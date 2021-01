Deputado é expulso de voo após se negar a usar máscara: 'focinheira ideológica'

Nomeados para o Detran

Mais 57 candidatos aprovados em concurso público foram nomeados para o cargo de agente de trânsito do Detran.

Vitória contra a covid

Quatro pacientes do Amazonas receberam, ontem, alta do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém.

Daniel Silveira, deputado federal (PSL-RJ) (J. Bosco)

"Vou continuar, sim, lutando contra essa focinheira ideológica que não garante porcaria nenhuma.”

Foi o que disse, em vídeo, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) após ser impedido pela Gol de embarcar em um voo de São Paulo para Brasília porque se recusou a usar máscara de proteção contra o coronavírus, obrigatória a todos os passageiros.

COVID-19

Decreto

Hoje deve ser publicado um decreto do Governo do Pará em conjunto com as prefeituras dos municípios que integram a Região Metropolitana de Belém para ampliar as medidas restritivas contra o avanço da covid-19. A expectativa sobre o decreto que endurece os protocolos de prevenção ao novo coronavírus cresceu após a divulgação de uma coletiva de imprensa a ser concedida, hoje pela manhã, pelo governador Helder Barbalho e os prefeitos da Grande Belém.

Rigor

Algumas dessas medidas foram discutidas, ontem, entre Helder, os empresários e representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e também da Prefeitura de Belém. Uma delas é a fiscalização mais rigorosa dos ônibus urbanos para se evitar a superlotação dos coletivos. Outra medida seria a interdição de praias e balneários aos fins de semana e feriados. E também serão proibidas aglomerações com mais de dez pessoas em logradouros públicos. Por enquanto, empresários e o poder público não apostam na adoção de um novo lockdown.

Segunda onda

O comitê de crise da covid-19 do Congresso Nacional se reuniu, ontem, com as lideranças do Legislativo para debater o enfrentamento da chamada segunda onda da pandemia de covid-19 no Baixo Amazonas e na região do Tapajós, no Pará. O governo estadual já adotou medidas preventivas para barrar a entrada da nova cepa do coronavírus no Pará, mas existem necessidades específicas que ainda não foram atendidas. Algumas questões estratégicas foram pontuadas, em especial a dificuldade de transporte de oxigênio para os hospitais, devido aos problemas de deslocamento por causa da dimensão do território paraense, além da indisponibilidade de recipientes para armazenamento e do aumento do consumo do gás medicinal na região.

“ABRACE O MARAJÓ”

Conectividade

O Ministério das Comunicações vai levar mais conectividade ao Arquipélago do Marajó. Como parceira do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no projeto “Abrace o Marajó”, a pasta vai ampliar os pontos do programa Wi-Fi Brasil: doze dos 16 municípios que integram o arquipélago já foram contemplados com conexão.

Internet

Ao todo, o arquipélago já recebeu 96 antenas de internet via satélite, banda larga, ilimitada, gratuita e de alta velocidade. Do total, 81 pontos de internet estão em escolas públicas na área rural e outros 15 estão em áreas urbanas da Ilha do Marajó. Unidades de saúde, bibliotecas e postos de atendimento do Cadastro Único também foram contemplados com o programa.

ESCRAVIDÃO

Moderna

As 266 fiscalizações promovidas no ano passado pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ligada ao Ministério do Trabalho, resultaram em 942 resgates de trabalhadores da chamada escravidão moderna. O balanço foi divulgado ontem. O Estado de Minas Gerais foi o que mais teve ações de fiscalização e também onde houve o maior número de trabalhadores encontrados em situações semelhantes a de escravo.

DEFESA

Alimentação

O Ministério da Defesa divulgou ontem uma nota à imprensa para esclarecer os gastos das Forças Armadas com alimentação. Nesta semana, matérias jornalísticas questionaram a legalidade das compras de comida para os militares. Segundo o ministério, os valores são compatíveis com as tarefas das tropas. De acordo com a pasta, os militares não recebem nenhum valor referente ao pagamento de auxílio alimentação, sendo obrigatória por lei a disponibilização de alimentação aos que estão em atividade.

Leite condensado

Sobre a compra de itens como leite condensado, o ministério explicou que o produto pode ser usado para substituir o leite comum, devido ao seu alto potencial energético e melhor conservação em altas temperaturas. No caso da compra de gomas de mascar, o ministério afirmou que o produto é usado na higiene bucal quando ocorre a impossibilidade de escovação e para aliviar os efeitos da pressão durante a atividade aérea.

EM POUCAS LINHAS

* A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade ainda inscreve os imóveis rurais de até quatro módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural em municípios das regiões de integração Rio Guamá, Rio Caeté e Baixo Tocantins, no nordeste paraense.

* O trabalho é desenvolvido pelo Núcleo Executivo do Programa Municípios Verdes, por meio da empresa Floram, em parceria com secretarias municipais, sindicatos, associações de produtores rurais e outras organizações comunitárias. As ações utilizam recursos do Fundo Amazônia.

* O Instituto Estadual Carlos Gomes aderiu à plataforma Google for Education para oferecer um ensino semipresencial e híbrido aos alunos. A ideia surgiu, inicialmente, como medida preventiva à covid-19, mas o intuito é inserir a unidade na era tecnológica e oferecer, gradativamente, mais oportunidades de ensino a distância.

* A plataforma colaborativa engloba ferramentas educacionais gratuitas com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e facilitar a vida das escolas, professores e estudantes, que podem aliar conhecimento, a partir do uso da tecnologia em sala de aula.

* O Poder Executivo cancelou R$ 75,91 bilhões em créditos extraordinários previstos para o combate à pandemia de coronavírus em 2020. A dotação autorizada por medidas provisórias foi anulada no final do ano passado porque os ministérios não fizeram o empenho das despesas até o dia 31 de dezembro.

* O levantamento é da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado.

* Segundo a Constituição, os créditos extraordinários devem ser usados para cobrir “despesas imprevisíveis e urgentes”. É o caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

* De acordo com o texto, a dotação é cancelada se não for integralmente empenhada ao longo do ano em que foi autorizada.