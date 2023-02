Mensagem

“Esse governo não tem o direito de errar”, disse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após ser reeleito presidente do Senado.

Câmara

“Não há mais espaço para os que atentam contra os Poderes”, avisou Arthur Lira (PP-AL), depois de reeleito à presidência da Casa.

Augusto Aras (J. Bosco)

"Democracia, eu te amo"

AUGUSTO ARAS, procurador-geral da República, na abertura do ano do Judiciário, no STF. Ele disse ainda que a Procuradoria-Geral da República (PGR) atuou de forma “estrategicamente discreta” contra o extremismo político.

MÉDICOS

GREVE

A greve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia, confirmada pelos médicos para começar ontem, conforme noticiado em O LIBERAL, foi “segurada” temporariamente por uma tentativa de negociação, diretamente do comando da Organização Social InSaúde, que administra as UPAs da Marambaia e do Jurunas. A OS veio a Belém negociar com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) o pagamento dos médicos, que mantêm assembleia geral extraordinária para, se houver acordo, suspender a greve, ao longo das negociações.

REPASSE

Informações das primeiras reuniões entre as partes dão conta de que a atual gestão da Sesma tem se comprometido com repasse dos recursos do exercício corrente, mas ainda não houve definição sobre pagamentos do resto de novembro e de dezembro. A meta dos dirigentes da InSaúde é, inicialmente, reduzir o tempo de atraso nos pagamentos, que mantém média de três meses.

VISEU

ELEIÇÕES

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) vai realizar no domingo (5) as eleições suplementares para prefeito do município de Viseu, no nordeste paraense. Os novos gestores eleitos devem permanecer nos cargos até 31 de dezembro de 2024. O prefeito eleito da cidade, Isaias Neto (PL), e seu vice, Franklin Sousa (MDB), foram afastados dos cargos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então, a cidade passou a ser administrada pelo presidente da Câmara, Avelino Siqueira (PL).

ORGANIZAÇÃO

Concorrem os candidatos Maria Rosalina Ribeiro dos Santos, a “Mãe da Carla Parente” (PSD), com o vice Zé Nobre, e o candidato Cristiano Vale (PP), com o vice Mauro da Serra. O presidente do TRE-PA, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, e o vice-presidente, o desembargador corregedor José Maria Teixeira do Rosário, acompanham o pleito de perto.

VOTOS

As eleições em Viseu envolvem cerca de 47 mil eleitores, que contarão com um total de 227 urnas, distribuídas em 155 seções eleitorais, nos 71 locais de votação, dos quais apenas seis estão localizados na área urbana. Os demais são em 60 localidades rurais, quatro na região das ilhas e um em área quilombola. No domingo, antes do início da votação, inclusive, ocorrerá uma sessão extraordinária no cartório eleitoral local, que marcará a abertura oficial da eleição, pelo desembargador presidente do TRE-PA.

CONTAS

DIRIGENTES

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) já tem novos dirigentes. A conselheira Rosa Egídia, que assumiu o cargo de presidente pela primeira vez, afirma que vai trabalhar para garantir o controle externo sempre benéfico ao povo paraense, e pela garantia da transparência pública e modernização. Ela assumiu a Corte oficialmente na última terça-feira (31), juntamente com o conselheiro vice-presidente Fernando Ribeiro e o conselheiro corregedor Luís Cunha. Rosa Egídia é a 22ª presidente do TCE-PA e a terceira mulher a desempenhar a função de líder da Corte estadual de contas.

ZONA

COMÉRCIO

A criação da “Zona Econômica de Santa Izabel” (Zesi) é a grande aposta da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para este segundo mandato do governador Helder Barbalho. Instituída por lei estadual, em maio do ano passado, a Zesi prevê isenção de impostos e a cessão, por 20 anos, de terrenos no complexo penitenciário de Americano. O novo titular da pasta, Marco Antônio Sirotheau, diz que um dos grandes atrativos para as indústrias que poderão se instalar na nova zona econômica do Estado é o baixo custo de mão de obra, já que pelo menos 40% precisam ser internos do sistema prisional de Santa Izabel. Essa mão de obra será qualificada e especializada, mas terá custo de apenas um salário mínimo.

COMANDO

NORTE

O Comando Militar do Norte celebra esta semana 50 anos de história de três Batalhões de Infantaria de Selva, instalados no território paraense, em Itaituba, Altamira e em Marabá. As unidades são sinônimo de operacionalidade e prontidão para atuar no ambiente amazônico. O comandante militar do Norte, general de Exército Costa Neves, fez questão de participar de todas as solenidades de formatura. Nas visitas, conheceu as capacidades das tropas do CMN e reforçou a integração institucional com diversos órgãos municipais.

EM POUCAS LINHAS

- Tudo conforme esperado, ontem, nas eleições da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na abertura dos trabalhos de 2023. A Casa tem 41 deputados, e o deputado Francisco Melo, o Chicão, foi reeleito à presidência com 40 votos, ou quase à unanimidade.

- O voto número 41, em branco, gerou polêmica nos bastidores, por dois motivos. O primeiro foram as várias tentativas de identificar o autor do voto. Também pipocaram os palpites sobre quais dos poucos deputados declaradamente de oposição acabaram votando em Chicão.

- O Comitê Arte pela Vida terá sede e loja própria em 11 de fevereiro. Será no 2º andar do Mercado de Carne do Ver-o-Peso. A inauguração terá atrações.

- No local serão prestados serviços de saúde e ações assistenciais. O Arte pela Vida atua na defesa dos direitos de cidadãos vivendo com o vírus HIV, e outras causas da comunidade LGBTQIA+.

- Indicada pelo titular da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Lutfala Bitar, a presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabeth Grunvald, passa este ano a integrar o Conselho de Administração do órgão. O nome foi aprovado em Assembleia Geral, em janeiro.

- Em parceria, o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) realizam em Belém o curso “Mineração para Jornalistas”, dia 11 de fevereiro, das 8h às 11h, no São José Liberto.



- O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 para o próximo dia 13, a partir das 10h, no horário de Brasília.

- As notas serão divulgadas na página do participante. Com a nota do Enem, os estudantes podem concorrer a vagas em universidades públicas e bolsas ou financiamentos em instituições privadas.

- Estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e realizaram a prova apenas para testar os conhecimentos, os chamados “treineiros”, terão acesso aos resultados apenas 60 dias após a data da primeira divulgação.