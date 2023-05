Deltan Dallagnol lamenta indiferença de Arthut Lira:' Ele fechou as portas'

Nazaré em Goiânia

A imagem peregrina volta hoje a Belém, após viajar dia 25 e ter vigílias na Paróquia N. Sra. Assunção e Catedral Metropolitana.

Construção Civil

Estudo da UFPA diz: dispositivos vestíveis, de braçadeiras a pulseiras e cintas com sensores, podem evitar acidentes e males ocupacionais.

COP

DEBATE

O Senado Federal realizará na segunda-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, sessão especial para debater a participação do Brasil na COP 28, que será realizada em Dubai, em novembro deste ano. Na pauta, as propostas do governo brasileiro; as metas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris e as perspectivas para a escolha de Belém do Pará como sede da COP 30, em 2025. Para o encontro foram convidados o governador do Pará, Helder Barbalho; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A sessão é fruto de requerimento apresentado pelo senador paraense Beto Faro (PT).

AMBIENTAL

Confirmada como sede da COP 30, daqui a dois anos, a capital paraense terá que enfrentar uma série de desafios para receber bem os mais de 100 mil visitantes que devem vir ao Estado para a Conferência. Um deles diz respeito diretamente a uma questão ambiental. Belém ainda não tem uma solução para o lixo doméstico produzido por seus moradores a partir de 31 de agosto deste ano, quando encerrará o prazo para que a empresa Guamá Tratamento de Resíduos encerre as atividades de recebimento de lixo no aterro sanitário de Marituba. Isso significa que o Estado precisa, em apenas três meses, encontrar um novo espaço que atenda às exigências ambientais e sociais. Por enquanto, o que há é um grupo de trabalho definido, na semana passada, em audiência presidida pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

INFRAESTRUTURA

Outra questão relevante diz respeito à própria infraestrutura da cidade, com obras anunciadas, mas de execução muito lenta. Um dos exemplos mais fortes é o do mercado Ver-o-Peso, cuja sujeira excessiva é visível para quem visita o lugar.

Deltan Dallagnol (J.Bosco)

“Procurei Lira, mas ele fechou as portas. Não responde às mensagens e aos nossos pedidos.”

DELTAN DALLAGNOL, ex-procurador da Lava Jato e deputado cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao comentar recentes tentativas de contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

CONTRATO

As obras de reforma do espaço, que abriga 1.193 feirantes, foram anunciadas pelo prefeito Edmilson Rodrigues no dia 27 de março, no aniversário de 396 anos do complexo. Na ocasião, o prefeito informou que o município já havia firmado com a Caixa Econômica Federal um contrato no valor de R$ 100 milhões em empréstimo para as obras, que ainda não começaram.

SUDAM

PLANO

O novo titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha, divulgou semana passada edital da consulta pública do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, conjunto de projetos a serem implementados nos 9 estados da Amazônia Legal de 2024 a 2027. A ideia, diz Rocha, é garantir participação de todos os setores da sociedade na elaboração do plano: “pesquisadores, empresários, trabalhadores, negros, mulheres, população LGBTQIA+ e estudantes”.

BASA

MUDANÇA

Em comunicado aos acionistas feito semana passada, o Conselho de Administração do Banco da Amazônia (Basa) confirmou Luiz Cláudio Moreira Lessa como novo presidente da instituição. No mesmo documento foram anunciados nomes de novos diretores. José Maria de Lima Quinto Filho é o novo diretor de Infraestrutura de Negócio; e Marivaldo Gonçalves de Melo será diretor Comercial e de Distribuição. A cerimônia de posse dos novos dirigentes deve ser realizada em, no máximo, 30 dias.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES

As exportações de madeira do Pará tiveram queda significativa no 1º quadrimestre deste ano. De janeiro a abril, as vendas internacionais de madeira totalizaram US$ 83 milhões, redução de 44% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em termos de quantidade, foram enviadas quase 85 mil toneladas de produtos madeireiros ao exterior - uma retração de 4,3%. A categoria que mais impactou negativamente as exportações foi a de madeira perfilada, que inclui pisos, decks, tacos e frisos, e tem grande peso na pauta de exportação de madeira do Pará. Os Estados Unidos foram responsáveis pelo maior volume financeiro das vendas internacionais, totalizando US$ 23 milhões, enquanto a Índia foi o principal destino, recebendo cerca de 28 mil toneladas, principalmente de madeira bruta proveniente de reflorestamento.

Em Poucas Linhas

►A deputada Maria do Carmo (PT), vice-líder do governo, coordenou, na semana passada, a reunião de instalação da Comissão de Pesca e Aquicultura (CPA) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

►A parlamentar preside a Comissão, que aprovou a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e das Atividades das Mulheres Marisqueiras do Estado - um projeto de lei de autoria da deputada Diana Belo (MDB). Agora a matéria segue para apreciação do plenário.

►O Procon Pará, em parceria com o Procon municipal, realiza, de 29 a 31 de maio, mutirão de atendimento aos consumidores da região do Capim, com foco no município de Paragominas.

►Na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Paragominas, no bairro Célio Miranda, além do atendimento do Procon, os cidadãos poderão acessar os serviços de orientação jurídica; mutirão da Equatorial Energia e palestras educativas.

►O Tribunal Regional Eleitoral inaugurou, na semana passada, as novas instalações do prédio do Fórum Eleitoral Juiz de Direito Paulo Gomes Jussara Júnior, no município de Castanhal.

►No prédio, que passou por várias alterações, funciona a Central de Atendimento ao Eleitor, voltada à 4ª Zona Eleitoral, a qual responde pelos municípios de Castanhal, Inhangapi e Santa Maria do Pará, e a 50ª ZE, que abrange Castanhal e São Domingos do Capim.

►A Defensoria Pública do Estado do Pará receberá, até terça-feira, 30, o cadastro de pessoas para o programa Pai Legal, que promove o reconhecimento paterno espontâneo ou através de teste de DNA realizado de forma gratuita e não judicial.

►As inscrições são limitadas e obrigatoriamente presenciais. Elas podem ser feitas no prédio central da Defensoria, já que o suposto pai precisa provar que está vivo para receber o atendimento, que será feito pelo Núcleo de Atendimento à Família (Naefa).