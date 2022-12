Ação fundiária

Pará fecha 2022 com 13 mil títulos de terras entregues em 4 anos, incluindo áreas quilombolas e comunidades tradicionais.

Fogos na Estação

Os fogos da virada na Estação das Docas estão de volta, após 2 anos suspensos na pandemia. É atração do réveillon em Belém.

Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"Dei o melhor de mim"

JAIR BOLSONARO,presidente do Brasil, na live feita na sexta (30), onde fez um balanço dos quatro anos de seu governo. “Vencemos estes quatro anos com saldo positivo, ainda que pesem os problemas que tivemos”, avaliou.



POSSE

MOVIMENTO

A capital federal Brasília já está tomada por caravanas de todo País para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, 1º de janeiro de 2023. Nos bares, restaurantes e hotéis da cidade, o movimento tem sido intenso. Quem deixou para buscar hospedagem na última hora não encontrou lugar para ficar. Na Praça dos Três Poderes, o esquema de segurança foi reforçado e a concentração de apoiadores de Lula deve começar já a partir das primeiras horas deste sábado.

GOVERNADOR

O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, está entre os que vão acompanhar a cerimônia. Helder embarca para Brasília logo após a posse, em Belém; marcada para começar às 9h, no Palácio Lauro Sodré. Em razão da agenda apertada, a missa em ação de graças foi antecipada para este sábado, às 17h.

PRAIAS

CHUVAS

Quem optou por passar a virada de ano nas praias do nordeste paraense deve se preparar para enfrentar céu nublado e possibilidade de chuvas. A previsão é do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). De acordo com as previsões, as chuvas serão de leves a moderadas, se concentrando mais nos períodos da tarde e primeiras horas da noite. A boa notícia é que, na faixa litorânea, não há previsão de chuvas no momento da virada do ano: serão apenas chuviscos rápidos e isolados, em alguns pontos.

PRECATÓRIOS

SEM ESTOQUE

O Tribunal de Justiça do Pará divulgou nesta sexta-feira, 30, a certidão declarando extinto o regime especial de pagamento de precatório do Estado do Pará, que permitia aos entes devedores pagar os precatórios atrasados até o ano de 2029. Na prática significa que o Estado zerou o estoque da dívida decorrente de condenações judiciais.

DEPÓSITO

O documento foi assinado pelo juiz auxiliar da Presidência, Charles Menezes Barros e coloca o Pará no seleto grupo dos Estados em dia com o pagamento de precatórios, ao lado de Alagoas, Amazonas e Espírito Santo.

PAGAMENTO

A extinção do regime especial foi declarada após o depósito, nas contas do Estado, de valor suficiente para o pagamento dos precatórios do exercício 2022, feito na última quarta-feira, 28. O valor depositado ficou na casa dos R$ 7 milhões.

AGRO

PRODUÇÃO

O ano fecha de novo com destaque para cadeias produtivas da agropecuária do Pará. O rebanho, livre da febre aftosa, libera a comercialização do boi vivo e da carne do Estado a mercados internacionais. A verticalização da produção do açaí e sua exportação avançam no Estado, e o Pará lidera a produção da dendê (palma de óleo), após a conquista de sementes melhoradas. O Estado também hoje é o maior produtor de cacau, com apoio de sementes híbridas de alta produtividade, e a produção da pimenta-do-reino venceu a fusariose. São bons resultados de esforços iniciados também, ainda em outras épocas, pelo auditor fiscal federal Ademir Teixeira em sua ação na superintendência do MAPA/PA.

RODOVIÁRIA

PANE

A Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Belém, está em dívida com usuários e permissionários. Depois de admitir que o sistema elétrico do terminal é deficitário, após pane geral ocorrida recentemente - problema que prejudicou serviços essenciais como a emissão de passagens e ainda atingiu locatários diversos -, o gerador de energia elétrica já deu problema, conforme reclamações e protestos que chegaram à coluna. De acordo com informações, a área de embarques está sem ar condicionado. A administração da Sinart anunciou que está providenciando a troca da fiação elétrica, mas já sofre pressão para arcar com prejuízos.

Segurança

VIOLÊNCIA

Empresários de Castanhal não escondem preocupação com o aumento da criminalidade no centro da cidade nas festas de fim de ano. O episódio mais forte foi a morte do empresário Ycaro Lucas, de apenas 21 anos, assassinado a tiros, no dia 21, ao reagir a um assalto, na sua loja de smartphones, na rua Floriano Peixoto, em frente à Superintendência da Polícia Civil da região do Salgado. Nessa época, a cidade recebe cerca de 10 mil pessoas de cidades vizinhas.

EM POUCAS LINHAS

- A revista científica Frontiers in Environmental Science deu destaque, em sua última edição, a um estudo realizado por integrantes do Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores da Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão.

- O trabalho mostra como eventos climáticos extremos, também conhecidos como El Niño Oscilação Sul (Enos), afetam a reprodução de peixes na região do Baixo Amazonas.

- O estudo faz parte da dissertação de Mestrado de Ruineris Almado Cajado, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Federal do Pará, e integrante do Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores da Ufopa.

- Leitor atento da coluna lembra que o Rei Pelé morreu aos 82 anos, idade cuja soma resulta no número dez, que acompanhou o craque ao longo de sua vida.

- Afinal, dez foi o número da camisa eternizada pelo Rei do Futebol.

- Até hoje, em qualquer jogo oficial ou pelada de várzea, todo atacante quer vestir a famosa camisa 10.

- O programa ‘Bom Dia Pará’ da TV Liberal, afiliada à Rede Globo, completa, na terça, 2, quatro décadas de existência.

- Os editores do telejornal que vai ar de segunda a sexta, das 6h às 8h30, prepararam uma edição especial para contar os 40 anos de história do programa, que integra diversas regiões do Estado.

- Chegou a 53 mil o número de inscrições para a pré-matrícula da rede estadual de ensino.

- O prazo, iniciado no dia 5 de dezembro, encerra no dia 7 de janeiro de 2023.

- Para que jornalistas e colaboradores do Grupo Liberal possam celebrar as festas de Ano Novo com a família, esta edição de O Liberal sai com data de sábado, 31 de dezembro de 2022, e domingo, 1º de janeiro de 2023.

- Ao todos os nossos leitores um Ano Novo de paz e conquistas.