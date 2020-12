Declarações de Jair Bolsonaro sobre eleições na Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Polícia Penal

A Assembleia Legislativa do Pará aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição para o reconhecimento da Polícia Penal no Estado

Saúde bucal

Foi lançado, ontem, o programa “Saúde Bucal nas Escolas”, que levará orientações de higiene oral à rede estadual.

"Eu peço a Deus que ilumine vocês, deputados e senadores, para que escolham uma boa mesa diretora, porque oposição não pode ser feita ao governo e ao seu país.”

Foi o que disse, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sobre a eleição para as novas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no começo do ano que vem.

JOALHERIA

Depoimento

Os donos da joalheria L’Amore, alvo de um furto cinematográfico no Boulevard Shopping Belém, prestam hoje o primeiro depoimento, desde o registro da ocorrência no dia 24 de novembro. Será às 10h30 na Delegacia de Furtos e Roubos. Os empresários ainda aguardam que o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” conclua o trabalho de identificação das digitais encontradas na loja. A expectativa é de que, com as imagens do circuito interno da joalheria, somadas às digitais, a Polícia consiga identificar o responsável pelo furto e encontrar as peças que, por serem exclusivas e de alto valor, podem ser facilmente reconhecidas.

Prejuízo

Ontem, o advogado dos donos da loja, Thiago Delduque, informou à coluna que as peças encontradas com um suspeito logo após o furto não faziam parte do inventário da joalheria. Alguns relógios eram claramente falsificações e os objetos em ouro eram de valor bem abaixo do tipo de material roubado na L’Amore. A loja foi invadida na madrugada do dia 24 de novembro. Os empresários estimam prejuízo de R$ 9 milhões.

ALEPA

Emendas

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) já recebeu, até agora, mais de 600 emendas ao Orçamento Estadual. A expectativa é de que o projeto seja submetido à votação em plenário no meio da semana que vem, quando será realizada a última sessão do ano na Casa. O valor das emendas apresentadas ultrapassa a casa dos R$ 250 milhões. Presidente da comissão, o deputado Junior Hage (PDT) afirma que “todos os parlamentares terão emendas aproveitadas, seja da base governista ou da oposição”. O orçamento do Estado para 2021 ultrapassa a casa dos R$ 30 bilhões.

PIRARUCU

Saudável

Para quem acredita que o pirarucu criado em cativeiro não é tão saboroso como o pescado natural, a ciência mostra que não é bem assim. Um experimento sensorial conduzido pela Embrapa Amazônia Oriental avaliou o sabor e a intenção de compra de pirarucus criados em tanques-rede junto a voluntários paraenses. Os testes sensoriais indicaram que a carne fresca cozida apresentou excelentes índices de aceitação para sabor (90,11%), textura (90,11%) e intenção de compra (91%). Outra boa notícia é que na faixa de tamanho e peso avaliados, os peixes apresentaram elevado teor de proteínas (19,53%) e baixo teor de gordura (2,55%).

Cativeiro

Os peixes avaliados vieram da comunidade pesqueira ribeirinha da Ilha de São Miguel, região do Aritapera, em Santarém, onde a instituição tem projeto de criação em cativeiro. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo, típico dos rios da Amazônia. A criação em cativeiro é uma alternativa para manter os estoques da espécie, que tem sido alvo da pesca predatória por causa do seu atrativo valor comercial.

FLORESTA

Restauração

Organizações da sociedade civil são responsáveis por 87,5% das 2.773 iniciativas de restauração de paisagens florestais que existem na Amazônia. Em seguida, vêm as empresas, com 5,6%, mas que, em termos de área em restauração, alcançam 52% dos 113,5 mil hectares em questão. É o que aponta o estudo inédito da Aliança pela Restauração na Amazônia e apresentado on-line pela ecóloga do Museu Goeldi, Marlúcia Martins. A pesquisa indica ainda o papel que têm desempenhado outros atores, como agricultores, instituições de pesquisa e governo.

CONCURSOS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicará, hoje, no Diário Oficial do Estado, o edital do processo licitatório para a escolha das bancas organizadoras dos concursos da Seplad, Junta Comercial do Pará (Jucepa), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Auditoria Geral do Estado (AGE). Os certames estão previstos para o segundo semestre de 2021. Entre as novas oportunidades na administração pública, a Procuradoria Geral do Estado oferece 24 vagas de nível superior; 12, do médio. A Seplad ofertará 24 vagas para nível superior.Para a PGE, serão ofertadas 24 vagas de nível superior e 12 vagas para nível médio. Para a AGE, serão 20 vagas para nível superior e uma para nível médio. A Jucepa irá preencher dez vagas para nível superior e cinco para nível médio.

EM POUCAS LINHAS

* A direção da farmácia do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo enviou nota à coluna garantindo que não há falta de medicamentos e que hospital está abastecido para garantir todo o atendimento necessário aos pacientes em tratamento contra o câncer.

* Foi inaugurado, ontem, o Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia, primeira plataforma brasileira a reunir informações sobre asrelações entre comércio internacional e meio ambiente. O foco é a Amazônia.

* O observatório vai oferecer publicações, análises e notícias selecionadas, além de realizar debates especializados sobre o tema.

* O Observatório é uma realização do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia com outras três organizações da sociedade civil: Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, Instituto Clima e Sociedade e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.

* As Prefeituras de Soure e Salvaterra, no Marajó, decidiram manter as atrações de Réveillon para atrair turistas no final do ano, mas vão fazer ajustes. Em Soure, a queima de fogos de artifícios acontecerá em diversos pontos da cidade. A intenção é evitar aglomerações.

* A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) autorizou a empresa contratada pela Companhia Docas do Pará a fazer a retirada da estrutura do navio que afundou durante uma manobra no porto de Vila do Conde, em Barcarena. A empresa Superpesa Transportes Especiais e Intermodais será a responsável pelo trabalho, que irá começar em janeiro de 2021 e deve durar cerca de cinco meses.

* O navio libanês “Haidar” estava carregado com cinco mil cabeças de gado e 700 toneladas de óleo, com destino à Venezuela. Durante uma manobra no porto de Vila do Conde, o navio tombou e foi parar no fundo do rio. Apenas 200 animais foram resgatados e o restante morreu afogado. O acidente causou impactos ambientais na região.