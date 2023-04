Medicamento mais caro

O governo federal autorizou um reajuste de até 5,6% no preço de remédios para este ano, já a partir de ontem.



Trabalho concluído

A Comissão Estadual da Verdade lançou seu relatório final nesta sexta-feira. Exemplares serão enviados às bibliotecas do Estado.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Da minha parte, estou procurando fazer o melhor papel possível para aproximar o BC do governo.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em resposta ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que na última quinta disse ainda ter dúvidas sobre o arcabouço fiscal.

ESCOLAS

VIOLÊNCIA



Os últimos dias têm sido de aflição para pais e mães em todo o Brasil. No Pará, após um aluno ser esfaqueado dentro da escola Palmira Gabriel, em Belém, passaram a surgir dezenas de avisos de possíveis ataques em unidades educacionais. A Polícia Federal chegou a instaurar inquérito para apurar ameaças de uma ação violenta no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). A titular da Secretaria Municipal de Educação de Belém, Araceli Lemos, fez ontem reunião de emergência com professores e diretores e garantiu que não há registro de casos que envolvam ataques armados a estudantes dentro das escolas da rede municipal, mas na próxima semana novas reuniões estão agendadas para definir ações preventivas.

CONSELHOS

ELEIÇÕES



Os municípios brasileiros começaram os preparativos para as eleições dos Conselhos Tutelares, marcadas para 1º de outubro. Embora não atraiam atenção do público em geral, a escolha é muito importante, já que os conselheiros são responsáveis por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes e combater violações como negligência, exploração e violência. Os mandatos são de quatro anos, de 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2028, e a votação é aberta a todos os cidadãos com mais de 16 anos que tenham título de eleitor.

AÇAÍ

PROJETO



A deputada Maria do Carmo (PT) protocolou, nesta semana, na Alepa, projeto que cria o Fundo de Desenvolvimento para o Açaí no Pará (FundoAçaí). A ideia é incrementar a sustentabilidade e a competitividade do açaí regional, além de estimular investimentos públicos e privados voltados à agroindustrialização da produção de açaí, já que o Pará, há muito tempo, é o maior produtor mundial do fruto. O processo produtivo, no entanto, ainda carece de verticalização.

EXPOSIÇÃO

SANTOS



Quem for passar a Semana Santa em Vigia, no nordeste paraense, terá a oportunidade de ver a exposição “Arte da Paixão - a fé popular”, na Igreja de Pedra – por si só um monumento do século XVIII. A exposição abre neste domingo, no fim da tarde, com direito a um pequeno espetáculo de cantos do rito da Paixão. A mostra reúne peças do acervo da própria Igreja de Pedras, da Igreja da Mãe de Deus e imagens de santos venerados por várias famílias locais.

TRANSPORTES

DESRESPEITO



Está cada dia pior viajar nas vans que fazem o transporte alternativo pelas cidades do nordeste paraense, por conta da constante falta de respeito dos motoristas e cobradores. O desrespeito é maior ainda com as pessoas idosas, que não pagam passagem. Na manhã de ontem, na BR-316, dentro da van de cor cinza, número de referência NB-019, um idoso que seguia de Castanhal para a vila de Americano, em Santa Izabel do Pará, foi obrigado a desocupar a poltrona na qual estava sentado para dar a um passageiro, jovem, que ia para Belém pagando a passagem. Com a palavra, o Sindicato dos Proprietários de Vans e Micro-Ônibus (Sinprovan).

AGRESSÃO

FUTEBOL



Ainda está repercutindo, em Bragança, a violência com que, na tarde de 28 de março, um jogador de futebol amador foi agredido, com um soco no rosto, dentro de campo, depois de ter tomado a bola do adversário. Vítima e agressor são estudantes de Medicina e participavam de um torneio promovido pela faculdade onde estudam. A agressão foi filmada por alguns torcedores, e provocou indignação. Lucas Fernandes Ferreira, a vítima, foi submetido a perícia de lesão corporal, e o médico Milton Lobão constatou que ele sofreu “lesão contusa na região da mandíbula”, situação que o obrigará a um repouso de pelo menos 30 dias.

CIDADES

EMPREENDEDORISMO



Marabá e Santarém são, respectivamente, as duas cidades mais empreendedoras do Pará, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), divulgado nesta semana pela rede Endeavor e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O ranking levou em conta as 101 cidades mais populosas do Brasil. No ranking nacional, Marabá ficou em 34º lugar e Santarém no 40º. Belém e Ananindeua ficaram na 60ª e 66ª posições, respectivamente.

EM POUCAS LINHAS

► O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) deu entrada em requerimento para a realização de audiência pública com o objetivo de debater, na Câmara, os problemas de infraestrutura e de pessoal do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Uma das mais importantes instituições de pesquisa da Amazônia, o Museu Goeldi está sob risco de parar suas importantes atividades. Pelo menos três prédios históricos precisam de restauração urgente. Entre os relacionados para a programação, será convidada a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, pasta à qual está vinculada a instituição.

► A Equatorial Pará conquistou a quarta posição no ranking de qualidade do fornecimento de energia, divulgado nesta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A distribuidora paraense saiu do 8º lugar e subiu quatro posições na comparação com o ranking divulgado no ano passado. A lista inclui 29 companhias do Brasil inteiro e levou em conta os resultados do ano de 2022.

► Repercutiu nacionalmente o comentário feito pelo prefeito de Castanhal, Paulo Titan, em postagem feita nas redes sociais por uma mãe que reclamou da falta de leite do tipo modulen indicado para crianças com retocolite. Cada lata do modulen custa R$ 300. Mãe de um menino de dez anos, Bruna Melo conseguiu na Justiça que a prefeitura fornecesse o leite especial, mas, segundo postagem nas redes, a fórmula não era entregue havia quatro meses. Na postagem de Bruna Melo, o prefeito classificou a queixa como “drama” e afirmou que, se desejasse resolver o problema, era só procurá-lo na prefeitura.

► A Justiça Federal no Pará anunciou que vai se desfazer de quase 500 móveis e equipamentos classificados como não econômicos.