Curado da covid-19, vice-presidente Hamilton Mourão diz que tomará a vacina contra o coronavírus

Mais cidadania

Hoje tem a primeira “Ação Cidadania” de 2020. Vai ser das 8 às 14 h, na Aldeia Amazônica, na Pedreira, com mais de 25 serviços gratuitos.

Perigo no trânsito

Ciclofaixas viraram atalhos para os motociclistas apressados de Belém. Ignoram os riscos de acidentes e desrespeitam às lei de trânsito.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"É uma questão coletiva, não individual”

Curado da covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse ontem que tomará a vacina contra o novo coronavírus e que não vai furar fila.

BELÉM

Parabéns!

Belém, a “Cidade das Mangueiras”, completa hoje 405 anos. Mais do que nunca, seus habitantes estão diante da missão de fazer da metrópole um lugar melhor para a sua gente, em meio a maior pandemia do século. Que, nas próximas décadas, a Belém dos cheiros e sabores, da hospitalidade e religiosidade consiga se sobrepor à Belém das desigualdades sociais, da falta de saneamento básico, dos alagamentos, da falta de oportunidades para seus jovens... E que a data seja uma oportunidade para se refletir sobre o que podemos fazer por esta cidade que nos encanta e desafia.

JURUTI

Socorro

A prefeita de Juruti, Lucidia Batista, enviou ao governador do Pará, Helder Barbalho, ofício pedindo a interdição do porto da cidade que recebe embarcações vindas do Estado do Amazonas, onde os casos de covid-19 e os registros de mortos pela doença dispararam nas últimas semanas. No documento, a prefeita afirma que, em Juruti, o número de internações cresceu 75% em apenas três dias. Ela pede ainda aumento da força policial para fazer cumprir novo decreto que aumenta medidas restritas para conter a pandemia.

PT

Fissura

A escolha para a direção geral da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) gerou fissuras nas relações internas do PT, principal partido da base aliada do novo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL). A tendência Resistência Socialista Pará (RS), da ex-vereadora Milene Lauande, afirma ter sido alvo de um golpe, orquestrado pelo atual presidente do órgão, o também petista Alfredo Costa. Em manifesto divulgado para os filiados, a RS diz que Costa “articulou por trás dos panos para indicar outra pessoa para o cargo” desrespeitando acordo feito previamente com a tendência de Lauande. Na carta, a RS faz questão de ressaltar que “o golpe” não teve participação do PSOL.

Servidores

E, em meio à disputa interna do PT, um grupo de servidores divulgou nota pedido que as unidades da Funpapa passem a ser chefiadas por servidores do quadro efetivo do órgão. No documento, o grupo, que é ligado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social José Carlos Pacheco Dias (Creas) de Icoaraci e Outeiro, indica a assistente social Socorro Brasil para a coordenação do Centro.

VOLTA ÀS AULAS

Incertezas

As incertezas em torno da vacina contra a covid-19 têm gerado dúvidas sobre como será a volta às aulas neste ano ainda marcado pela pandemia. Na rede privada, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe) informa que caberá a cada escola definir seu calendário letivo. A maioria dos estabelecimentos prevê que a volta às atividades será no fim de janeiro e, tudo indica, que os estabelecimentos retornem em regime híbrido (presencial e virtual). Desde março do ano passado, as escolas mantêm aulas remotas. O Sinepe ainda não tem estatísticas sobre a procura por vagas no Pará.

Rede pública

Na rede pública, a situação também é incerta. O município de Belém foi o único da Região Metropolitana que já anunciou o início da pré-matrícula, entre 11 e 15 deste mês. A expectativa é receber 77 mil alunos, mas a forma como as aulas serão retomadas ainda depende de parecer do comitê da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) que acompanha o comportamento da covid-19 em Belém. Depende também de uma possível campanha de vacinação contra a covid-19 para trabalhadores da educação.

EMBARCAÇÕES

Fiscalização

Em tempos de pandemia, a Agência de Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon) tem sido cobrada para fiscalizar os limites de lotação de embarcações que fazem a linha de Belém para cidades dos Estados do Amapá e Amazonas. O diretor de Fiscalização do órgão, Ivan Bernardo, explica que a fiscalização do transporte fluvial interestadual cabe à Capitania dos Portos e à Agência de Transportes Aquaviários (Antaq). Segundo Bernardo, a Arcon tem endurecido a fiscalização das embarcações intermunicipais, principalmente as que fazem linhas para os municípios marajoaras para onde é grande o fluxo de passageiros e cargas.

EM POUCAS LINHAS

* O senador paraense Zequinha Marinho distribuiu nota, no início da noite de ontem, anunciando que seu partido, o PSC, apoiará a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado. Segundo ele, PSC e DEM têm “excelente relação de trabalho”. Marinho é o líder da legenda na Casa.

* Equipe da Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos de Belém iniciou, ontem, uma série de visitas às organizações da sociedade civil paraense para buscar sugestões ao projeto que criará a pasta.

* A Secretaria já tem equipe, mas ainda precisa ser oficializada. Para isso será enviado, pelo Executivo municipal, projeto de lei à Câmara Municipal de Belém.

* A primeira entidade visitada ontem foi o Movimento República de Emaús. No local, foi feita uma homenagem à memória do padre Bruno Sechi, morto em maio do ano passado. Padre Bruno era referência nacional na defesa dos Direitos Humanos, especialmente, de crianças e adolescentes.

* Até o final de janeiro, várias outras organizações serão visitadas. A ideia é que a rodada de visitas culmine com uma Assembleia Geral dos Direitos Humanos para aprovar a proposta de criação da secretaria, antes que o projeto seja encaminhado à Câmara.

* Clínicas especializadas em vacinação na capital paraense estimam que, quando liberada para compra pela rede privada, a vacina contra a covid-19 vai custar entre R$ 80 e R$ 150 nos laboratórios. O preço para o consumidor final poderá chegar a R$ 300.

* A Agência de Defesa Agropecuária do Estado finaliza o processo de autorização para o funcionamento de uma nova indústria de polpas de frutas. A unidade fica no município de Bragança, nordeste paraense. Com essa nova agroindústria, sobe para 42 o número de empresas de polpas certificadas no Pará.

* A respeito de nota publicada neste espaço, na semana passada, sobre os preços da anuidade paga pelos advogados à Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, a entidade afirma que os valores estão congelados há cinco anos e não três como anteriormente informado.