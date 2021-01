Coronavac: 'Agradeço a sensibilidade', diz Bolsonaro após envio de insumos da China ao Brasil

Sem lixeiras

Visitantes reclamam da falta de lixeiras no Parque do Utinga, em Belém, e das goteiras no espaço onde funciona a lanchonete.

Falta d’água

Faltará água amanhã em 23 bairros de Belém e Ananindeua para manutenção do Complexo Bolonha. Será a partir das 23h.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Agradeço a sensibilidade do governo chinês.”

Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o envio de insumos da China que vão ser usados na fabricação da vacina Coronavac no Brasil. Ele postou o agradecimento em uma rede social.

COVID-19

Festas

Empresas e organizações que trabalham com eventos estão entre a cruz e a espada. De um lado, as medidas restritivas para conter a pandemia de covid-19. Do outro, clientes pressionando para a realização de festas já contratadas, algumas no ano passado e adiadas para este ano. Na Pará 2000, por exemplo, organização que administra a Estação das Docas, as informações de que medidas mais restritivas poderão ser tomadas na Região Metropolitana de Belém deixaram os organizadores apreensivos. Não é possível afirmar hoje se as festas poderão ou não ser realizadas.

VACINA

Reforço

O Pará recebeu, ontem, a terceira remessa de imunizantes contra a covid-19. Na primeira carga foram cerca de 170 mil doses, distribuídas para todo o Estado. A segunda remessa, com 49 mil doses, foi destinada ao oeste do Pará, onde o número de casos da covid-19 disparou nas últimas duas semanas. Ontem, foram recebidas mais 29 mil doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac. Com isso, o Estado vai vacinar boa parte dos profissionais de saúde que está na linha de frente do atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus.

PARAUAPEBAS

Confusão

Vídeo gravado pelo prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, em maio do ano passado com o detalhamento de medidas contra o novo coronavírus, voltou a circular nas redes sociais confundindo a população que passou a compartilhar a mensagem como se fosse uma referência ao atual momento da pandemia no município. No vídeo, o prefeito lê o texto do decreto que, entre outras medidas, restringia a entrada de pessoas na cidade. O material viralizou e gerou dúvidas. Pessoas que tinham viagens marcadas de Belém para Parauapebas chegaram a desmarcar.

Risco médio

A cidade que fica na região de Carajás está classificada com bandeiramento laranja, médio risco para a covid-19, e não está entre as que tiveram anúncio de fechamento de atividades não essenciais.

SANTARÉM

Restrições

Tem sido comum, em todo o Pará, a resistência contra as medidas restritivas para conter a pandemia do novo coronavírus. No município de Santarém, onde o decreto municipal suspendeu atividades não essenciais e determinou toque de recolher, as diretorias de dois shopping centers divulgaram nota conjunta repudiando as medidas tomadas pela prefeitura. Na nota, os empreendimentos alegam que são geradores de mais de dez mil empregos e que o fechamento das lojas vai gerar demissões. “A decisão agravará ainda mais a situação dos shopping centers, que tentam com muita dificuldade atenuar os prejuízos da primeira fase de restrição”, diz a nota.

Leitos

Santarém atingiu, no último fim de semana, 95% de taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Na cidade de Itaituba, também no oeste paraense, a ocupação chegou a 100%. Pela proximidade com o Amazonas, que vive a segunda onda de covid-19, a região tem exigido medidas mais restritivas. Nas redes sociais, médicos apelam à população para que fique em casa e ao sair mantenha os cuidados como o uso de máscaras.

ASSOCIAÇÃO

Defesa

A respeito de notícia publicada neste espaço, ontem, sobre condenação, pela Justiça Federal, da Associação de Mulheres, a entidade enviou nota à redação garantindo que “as contas foram devidamente prestadas, assim como o plano de trabalho foi executado com sucesso”. As informações, repassadas pela Justiça, segundo a defesa da entidade, “não condizem com as ações que foram executadas nos anos de 2008 e 2010”. Também afirma que o valor citado na ação está incorreto, devido as informações distorcidas a respeito do objetivo do trabalho. Além disso, a defesa informa que a representante da associação não pode ser ter, no momento, pena por peculato porque não tem nenhum cargo público.

EM POUCAS LINHAS

* A Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região abrirá, na próxima segunda-feira, 1º, a correição ordinária em doze varas da Justiça Federal que funcionam em Belém.

* Também passarão pelo processo as varas de Santarém, Marabá, Altamira, Castanhal, Paragominas, Redenção, Tucuruí e Itaituba. A última correição no Estado foi realizada em janeiro de 2019. Os trabalhos vão se estender até 22 de fevereiro.

* As revendedoras de gás de cozinha, especialmente nas cidades do interior paraense, sofrem com a queda de vendas causada pelo aumento de preço. Um botijão já custa em torno de R$ 100. As famílias mais pobres têm apelado para o fogão à lenha ou carvão.

* A terceira promotora de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e Idosos de Belém, Elaine Castelo Branco, encaminhou, ao município de Belém, ofício reafirmando a necessidade de dar prioridade para a vacinação contra a covid-19 aos abrigados nas chamadas “instituições de longa permanência de idosos”. A capital tem cinco instituições desse tipo.

* Em resposta, o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, garantiu que a vacinação atingirá 100% desse grupo prioritário.

* No Estado do Amazonas, o governador Wilson Lima exonerou um servidor que recebeu, indevidamente, a vacina contra o novo coronavírus.

* Já o senador Plínio Valério (PSDB-AM) apresentou projeto de lei para estabelecer punição a quem furar a fila de vacinação contra a covid-19.

* Começou ontem a semana nacional de combate à hanseníase, doença que está diretamente relacionada à pobreza.

* Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos dez anos, o Brasil registrou 312 mil novos casos da doença. O Brasil é o segundo colocado no ranking mundial de hanseníase, atrás apenas da Índia.