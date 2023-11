R70: 'Continuamos até o fim, até a vitória'

Infarto

Estudo mostra que sinais aparecem horas antes de uma parada cardíaca e são diferentes para homens e mulheres.

Longevidade

Adotar oito hábitos saudáveis pode garantir 20 anos a mais de vida, calculam pesquisadores.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

“Continuamos até o fim, até a vitória.”

BENJAMIN NETANYAHU, primeiro-ministro israelense, ao visitar ontem o território conflagrado pela primeira vez desde o início do conflito. “Temos três objetivos para esta guerra: eliminar o Hamas, devolver todos os nossos sequestrados e garantir que Gaza não se torne novamente uma ameaça ao Estado de Israel”, acrescentou.

LIXO

BATALHA

Em meio à batalha judicial que se tornou a licitação para coleta e tratamento do lixo doméstico de Belém, a prefeitura da capital anunciou, ontem, o adiamento, por tempo indeterminado, da sessão que estava marcada para hoje às 9h. O encontro seria mais um passo para a escolha da empresa que receberá, mensalmente, valor superior a R$ 33, 4 milhões pelos serviços por 30 anos, num total de quase R$ 12 bilhões. O adiamento da sessão foi formalizado pela procuradoria do município em documento enviado à 4ª Vara de Direito Público.

DECISÃO

Na quinta-feira, 23, a prefeitura chegou a publicar aviso dando prosseguimento à fase de habilitação das empresas participantes da concorrência, apesar de decisão da justiça federal que determinou a suspensão da concorrência. As informações são de que o município só foi notificado da decisão na sexta-feira, 24. Como informado pela coluna, na edição de ontem, dois consórcios foram desabilitados da concorrência, restando na disputa pelo contrato bilionário apenas o grupo formado pelas empresas Terraplena, CS Brasil e Promulti. Esta última, a responsável por elaborar os estudos que originaram a concorrência.

FILIAÇÃO

MUDANÇA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai apresentar nesta terça-feira 28, a nova versão do Sistema de Filiação Partidária (Filia). O evento vai reunir, em Brasília, representantes dos partidos políticos e servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e dos cartórios eleitorais. O novo sistema passa a ser automático e diário e vai permitir que o presidente nacional do partido seja informado, quase em tempo real, de qualquer mudança nos quadros da agremiação. Já os filiados serão informados, via e-título, quando a filiação estiver sub judice.

PSOL

OPOSIÇÃO

Veio de dentro do próprio Psol, partido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o discurso mais contundente contra viagem do gestor para a COP 28 em Dubai, nos Emirados Árabes em meio à crise que a cidade enfrenta por causa da falta de solução para destinação do lixo produzido pelos moradores da capital paraense. Além de se manifestar na tribuna, a vereadora Sílvia Letícia votou contra a autorização para que o prefeito deixe a cidade.

EXPULSÃO

O voto contrário causou mal-estar interno. Em nova divulgada nas redes sociais, a direção do Psol afirma que a posição da vereadora é “uma estratégia combinada” e lembra que seus pronunciamentos contra ações da prefeitura “é amplificada por todos os portais da extrema direita, seja na mídia tradicional, seja nos blogs patrocinados pela candidatura bolsonarista”. O caso foi encaminhado à direção com pedido de providências. Nos bastidores fala-se de possível expulsão de Letícia por considerar “insustentável essa situação, uma vereadora do partido que faz cotidianamente oposição à administração do partido”.

ELETRÔNICO

VENDAS

Estudo divulgado no fim de semana pela NielsenIQ Ebit, especializada em informações sobre o comércio eletrônico no Brasil, aponta queda das vendas pela Internet na última sexta-feira, quando o varejo realiza as promoções da chamada Black Friday 2023. Apesar disso, três setores registraram alta: alimentos e bebidas, moda e acessórios e perfumaria e cosméticos. O melhor desempenho foi na área de perfumaria e cosméticos, com alta de 26,7% durante os dias 23 e 24 de novembro de 2023. De primeiro a 15 de novembro houve aumento de vendas de 68,7% em comparação com o ano passado. Enquanto isso, telefonia, eletrodomésticos e informática tiveram queda superior a 10%.

MOSCA

CONSULTA

O Ministério da Agricultura abriu prazo de 90 dias para a consulta pública sobre procedimentos operacionais para as ações de vigilância, contenção, supressão e erradicação da mosca da carambola, praga que afeta árvores frutíferas. Atualmente, quatro Estados brasileiros, entre eles o Pará, estão em estado de emergência fitossanitária por causa da doença. A medida, válida por um ano, se estende ainda ao Amapá, Amazonas e Roraima.

Em Poucas Linhas



► O deputado paraense Éder Mauro foi uma das lideranças que encabeçaram manifestação na tarde de ontem na avenida Paulista em homenagem a Cleriston Pereira da Cunha. Preso pelos atos de 8 de janeiro em Brasília, Pereira morreu na manhã do último dia 20 na penitenciária da Papuda, na capital federal, onde estava detido provisoriamente.

► Foi lançado pelo Observatório do Marajó o serviço de “Monitoramento da Calamidade Climática”, que será realizado por lideranças de comunidades tradicionais dos 17 municípios da região. O objetivo é produzir informações sobre o cenário climático no arquipélago. Semanalmente, o grupo de lideranças será acionado para apontar quais indicadores monitorados identificou no território. Serão acompanhadas, por exemplo, queimadas, morte de peixes e temperatura da água.

► Começa amanhã em Belém o VIII Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho. O tema será: “Um mundo mais sustentável está em nossas mãos”. Por quatro dias, autoridades do sistema de justiça trabalhista brasileiro participam das atividades que integram a programação, que será realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que abrange os Estados do Pará e Amapá.

► Foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 24, o detalhamento do programa “Escola que transforma”, que poderá contemplar com até mais 3,5 salários profissionais que trabalharem para atingir as metas propostas pela Secretaria de Estado Educação (Seduc) no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A medida beneficiará 100% dos trabalhadores da educação, ou seja, cerca de 30 mil servidores.

► O Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado lança no dia 13 de dezembro o livro “Direito Público e suas Transversalidades”. A publicação reúne artigos de 50 especialistas em áreas como direito penal, administrativo e previdenciário.