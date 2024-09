'Considera-se valiosa e necessária a realização de audiência pública', diz Fux sobre 'bets'

Esporte e preconceito

Incidentes racistas no futebol brasileiro aumentaram quase 40% em 1 ano, revela o Observatório da Discriminação Racial.



Após a cadeirada

Pablo Marçal (PRTB) entrou com uma ação na Justiça contra José Luiz Datena (PSDB) em que pede indenização de R$ 100 mil.

Luiz Fux (J. Bosco)

"Diante da complexidade e da natureza interdisciplinar do tema, considera-se valiosa e necessária a realização de audiência pública.”

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou ontem uma audiência que será realizada em 11 de novembro para tratar das chamadas bets.



>CANDIDATO

FALTA



Sem explicar o motivo, o candidato Delegado Éder Mauro (PL) desistiu de comparecer à TV Liberal, onde concederia entrevistas sobre suas propostas para administrar a capital paraense. A desistência foi informada, via e-mail, à direção da emissora, na noite de quarta-feira (25), véspera do programa. Pela ordem, definida em sorteio com o aval das assessorias de todos os candidatos, Éder Mauro seria ouvido ontem, durante o Jornal Liberal 1ª edição. As entrevistas com os candidatos, realizadas pela TV Liberal, são uma tradição nas eleições do Estado. É a contribuição da emissora para ajudar os eleitores a conhecerem mais sobre os concorrentes e seus compromissos de campanha.



>PARÁ

FINANÇAS



O Estado do Pará registrou crescimento de 124% da receita própria entre janeiro e agosto deste ano. O número foi apresentado pelo secretário adjunto do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Lourival Barbalho, durante audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará. A apresentação, pelo governo, da situação financeira do Estado aos deputados, é uma exigência legal. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) foi a maior fonte da receita tributária do Pará, representando 76% do total. Segundo o balanço, o Pará ainda tem boa capacidade de endividamento. Hoje, a dívida do Estado é de R$ 7 bilhões, mas o Pará poderia contrair empréstimos de até 80 R$ bilhões.



>SÃO BRÁS

MERCADO



A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) deu início à apresentação e escuta sobre projeto de administração, gestão operacional, manutenção e concessão para uso comercial de 96 lojas do novo Mercado de São Brás.



OBRAS



O local está em fase final de obras e deve ser inaugurado ainda neste ano. Nesta semana foram realizados eventos abertos reunindo representantes do setor empresarial e empreendedores, além de dirigentes da Associação Comercial do Pará e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Os 193 permissionários que já trabalhavam no mercado vão permanecer no local. Eles receberão boxes e outros equipamentos para dar continuidade às atividades.



>PROFESSORES

QUALIFICAÇÃO



O Ministério da Educação (MEC) assinou Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Federal do Pará (UFPA) para qualificar professores de turmas multisseriadas que atuam no arquipélago do Marajó. Serão investidos R$ 7,5 milhões. Os recursos serão repassados à instituição de ensino superior, que ficará responsável por promover curso de formação de professores, atendendo os 17 municípios marajoaras e Limoeiro do Ajuru. A meta é qualificar 1.620 profissionais.



ARTICULAÇÃO



O curso de formação começará em novembro, com previsão de execução até 2026. O repasse financeiro direto é um dos resultados já conquistados pela mobilização interinstitucional do chamado Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política Educacional (Gaepe) Arquipélago do Marajó, que reúne cerca de 50 instituições e tem a coordenação do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA).



>EXTRATIVISMO

DESTAQUE



O município de Limoeiro do Ajuru foi o grande destaque na pesquisa “Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura”, referente ao ano de 2023, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento revelou que o Pará segue como maior produtor de açaí do Brasil, com 167 mil toneladas, respondendo por 70% da produção nacional. Entre os dez maiores produtores de açaí do País, oito municípios são paraenses. Com uma produção de 51 toneladas, Limoeiro do Ajuru foi o primeiro do ranking. Além do açaí, a pesquisa também apontou que o Pará é líder nacional na oferta de outros produtos extrativistas, entre eles a castanha-do-pará. Em 2023 a produção foi de nove mil toneladas, representando um aumento de 1,3% em relação ao ano de 2022.

Em Poucas Linhas

- O pesquisador Sebastião Godinho, articulista de O Liberal, fará, no próximo dia 3, palestra sobre Patrimônio Histórico e Cidadania. Será no auditório do quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar. A promoção é da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico de Belém, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.



- O Corpo de Bombeiros fará hoje a vistoria dos equipamentos do Arraial de Nazaré. Caso haja a liberação, o local será aberto ao público às 17h.



- Amanhã será feita a vistoria da corda do Círio, no colégio Santa Catarina. Após a vistoria, uma parte da corda segue para a Estação das Docas, onde ficará em exposição.



- O paraense Pedro Neves Fonseca de Castro tomou posse no Conselho Jovem do Comitê Científico para a Amazônia da ONU, em Nova York.



- O conselho reúne onze jovens de países amazônicos e é um dos organizadores da COP 30.



- Começou a tramitar na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que prevê aumento em até 50% da pena para o roubo de cargas transportadas por rios e lagos em embarcações como balsas, canoas e navios.



- Com uma das maiores malhas fluviais do País, o Pará é um dos Estados com maior registro desse tipo de crime, cometido pelos piratas.



- A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil do Pará fez ontem operação para investigar queimadas que vêm ocorrendo na região sudeste do Pará.



- Representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) estiveram em Belém até esta quarta-feira (25) inspecionando as obras de reestruturação da rodovia BR-316, no trecho entre Belém e Marituba.



- A visita faz parte do cronograma de acompanhamento da execução do projeto que visa reestruturar as condições de mobilidade urbana na principal via de entrada e saída da capital paraense, beneficiando 2,5 milhões de pessoas na Região Metropolitana.