'Consegui sobreviver em Brasília nesses 11 anos sem fazer favor', diz ministro Barroso em evento

Aviação

Setor aéreo projeta recorde de 5 bilhões de passageiros em 2024. Lucro líquido das empresas deve atingir US$ 30,5 bi.



Dólar sobe

Moeda norte-americana bate R$ 5,30 e atinge a maior cotação desde 5 de janeiro do ano passado, quando estava em R$ 5,35.

"Consegui sobreviver em Brasília nesses 11 anos sem fazer favor.”

Ministro Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada durante a posse da nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil para o biênio 2024-2026.



>LGBTQIA+

CASA



O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participa amanhã, em Belém, do lançamento do Projeto Acolher+, que ficará sob gestão da prefeitura. O projeto institui a primeira Casa de Acolhimento LGBTQIA+ da capital paraense. O projeto será assinado pelo ministro e pelo prefeito Edmilson Rodrigues, às 10h30, no Palácio Antônio Lemos. A Casa de Acolhimento LGBTQIA+ de Belém vai abrigar pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, que foram expulsas de suas casas ou se encontram morando nas ruas. Hoje, a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, vai se reunir com a coordenadora da Diversidade Sexual de Belém, Jane Patrícia Gama, para tratar dos detalhes da vinda do ministro.



>FULIGEM

TRATAMENTO



Membro efetivo da Frente Parlamentar de Acompanhamento e Fortalecimento das Ações da COP 30, o deputado Bordalo participa, amanhã, de uma diligência, no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, para conhecer o processo tecnológico que mantém o sistema do motor à combustão 96% livre de carbono negro. A tecnologia inovadora e genuinamente paraense foi desenvolvida pela Amazon Rhiira, que atua em todos os combustíveis fósseis. A empresa criou um dispositivo que, quando acoplado à mangueira de combustível, reduz a emissão de fuligem poluente de veículos automotores. O carbono negro, popularmente chamado de fuligem e formado por partículas finas, é proveniente principalmente do tráfego de automóveis e queimadas.



>MULHERES

MARCO



A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, faz hoje, em Belém, a conferência de abertura do Terceiro Encontro Regional Norte da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ), que será realizado até amanhã na capital paraense.



CONVENÇÃO



Na pauta, os 30 anos da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará.



HISTÓRICO



O evento será realizado no Centur, mesmo local onde, em junho de 1994, autoridades de 34 países das Américas e outras nações convidadas estiveram reunidas para a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que adotou o tratado internacional sobre violência contra mulheres.



PIONEIRISMO



A Convenção de Belém do Pará ainda hoje é considerada um instrumento pioneiro no mundo para o reconhecimento da violência contra a mulher como violação de direitos humanos.



>MARCAS

INDICADAS



De hoje até sábado será realizado no Boulevard da Gastronomia e no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso o II Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas (II Sigema). O evento vai reunir 30 estandes para os produtores que ficarão instalados no Boulevard da Gastronomia, onde haverá exposição e vendas de produtos. A programação gratuita é uma realização do governo do Estado, com o apoio de instituições públicas e privadas.



>ANANINDEUA

TERRAS



Nove mil pessoas do bairro do Paar, em Ananindeua, serão beneficiadas com a regularização fundiária urbana promovida pelo programa Regulariza Pará, do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e Companhia de Habitação do Pará (Cohab). Em todo o Estado do Pará, mais de 24 mil títulos já foram expedidos. Nesta primeira etapa da programação de campo, as equipes técnicas farão o cadastro de lote a lote das famílias que residem no bairro. A partir da titularidade da terra, as famílias passam a ter acesso a créditos sociais, como o programa Sua Casa, além de incentivos fiscais e bancários.



>RECICLAGEM

PARCERIA



A Vale firmou parceria com a cooperativa de catadores de material reciclável de Canaã dos Carajás, a Coolettar, para doação de material reciclável recolhido das minas de Carajás, Serra Norte e Serra Leste. A partir de agora, papéis e plásticos gerados nas minas de Carajás serão doados para serem comercializados e transformados em renda para famílias de catadores. Inicialmente serão 13 toneladas por mês destinadas à Coolettar, formada por ex-catadores do lixão que existia na cidade.

EM POUCAS LINHAS

- Será realizada hoje, na Assembleia Legislativa do Pará, sessão especial em homenagem ao Dia do Comunicador e do Profissional da Imprensa, que transcorreu no último dia 1º.



- A sessão foi requerida pelos deputados Thiago Araújo e Fábio Freitas, ambos do Republicanos.



- O Pará perdeu um dos mais importantes nomes da causa ambiental. Morreu, no último fim de semana, a pesquisadora Ruth Granhen, uma das pessoas que encabeçou a tentativa de implantação da Agenda 21 (pós-Rio 92) no Estado.



- Graduada em Química Industrial pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Ruth foi professora da antiga Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, que depois viria a dar origem à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), por onde se aposentou em 1997. Além da carreira acadêmica, ela assumiu cargos na área ambiental do município de Belém.



- As advogadas Carimi Haber e Celyce Carneiro, professoras de Direito Civil e Processo Civil, anunciaram a criação do grupo Elas no Civil, que terá a missão de auxiliar estudantes de graduação interessados em Direito Civil e Processo Civil e também ajudar os que se preparam para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



- A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemopa) vai ganhar uma unidade que funcionará dentro do Hospital Municipal de Portel, no arquipélago do Marajó.



- O Pará subiu no lugar mais alto do pódio do jiu-jítsu mundial. O grande destaque ficou com a jovem faixa-marrom Vitória Gabriella, de 21 anos, que conquistou o ouro duplo no peso-médio e absoluto na categoria feminina.



- No masculino, o destaque ficou com o atleta faixa-azul Ricardo Zito, de 16 anos, na categoria pesado até 79 kg, no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu IBJJF, realizado em Long Beach, na Califórnia (EUA).



- Ricardo Zito, que subiu ao pódio levantando a medalha de ouro na sua primeira participação em Mundial, é o atleta número 1 do ranking mundial, em sua categoria.