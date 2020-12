Conhecido como 'Coringa', Gerson reitera sobre caso de racismo: 'Não sou palhaço'

Trânsito seguro

Mais de 220 agentes do Detran participam da operação “Festas Seguras 2020” visando a segurança no trânsito em todo o Pará.

A bola vai rolar...

Mangueirão se prepara para as partidas da Série C deste sábado, 26, e do domingo, 27, com as participações de Paysandu e Remo.

"Não sou mentiroso, não quero mídia, não sou palhaço...”

Foi o que disse ontem o jogador Gerson, do Flamengo, ao comentar para a FlaTV o episódio em que teria sido vítima de injúria racial durante uma partida do clube contra o Bahia. Gerson afirmou que nunca inventaria um episódio grave como esse e lamentou que situações de preconceito ainda sejam comuns na

sociedade.

NATAL

Estradas

Apesar das restrições para a realização de festas na maior parte dos destinos mais procurados nesta época do ano, como Salinópolis, Mosqueiro e Outeiro, o movimento de saída de Belém rumo ao nordeste paraense e a Estados vizinhos foi intenso durante todo o dia de ontem. Os congestionamentos têm sido mais frequentes no percurso até o município de Benevides, onde há trechos em obra que exigem o uso de desvios.

IGREJA

Crise

A divulgação, pelo jornal espanhol “El País”, das investigações por abuso sexual contra o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, abriram mais um capítulo da crise que atinge a Igreja Católica no Pará. Ontem, um grupo de 37 entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, das mulheres e dos negros divulgou nota pública pedindo “o imediato afastamento do arcebispo de Belém de suas funções até o final das investigações”. Segundo as entidades, a medida “visa garantir a eficiência e a efetividade das investigações que hoje tramitam na Polícia Civil com acompanhamento do Ministério Público do Estado.”

Proteção

Na nota, as 37 entidades também pedem proteção às supostas vítimas dos abusos. O site do jornal “El País”, em sua versão em português, trouxe, no último domingo, 20, a reportagem sobre as denúncias contra dom Alberto. O veículo entrevistou dois jovens que teriam sido vítimas do arcebispo e também reproduziu dois depoimentos com descrições das circunstâncias em que as vítimas teriam sido abusadas. O texto foi publicado nesta semana na edição do “El País”, que circula na Europa, o que deu repercussão internacional ao caso. Dom Alberto ainda não se manifestou sobre o teor da reportagem. Fontes próximas a ele informaram à coluna, contudo, que, pelo menos por enquanto, dom Taveira não cogita se afastar do cargo.

EMPRESAS

Autuação

A Receita Federal no Pará anunciou, ontem, a autuação de 109 empresas do Estado. A razão foi que elas deixaram de recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O problema se refere às declarações de 2016. Segundo dados da Receita, as autuações somam R$ 5,8 milhões no Estado. Em todo o Brasil, as autuações atingiram quase quatro mil empresas, somando multas no valor de R$ 259,2 milhões. As autuações são resultados do cruzamento de dados das empresas com as declarações de Imposto de Renda de 25.301 contribuintes.

VACINAÇÃO

Campanha

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém prorrogou para até o próximo dia 30 as campanhas de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A vacina contra o sarampo é destinada para pessoas com idade entre 20 e 49 anos e a da pólio deve ser tomada por crianças de um a quatro anos. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado. A meta do governo é vacinar 3,4 milhões de pessoas contra o sarampo, mas, até agora, foram vacinadas apenas 960.015, o que representa apenas 27,54% da meta.

Recordista

Em relação à poliomielite, a meta é vacinar 595,6 mil crianças, mas apenas 367.182 foram imunizadas, o equivalente a 61,64% do esperado. Neste ano, o Brasil registrou 5,3 mil casos de sarampo. O Pará é o Estado recordista em registros, respondendo por 64,3% dos casos, segundo último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

CERTIFICAÇÃO

Produtos

O Estado do Pará recebeu a certificação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que permite a ampliação do mercado paraense de produtos de origem animal. A formalização do novo certificado ao Pará foi publicada, na edição do Diário Oficial da União de ontem, por meio da portaria número 193, de 21 de dezembro de 2020, que reconhece a equivalência do Serviço de Inspeção Estadual do Pará, para adesão ao sistema nacional.

Fortalecimento

Na prática, essa autorização aumenta o mercado consumidor dos produtos paraenses, de origem animal, e fortalece a agroindústria familiar, a média e grande indústrias, fomentando toda a cadeia produtiva do agronegócio paraense.

EM POUCAS LINHAS

* O projeto piloto do Polo Produtivo na Socioeducação, comandando pela Associação Polo Produtivo do Pará - Fábrica Esperança, recebeu a comenda “Mérito de Promoção de Justiça Social”, concedida pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Tribunal de Justiça do Pará.

* O projeto oferta cursos profissionalizantes a jovens de 18 a 21 anos que cumprem medida socioeducativa.

* Ainda neste ano, mais 40 jovens serão certificados, nos cursos de corte e costura industrial, serigrafia, panificação e informática.

* O Hospital Jean Bitar, referência para atendimento a pacientes com obesidade, especialmente os que têm recomendação para cirurgias bariátricas, se tornou também referência para o atendimento a pacientes transgêneros.

* Neste ano, o hospital realizou a primeira cirurgia do processo transexualizador, feita pelo Sistema Único de Saúde do Norte.

* Começaram, ontem, as inscrições para o mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

* Foram ofertadas 16 vagas das quais 13 são para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e duas para servidores efetivos da Uepa.

* Pároco da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do Jurunas, monsenhor Marcelino Ferreira deixou a Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular de Belém e segue o tratamento em apartamento na mesma unidade.

* O pároco se recupera de uma infecção e o quadro tem melhorado, mas o monsenhor ainda está debilitado, precisando de repouso.

* Em nota, a paróquia agradeceu pelas orações e refez o apelo para que a comunidade siga fazendo doações de sangue.

* Um Natal de saúde e paz para todos. E sem aglomerações. São os votos da coluna.