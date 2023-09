'Congresso está sendo atropelado', diz Marinho sobre avanço do STF

Consequência do calor

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima um aumento de 5,8% no consumo de energia em setembro

Horário de Verão

O Ministério de Minas e Energia (MME) avaliou não ser necessária, por enquanto, a implantação da medida em 2023.

REPOSICIONAMENTO

INSTITUTO

O Instituto Criança Vida, criado pelo Grupo Liberal no ano 2000, dará lugar, em breve, ao Instituto Déa Maiorana. Mudam nome, marca e a missão da entidade, que será ampliada. O foco continuará sendo contribuir com a melhoria da qualidade de vida e com o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.

MISSÃO AMPLIADA

Porém, o Instituto Déa Maiorana abrangerá também projetos de apoio a ações que promovam o empoderamento social de mulheres no Pará nestas mesmas condições. Em especial, comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas que estimulam o empreendedorismo em suas áreas para desenvolver a renda, autonomia e emancipação, aliadas à conservação dos recursos naturais e da biodiversidade.

COMANDO

A direção executiva do Instituto Déa Maiorana será de Camille Bemerguy, PhD em Economia, mestre em Planejamento do Desenvolvimento e especialista em Bioeconomia e políticas sociais e ambientais inclusivas.

EDUCAÇÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará publicou, na semana passada, alerta aos prefeitos e secretários municipais de Educação, diretores e professores de escolas, conselheiros municipais de Educação, além dos pais e alunos, sobre a necessidade de participação de 100% dos estudantes que realizarão as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023. O exame será aplicado no período de 23 de outubro a 10 de novembro e a ausência dos alunos pode resultar em punição aos municípios, com o corte de recursos destinados para a educação.

CHARGE

(J. Bosco / O Liberal)

“O Congresso está sendo atropelado.”

ROGÉRIO MARINHO (PL-RN), líder da oposição no Senado, ao dizer que é importante o Congresso se posicionar diante do avanço do Supremo sobre temas que deveriam ser resolvidos no Legislativo.

COMENDA

TRABALHO

Com forte atuação no setor do agronegócio, o senador Zequinha Marinho foi uma das 36 personalidades públicas condecoradas com a medalha da Ordem do Mérito Jus et Labor, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, em cerimônia ocorrida ontem no auditório Aloysio da Costa Chaves, em Belém. Atualmente Zequinha se movimenta com os pares no Congresso para garantir a manutenção dos efeitos do Marco Temporal, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter derrubado a tese jurídica de garantir a demarcação de terras indígenas que estivessem pleiteadas antes da Constituição de 1988.

PALMEIRAS

RETIRADA

Tem gerado muitas críticas a retirada de parte das palmeiras imperiais da frente do Mercado de São Brás, na capital paraense. Nas redes sociais, moradores do entorno e quem passa sempre pelo local cobram explicações para a decisão. Responsável pelas obras do prédio histórico, a Diretoria de Desenvolvimento Urbano da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) informou que a retirada das palmeiras se deu “pela necessidade de ajustar o traçado da via para viabilizar as obras do subsolo/garagem do Mercado de São Brás, a fim de minimizar os transtornos na estrutura da unidade, que está causando riscos a usuários e servidores que transitam pelo local”.

MADEIRA

DESTINO

Representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e do setor de Madeira e Móveis do Pará se encontraram na última semana para tratar da utilização de madeira proveniente de apreensão para a verticalização e produção de mobiliário para o poder público. Uma das ideias é firmar parceria com o setor madeireiro para a produção, por exemplo, de mobiliário escolar.

JUSTIÇA

MULHERES

O Tribunal de Justiça do Pará foi destaque no ranking do Relatório Justiça em Números, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por possuir no segmento Justiça Estadual, em especial no 2º grau, mais desembargadoras que desembargadores. O relatório, divulgado nas últimas semanas de ano-base 2022, apresenta o percentual de 57% mulheres e 43% homens no desembargo, sendo o único Tribunal de Justiça com índice superior aos 50% no percentual de desembargadoras.

EM POUCAS LINHAS

Caso o novo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já estivesse valendo em 2022, o Pará teria eleito 21 deputados federais e não apenas 17.

Nesse caso, estariam eleitos Hélio Leite (União Brasil), Cássio Andrade (PSB), Lena Pinto (PSDB) e Paulo Bengtson (PTB), que ficaram como suplentes. Leite acabou assumindo, com a posse do deputado Celso Sabino como ministro do Turismo.

Pelo menos duas grandes escolas da Região Metropolitana de Belém adotaram na semana passada o modelo híbrido de ensino - com os alunos podendo optar por assistir às aulas on-line ou presencialmente.

A medida foi tomada em razão da onda de calor que atinge o País.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará informou, porém, que não há orientação aos associados para que as aulas sejam realizadas de forma híbrida durante esse período.

Faz sucesso nas redes sociais a foto de um peixeiro do Ver-o-Peso, sósia do ex-governador Simão Jatene. O sósia aparece fazendo pose ao lado de douradas e filhotes.

Foram prorrogadas até hoje as inscrições para os artistas ou coletivos que queiram fazer parte da programação oficial da Virada Sustentável Amazônia, que vai ser realizada em Belém, em novembro.

O edital está disponível no site do evento e é aberto para diversas áreas, desde espetáculos de teatro, dança, apresentações musicais, contações de histórias e performances.

Em seu recém-lançado Balanço V+, a Vale apresenta iniciativas que vem desenvolvendo para alcançar a meta de ser uma empresa carbono zero até 2050. Uma delas é a parceria firmada com a Wabtec Corporation, que inclui o início de estudos para o desenvolvimento de um motor movido a amônia e um pedido de três locomotivas elétricas a bateria.

As três locomotivas serão usadas na Estrada de Ferro Carajás (EFC), onde circula o maior trem de transporte de minério de ferro do mundo, com 330 vagões