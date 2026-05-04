Confira os destaques do Repórter 70 desta segunda-feira (4)

CPI

PRESSÃO

A CPI dos planos de saúde da Câmara de Belém apontou irregularidades graves na prestação de serviços. No relatório, a vereadora Ágatha Barra, que presidiu a comissão, cobra reação imediata das operadoras. O documento identifica negativas indevidas, interrupções de terapias sem justificativa e redução de atendimentos, principalmente para pessoas com deficiência. Também há registro de atrasos em repasses financeiros que levaram à suspensão de serviços. As informações foram enviadas para o Ministério Público, com recomendação de reforço na fiscalização e aplicação de sanções.

MALVA

PESQUISA

O melhoramento genético da malva é a promessa da Embrapa para alavancar a produção dessa fibra no Pará, em um novo projeto da instituição em parceria com a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC). O trabalho vai gerar novas variedades da malva para maior produção de sementes e fibras voltadas à indústria. Além do melhoramento genético, a pesquisa também vai estabelecer sistemas de produção e manejo mais adequados para a agricultura familiar.

PRODUÇÃO

A malva, planta nativa da Amazônia, é uma matéria-prima para produção de fios, tecidos e sacaria. A produção vem sendo retomada no estado nos últimos anos após um longo período de declínio. O Pará já foi um dos maiores produtores nacionais da fibra. Os dados mais antigos do IBGE mostram que, no ano de 1980, a produção estadual era de 25 mil toneladas. Em 2024, as estatísticas oficiais registraram uma produção de apenas 721 toneladas.

CACAU

PARÁ

O Pará se consolidou como principal eixo da cacauicultura brasileira, superando a histórica liderança da Bahia e passando a responder por 50,6% do valor total da produção nacional. Segundo estudo da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o Estado também lidera em volume, com 46,2% da produção em 2024, impulsionado por municípios da região do Xingu, como Medicilândia, Uruará e Placas. O crescimento da atividade reflete o dinamismo da cadeia produtiva e o avanço da produtividade, além da valorização do produto no mercado. Em 2025, as exportações de amêndoas de cacau do Pará cresceram 281,7%, com destaque para o Japão como principal destino. A qualidade do cacau paraense também se traduz em preços superiores à média nacional, reforçando a competitividade do Estado no cenário internacional.

MEIO AMBIENTE

Além do impacto econômico, a cacauicultura tem papel estratégico na agenda ambiental. A expansão de áreas cultivadas em sistemas agroflorestais contribui para o reflorestamento e a captura de carbono, fortalecendo o equilíbrio ecológico. Com isso, o cacau se consolida como uma atividade essencial para o desenvolvimento sustentável do Pará, aliando geração de renda, preservação ambiental e protagonismo no mercado nacional.

AGRO

CRÍTICAS

O senador Beto Faro reagiu às críticas feitas na Agrishow por lideranças da oposição sobre possível abandono do setor pelo governo federal. Faro apresentou dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Tesouro Nacional, segundo os quais, a média anual de subvenções ao agronegócio no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva alcança US$ 15,8 bilhões, acima dos US$ 7,8 bilhões registrados no governo Jair Bolsonaro e dos US$ 7,3 bilhões no período de Michel Temer. Faro também destacou que a equalização do crédito rural subiu de R$ 12,6 bilhões anuais no governo anterior para R$ 20,7 bilhões no atual.

ALIADO

O senador paraense ainda ressaltou que os recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) mais que dobraram, passando de R$ 3,2 bilhões para R$ 6,7 bilhões anuais. Como contraste político, citou a inflação de alimentos: 56,1% no governo Bolsonaro ante 9,2% até 2025 na atual gestão. Para Faro, os dados mostram “incoerência” nas críticas da oposição e antecipam o embate eleitoral em torno do desempenho do agro, que tem em Lula um aliado.

EM POUCAS LINHAS

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) realizará, na quinta-feira, 7 de maio, a sessão solene de outorga do título de Doutora Honoris Causa à atriz, diretora e apresentadora paraense Dira Paes. A cerimônia é aberta à comunidade acadêmica e ao público em geral e ocorrerá a partir das 10h, no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN).

► Foi tranquilo, durante todo o fim de semana, o movimento nos pontos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral para os eleitores que precisam atualizar dados cadastrais, regularizar a situação com a Justiça Eleitoral ou fazer o alistamento. No Núcleo de Atendimento ao Eleitor no bairro do Marco quase não houve filas, e o tempo de espera foi pequeno. O TRE realizou mutirão de atendimento no feriado do Dia do Trabalhador, no sábado e no domingo. O prazo para regularização do cadastro eleitoral se encerra nesta quarta-feira, 6 de maio. Após essa data, o sistema será fechado e só será reaberto após as eleições de outubro.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade lançou chamada pública para submissão de projetos que terão acesso aos recursos da Lei de Responsabilidade Ambiental (LRA), iniciativa que vincula receitas da exploração de recursos naturais ao financiamento de ações sustentáveis. Os editais preveem duas modalidades: uma destinada a órgãos estaduais, com prazo até 30 de dezembro de 2026, e outra voltada a prefeituras, com envio de propostas até 25 de junho de 2026.

► O Instituto Cristã Evangélica da Amazônia (ICEA) foi palco do VII Torneio Nikkei da Amizade, realizado nos dias 1º, 2 e 3 de maio, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O evento reuniu 16 equipes de vôlei, sendo oito femininas e oito masculinas, formadas por atletas de base Nikkei, com participantes da região metropolitana e também de Tomé-Açu, município reconhecido pela forte presença da comunidade japonesa no Pará.