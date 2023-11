Estados Unidos

País deportou mais de 380 mil migrantes ilegais nos últimos seis meses, um recorde, informou ontem a Agência France-Presse.

Apelo

Família de menina israelense-irlandesa levada pelo Hamas, festejou seu aniversário de 9 anos, ontem, pedindo a libertação dos reféns.

Andrew Bates (J. Bosco)

“Condenamos nos termos mais enérgicos essa promoção abominável do ódio antissemita e racista.”



Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, nesta sexta-feira (17), se referindo a uma publicação de Elon Musk na rede X, na qual apoia uma teoria da conspiração antissemita.

PARAENSE

ANTÁRTIDA

A paraense Priscilla Santos foi uma das escolhidas para passar 20 dias em expedição científica rumo à Antártida. Ela integra um grupo de 109 mulheres de 25 países. A expedição é organizada pela Homeward Bound, iniciativa global de liderança para mulheres selecionadas nas área de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Medicina (Stemm na sigla em inglês). A expedição, passando pelas Ilhas Malvinas, tem como objetivo proporcionar a oportunidade de testemunhar os impactos das mudanças climáticas no continente. A iniciativa Homeward Bound quer garantir a 10 mil mulheres experiência em liderança para que, no futuro, elas possam assumir posições de forma sustentável.

AÉREAS

PREÇO

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, quer convencer as companhias aéreas a baixar o preço das passagens, mas está difícil. Ele lembra que o preço do querosene da aviação baixou cerca de 14% este ano. De acordo com a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as passagens aéreas, que já tinham ficado 13,47% mais caras em setembro, subiram 23,70% em outubro, causando o maior impacto na inflação oficial do País no mês passado.

EMPREENDEDORES

INÍCIO

Vale e Sebrae realizam o evento Empreende Belém. O Hackathon tem parceria e apoio de entidades como Coalizão pelo Impacto, Cesupa, PCT Guamá e Inova Amazônia. O evento será dentro da programação da Feira Pará Negócios, no Hangar. A iniciativa é voltada para quem quer começar a empreender ou para aqueles que já são empreendedores e queiram testar novas ideias com foco em infraestrutura e bioeconomia. Distribuídos nas categorias área criativa, área técnica e área de negócios, os três melhores projetos selecionados receberão premiações em dinheiro que podem chegar a até R$ 7 mil. O resultado será divulgado no domingo, 19, no encerramento do evento.

PAPA

AJUDA

Quase dois meses após o incêndio, José Antônio da Silva, mais conhecido como Papa do Paysandu, tenta retomar sua vida. Mas está difícil. Contada no jornal impresso e nas redes sociais do Grupo Liberal, a história dele comoveu muita gente, mas Papa tem se sentido abandonado pelo poder público. Da prefeitura de Belém ele não recebeu mais ajuda, apesar de o prefeito ter estado no local e falado pessoalmente com ele. Atualmente, ele mora em uma quitinete, pagando R$ 650 de aluguel. Fora a energia. O torcedor chegou a receber R$ 60 mil do clube, mas dividiu entre as 16 famílias atingidas pelo incêndio, cabendo, a cada uma, R$ 3.750.

MARAJÓ

AÇÃO

A partir desta segunda-feira (20), representantes do Gabinete da Presidência da República, dos Ministérios da Educação, de Direitos Humanos, das Comunicações, de Assistência Social e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estarão no município de Breves para participar do Fórum “Uma agenda comum pela transformação do Marajó”.

GAEPE

O evento tem a organização do Gabinete de Articulação para Efetividade da Política de Educação (Gaepe) Arquipélago do Marajó, que é coordenado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) e pelo Instituto Articule.

ENSINO

AVALIAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai realizar na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) as provas do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (Sispae) 2023, em escolas municipais e estaduais. Na rede municipal de ensino, estudantes do 2º e 5º ano do ensino fundamental se submeterão às provas. Já na rede estadual, estudantes do 2º, 3º e 7º anos do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio participam das avaliações.

RETRATO

O Sispae apresenta o diagnóstico da educação pública paraense e mapeia, por meio de testes padronizados, as proficiências dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

ADESÃO

Como este ano o sistema de avaliação teve 100% de adesão dos municípios, será possível obter resultados mais fidedignos do desempenho dos estudantes paraenses e os resultados serão utilizados como indicador para a elaboração de políticas públicas educacionais.

EM POUCAS LINHAS

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lança neste sábado, 18, a partir de 10h, dentro da Feira Pará Negócios, no Hangar, quatro publicações de interesse do Pará e da Amazônia. As publicações “Anuário Estatístico do Pará 2023”, “Radar de Indicadores das Regiões de Integração 2023”, “Barômetro da Sustentabilidade 2023” e “Relatório para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pará” devem direcionar os municípios no caminho de consolidar e analisar informações como ferramentas de planejamento de políticas públicas no Pará.

► A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê um aumento da oferta de vagas de empregos temporários na principal data comemorativa do varejo, o Natal. Com a expectativa de aumento de 5,6% nas vendas, em comparação ao ano passado.

► O setor de vestuário é um destaque do período, na passagem de novembro para dezembro, o faturamento do varejo cresce em média 34%, enquanto o vestuário costuma subir 90%. Nas previsões da CNC, o ramo de vestuário, calçados e acessórios deverá registrar alta de 12,1% nas vendas natalinas, já descontada a inflação.

► A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, 17, mandado de busca e apreensão contra um funcionário público temporário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que vazava informações sobre as operações contra desmatamento e garimpo ilegal. As buscas ocorreram na cidade de Itaituba. O suspeito repassava detalhes a grupos de garimpeiros sobre as operações que ocorreriam ou estavam em andamento. O vazamento frustrava o trabalho do órgão ambiental e de outros envolvidos em operações realizadas conjuntamente. O servidor foi afastado das funções.