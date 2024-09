'Como todas as pessoas, ele tem direito à ampla defesa', diz Barroso após saída de Almeida

Superior Tribunal de Justiça

O STJ informou ontem que sofreu um ataque hacker na sexta (6). O objetivo dos criminosos era paralisar os sistemas.

Rombo previdenciário

Gastos com benefícios previdenciários somam R$ 577 bilhões até julho e devem superar R$ 1 trilhão em 2025.

Luís Roberto Barroso (J. Bosco)

"A parte política já passou com a demissão, e agora, como todas as pessoas, ele tem direito à ampla defesa.”

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a demissão do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, após acusações de assédio sexual.

UFOPA

MEDICINA



Um professor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) que acompanhou, na sexta-feira (6), a visita do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao campus de Santarém admitiu que pairava no ar um clima de “agora vai”, em relação à implantação do novo curso de Medicina na região, que deverá ser acomodado no novo bloco da instituição, cujas obras foram iniciadas em março deste ano. O investimento foi possível após o repasse de R$ 100 milhões pelo governo federal, através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Deste total, R$ 20 milhões serão investidos no novo bloco e o restante bancará reestruturação e até um novo campus no município de Rurópolis.



VAGAS



Padilha e os demais presentes ouviram da reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, que a instituição localizada no oeste paraense “ainda está em processo de implantação e de consolidação”, mas a implementação de um curso de Medicina ainda nessa fase terá reflexos na ampliação de vagas na Ufopa para, pelo menos, três mil novos estudantes. Ou seja, quase o dobro da capacidade de estudantes que a instituição recebe anualmente, que é de 1,4 mil.



AMEAÇA

DENÚNCIA



O ministro do Turismo, Celso Sabino, denunciou em suas redes sociais, no sábado (7), as ameaças e intimidações sofridas pelos integrantes da equipe de comunicação da campanha de Alemão da Cerâmica, candidato à prefeitura de Tailândia pelo partido União Brasil, o mesmo do ministro. Pelo relato de militantes e membros da equipe do candidato, as ameaças teriam partido da equipe do atual prefeito da cidade, que estaria colocando em risco a segurança de profissionais que trabalham na campanha de Alemão da Cerâmica.



APURAÇÃO



Sabino enfatizou que está acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e que o União Brasil “já repassou as informações sobre as ameaças à Polícia Militar do Pará e à Corregedoria da instituição, visando uma apuração rigorosa dos fatos”.



BANCO

PRESENTE



O município de Aveiro, no sudoeste paraense, era o último que faltava para o Banco do Estado do Pará (Banpará) dizer que está presente nos 144 municípios paraenses.



INAUGURAÇÃO



A agência da cidade será inaugurada nesta segunda-feira (9) e o banco vai marcar o feito com um agrado para os clientes. Os 30 primeiros correntistas na modalidade pessoa física vão ganhar cada um uma poupança no valor de R$ 200. As regras serão apresentadas aos contemplados no momento do atendimento para a abertura da conta na agência, que abre as portas às 9h.



CÓRNEAS

FILA



A campanha nacional “Setembro Verde”, que visa conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos, divulgou no final de semana balanço apontando que a fila para transplantes de córneas no Brasil praticamente triplicou nos últimos dez anos. Dos pouco mais de 9 mil pacientes na fila em 2014, o país fechou o balanço de 2023 com 26.905 pessoas na lista de espera. Nesse intervalo, um total de 146,5 mil pacientes realizaram o transplante de córnea. Atualmente, a região Sudeste do Brasil possui o maior número de pacientes em lista de espera, com ranking liderado por São Paulo. No relatório, o Pará ocupa a segunda posição na lista dos estados com o maior tempo de espera.



ESPERA



Neste critério, o ranking é encabeçado pelo Maranhão, com 595 dias de espera, um a mais que o Pará, cuja média é de 594 dias. No extremo oposto aparece o Ceará, com 63 dias de espera, seguido por Paraná, com 119, e Pernambuco, com 121 dias. No geral, a média nacional é de 194 dias, pouco mais de 6 meses. Ainda assim, o Banco de Tecidos Oculares do Hospital Ophir Loyola (HOL), dirigido pelo médico oftalmologista Alan Costa, avalia que o estado avançou. Na abertura local do “Setembro Verde”, ele informou que, neste ano, foram realizadas 249 captações em 247 dias, resultando em quase 500 córneas transplantadas.

Em Poucas Linhas

- Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) da unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, apreenderam três tratores avaliados em R$ 720.225,00.



- Os tratores estavam em um caminhão vindo de São Paulo com destino a Açailândia, no Maranhão. A nota fiscal, que não continha as informações legais, foi desconsiderada e, além da apreensão, uma multa no valor de R$ 246.316,95 foi lavrada.



- O curso de Inspeção Predial ofertado pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Amazônia, com apoio do Clube de Engenharia do Pará, certificou 85 profissionais das áreas de engenharia e arquitetura.



- O curso foi ministrado pela engenheira Flávia Zoéga, uma das maiores especialistas técnicas do país nessa área.



- A tradicional festa do Círio de Nazaré em Brasília, realizada na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, completou 51 anos neste ano. Para celebrar, uma exposição com os mantos usados pela imagem foi aberta aos fiéis. A programação incluiu atrações culturais e a venda de comidas típicas, como o tacacá, na capital federal.



- Proprietários de veículos com placas com finais de 40 a 60 têm até esta segunda-feira (9) para aproveitar os descontos no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).



- Os descontos valem para quem não tem multas de trânsito e chegam a 15% do valor do imposto para quem está a dois anos sem multa.



- A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, exaltou o sucesso do Festival de Ópera desde ano, realizado no Theatro da Paz. Segundo a titular da Cultura, mais de 7 mil pessoas acompanharam a programação.



- O encerramento foi no sábado, com a ópera cômica Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, sob a regência de Lígia Amadio.