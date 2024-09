'Com Macaé Evaristo, o presidente Lula nomeia uma mulher negra, combativa', diz Gleisi Hoffmann

Pix

Sistema de pagamento do Banco Central bateu novo recorde na última sexta-feira, com 227 milhões de transações em 24h.



Concurso público

Lula sanciona lei que autoriza a realização de provas pela internet ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro.

Gleisi Hoffmann (J. Bosco)

"Com Macaé Evaristo, o presidente Lula nomeia uma mulher negra, combativa, com história de lutas.”

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, sobre a deputada estadual de Minas Gerais, sucessora de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.



>VILA DA BARCA

POSSE



A Justiça Federal deu posse para a Prefeitura de Belém da área onde funcionava um estaleiro na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo. A ocupação da área pelo estaleiro estava inviabilizando os avanços da segunda etapa de construção do conjunto habitacional da Vila da Barca, que somente nesta fase vai beneficiar 120 famílias da comunidade. A decisão foi tomada pela juíza Hind Ghassan, da 2ª Vara da Justiça Federal, na manhã de ontem, por meio de um mandado de imissão na posse que foi cumprido por agentes da Justiça Federal.



NOTIFICAÇÃO



O estaleiro já havia sido notificado em agosto deste ano para desmontar a estrutura e liberar a área para a execução da obra. O procurador municipal Gustavo Azevedo e representantes da Secretaria Municipal de Habitação de Belém acompanharam o cumprimento do mandado. Na sequência do cumprimento da ação judicial, operários da Prefeitura de Belém iniciaram a desmontagem da estrutura.



RESIDENCIAL



O Residencial Viver Vila da Barca é um conjunto habitacional da Prefeitura de Belém contemplado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, que já entregou na primeira etapa 198 unidades habitacionais e prevê mais 120 unidades na segunda etapa, que já se encontra em construção. A obra está avaliada em R$ 5,7 milhões, resultado de uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. A obra foi retomada em outubro de 2022.



>PETRÓLEO

CRESCIMENTO



A Petrobras apresenta perspectivas de crescimento significativo na produção de petróleo nos próximos anos, com potencial para se tornar a segunda maior petroleira do mundo.



PRODUÇÃO



Segundo a Empresa Brasileira de Energia (EPE), a produção de petróleo e gás no Brasil pode alcançar 5,3 milhões de barris diários até 2030, um aumento de 56% em comparação com os números de abril deste ano. A projeção inclui a exploração da Margem Equatorial, a nova fronteira de extração em águas profundas entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, que poderia adicionar 1,1 milhão de barris à produção diária nacional. A informação foi divulgada pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e reportada pelo InvestNews.



POÇOS



A Agência Nacional do Petróleo (ANP) anunciou que a Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, vai liderar a perfuração de poços no período de 2024 a 2026, com oito poços, à frente das bacias de Santos (7), Campos (5), Potiguar (2) e Espírito Santo (2). No total deverão ser perfurados 24 poços em bacias marítimas, dos quais dez estão localizados em bacias da Margem Equatorial.



PREVISÃO



Para as demais bacias marítimas não há previsão de perfuração de poços exploratórios no período. Para este ano estão previstos 14 poços em bacias marítimas, sendo quatro na bacia de Santos. Campos e Foz do Amazonas deverão contribuir para esse quantitativo com três poços cada uma.



>PESQUISA

CHAMADO



A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), lançará um conjunto de chamadas este mês, com oportunidades de mobilidade internacional para a Europa e foco em pós-doutorados, possibilitando a realização de pesquisas em universidades de renome. Os editais com as diretrizes completas serão publicados a partir da segunda quinzena de setembro, nos sites da Fapespa e do Confap.



PESQUISADORES



As chamadas abrangem diferentes áreas do conhecimento e oferecerão oportunidades para pesquisadores de diversas instituições. Os resultados dessas ações devem gerar um impacto positivo na formação de recursos humanos qualificados e na geração de conhecimento, além de abrirem portas para futuras colaborações e a oferta de novas oportunidades de mobilidade internacional.

Em Poucas Linhas

- O Arquivo Público do Estado do Pará (Apep) promove a exposição “A Independência do Brasil no Pará: as correspondências de José Bonifácio com o Grão-Pará”. A mostra, que foi aberta ontem, ficará aberta até 30 de setembro, de segunda a sexta, das 8h às 14h, com entrada gratuita.

- A exposição em alusão ao Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro, conta com documentos históricos pertencentes ao Apep, contendo correspondências de José Bonifácio com as autoridades da Província do Grão-Pará.

- São documentos datados de antes e depois do processo de independência e evidenciam a preocupação de Bonifácio em manter um diálogo com a província. O Grão-Pará continha uma imensa área que abrangia quase toda a Amazônia Legal.



- A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou, no Diário Oficial do Estado de ontem, o edital de leilão público, do tipo maior lance ofertado, para a alienação de 99 veículos, em condições de recuperação e sucata, de diferentes órgãos e entidades do Estado do Pará.



- O leilão em formato virtual será realizado no próximo dia 30, às 10h, e disponibilizará lances para carros, vans e motos.



- Na próxima quinta-feira (12) o governador Helder Barbalho fará a identificação individual do primeiro bovino no Pará, pelo Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia da Pecuária no âmbito do Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará.



- A identificação simbólica ocorrerá no Parque de Exposições Orlando Quagliato, em Xinguara, sudeste do Estado. A meta é a identificação de todo rebanho bovino e bubalino até dezembro de 2026.



- A Universidade da Amazônia (Unama) promoverá, no dia 12 de setembro, às 14h, a cerimônia de formatura de duas alunas no Centro de Reeducação Feminina de Ananindeua.



- As formandas foram beneficiadas pelo projeto Novas Histórias, uma iniciativa da Unama que concedeu 10 bolsas de graduação a distância para mulheres privadas de liberdade.