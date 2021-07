Evento jurídico

O Tribunal de Justiça do Pará sedia hoje a 3a edição da Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário.

Discussão no Senado

Desinformação e fake news são entrave no combate à pandemia, aponta debate em reunião na Comissão Temporária da Covid-19.

(J.Bosco)

"Com esses três meses adicionais, serão sete meses de proteção aos brasileiros mais vulneráveis”

PAULO GUEDES, após o presidente Jair Bolsonaro assinar a Medida Provisória que prorroga o auxílio emergencial por mais três meses, até outubro, devido à pandemia de covid-19 no país. O ministro da Economia também voltou a prometer a ampliação do Bolsa Família ainda este ano.

ÍNDICE

FELICIDADE

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas traduziu em números o que já era parte do sentimento geral. A pandemia deixou os brasileiros mais infelizes. O estudo batizado de “Bem-Estar Trabalhista, Felicidade e Pandemia” apontou queda de 0,4 ponto percentual no índice geral de felicidade que atingiu a marca de 6,1 pontos em uma escala que vai até dez. Foi o pior desempenho da série histórica iniciada em 2006. Compreensível em meio a tantas perdas para a covid-19.

DESIGUALDADE

O estudo mostrou também que o índice varia de acordo com a renda. Preocupações com o desemprego e medo de ficar doente fizeram o índice cair 0,8 ponto entre os 40% mais pobres. Já os grupos mais abastados mantiveram, segundo a FGV, a satisfação com a vida. A diferença de satisfação com a vida entre os extremos de renda que era de 7,9%, em 2019, subiu para 25,5% em 2020. Ou seja, além do aumento da desigualdade na distribuição de riqueza houve aumento, no Brasil, na distribuição da felicidade.

SENTIMENTOS

A FGV mediu também os sentimentos de raiva, preocupação, estresse, tristeza e divertimento, apontados como indicadores de qualidade de vida. A sensação de raiva subiu de 19%, em 2019, para 24% em 2020, um aumento de cinco pontos percentuais, bem acima da média mundial que foi de 0,8 pontos. O sentimento de preocupação subiu cerca de 3 pontos O estresse aumentou 2,9 pontos e a tristeza, 2,2.

BRT

VIADUTOS

Anunciado como o maior programa de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém, seis novos viadutos que se somarão ao BRT Metropolitano devem ter obras licitadas ainda neste ano. O projeto vai atender a 2,5 milhões de habitantes de Belém, Ananindeua e Marituba, melhorando o fluxo de transportes na RMB.

OBRAS

Além do viaduto em construção, na altura do quilômetro 7 da BR 316, outros cinco devem ser erguidos em vias com fluxo intenso. O investimento previsto é de R$ 150 milhões. Os recursos sairão do Tesouro Estadual e as obras devem durar entre 12 e 14 meses.

TRANSPORTE

AUMENTO

O novo aumento de combustíveis, anunciado ontem, deve aumentar a pressão sobre os preços dos transportes de passageiros. No Pará, um dos grupos que vem pedindo aumento das tarifas é formado pelas empresas que fazem travessia para o Marajó. O grupo alega que está há seis anos com os preços das passagens congelados e que nesse período, enfrentou sucessivos aumentos do óleo diesel, além de prejuízos com a queda de demanda por causa da covid.

VACINA

PAUSA

Hoje não haverá vacinação contra a covid-19 em Belém. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o município ainda aguarda a distribuição das novas doses que chegaram para o Estado no fim de semana. Foram mais de 250 mil no último sábado, 3. Ontem ainda foi dia da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) fechar o planejamento de doses por município para, só então, fazer as prefeituras. A direção da Sesma ressalta que, se o envio for feito hoje, também hoje será feito o anúncio do novo calendário vacinal por faixa etária já a partir de amanhã. A vacinação parou ontem na faixa dos 36 de idade, ou seja, os nascidos em 1986.

VANGUARDA

ADMINISTRAÇÃO

Durante palestra magna no 10º Fórum Tribunal de Contas do Estado do Pará e Jurisdicionados, o ministro emérito do Supremo Tribunal de Federal, Carlos Ayres Britto reafirmou que cabe aos Tribunais de Contas do Brasil zelar pelo cumprimento dos princípios que norteiam a administração pública, ou seja, os previstos no artigo 37 da Constituição Federal que norteia as ações dos agentes na esfera pública. Esses princípios são os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os Tribunais de Conta, disse Britto, devem ocupar posição de vanguarda na fiscalização das contas públicas e no cumprimento das leis.

EM POUCAS LINHAS

► Por causa da pandemia, o município de Afuá cancelou, neste ano, o seu tradicional Festival do Camarão.

► Durante evento do programa Abrace o Marajó, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier, defendeu a construção de pontes ligando o continente ao arquipélago. Também defendeu a construção de uma rodovia ligando Ponta de Pedras a Muaná, passando por Cachoeira do Arari. A proposta é polêmica.

► O Sindicato dos Jornalistas do Pará conseguiu vacinar 404 dos 710 jornalistas aptos à vacinação em Belém. A direção da entidade considerou a campanha de imunização um momento histórico. No Pará, 24 profissionais de imprensa foram vitimados pela covid-19. A vacinação dos jornalistas teve apoio das secretarias de Saúde do Estado e do município de Belém, da promotora de Justiça, Fabia de Melo-Fournier, da Cruz Vermelha, do Conselho de Enfermagem e do Sindicato dos Urbanitários do Pará.

► Moradores da Cidade Nova 8 reclamam da recorrente falta de água no bairro, que é comum desde o ano passado. No último domingo, os moradores acordaram sem água na torneira, e assim ficaram por todo o dia de ontem. Especificamente sobre o final de semana a Cosanpa informou que o sistema que atende a área estava passando por manutenção emergencial e a previsão era de que o abastecimento fosse normalizado ainda ontem, mas só após às 19 horas.

► “Arbitragem e construção” será o tema da palestra online que o diretor-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Pará, Thiago Tuma, ministra amanhã, no canal do Sinduscon-PA.

► O Colégio de Procuradores de Justiça do Pará aprovou a realização de concurso público para ampliar o quadro de promotores. A previsão é ofertar 61 vagas.