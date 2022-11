Cultura inclusiva

A Seção Braille da Biblioteca Pública Arthur Vianna comemora 48 anos com programação especial de 23 a 25 deste mês.

“Novembro Roxo”

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, realizará amanhã o 7º Encontro de Prematuros.

Lionel Messi (J. Bosco)

'Com certeza é minha última Copa do Mundo'

LIONEL MESSI, astro da seleção argentina, ao revelar, ontem, que o Mundial no Catar será o último de sua carreira. Em entrevista coletiva em Doha, o craque do Paris Saint-Germain admitiu que vai aproveitar cada momento da competição. “É a última chance de realizar esse grande sonho. Procuro viver o presente e aproveitar”, disse o jogador.

VACINAS

EM FALTA



Na retomada da campanha de multivacinação, ontem, em dois movimentados postos de vacinação de Belém faltava a vacina contra a covid-19 para as pessoas idosas. Apesar do comunicado público da Prefeitura de Belém, feito por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informar que o município dispõe de doses das vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca, nesses dois postos, que estão entre os maiores em parceria com instituições de ensino, as doses disponíveis ontem eram apenas para as crianças a partir de seis meses. Com isso, muitos idosos foram embora sem a imunização.



INFORMAÇÕES



Para complicar a situação, em um dos postos nem as pessoas da equipe de atendimento sabiam ao certo qual era o público elegível para receber a quinta dose contra a covid. No mesmo comunicado da Sesma, sobre a retomada da vacinação, há informações referentes apenas à aplicação da terceira e da quarta dose.

MULTIVACINAÇÃO

As demais vacinas da campanha, contra o sarampo, poliomielite e gripe, seguem normais. A multivacinação é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

PROJETO

CAMPEÕES



O projeto de lei 57/2022, que cria o Programa Estadual de Formação de Campeões do Breaking, para as Olimpíadas de 2024 na França e jogos seguintes, será votado na sessão plenária desta terça-feira, 22, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O autor da proposição é o deputado Raimundo Santos (PSD), que propõe incentivos a atletas e a implementação de toda uma infraestrutura para a alta performance.

PERSPECTIVAS

A perspectiva é que o PL, que passou por três comissões, seja aprovado até a redação final, ou seja, encerre todas as instâncias de apreciação e siga posteriormente à sanção do governador Helder Barbalho.

PARCERIA

BIOECONOMIA



Vale e governo do Pará assinaram, durante a COP 27, realizada no Egito, na última semana, um protocolo de intenções com o objetivo de construir o Espaço de Inovação em Bioeconomia, em Belém, dedicado ao fortalecimento dessa atividade em todo o Estado. A proposta é desenvolver um ecossistema de inovação para empresas de bioeconomia no Pará e, também, fomentar a interiorização dessa atuação ao longo das cadeias de valor da sociobiodiversidade.

DIRETORIA

Círio de Nazaré



A diretoria que esteve à frente da organização do Círio 2022 será dissolvida na próxima sexta, 25. A cerimônia será reservada apenas aos membros da Diretoria do Círio, com missa na capela Bom Pastor. O coordenador do Círio deste ano, Antônio Salame, permanece no cargo em 2023. É ele que, junto com o presidente da diretoria, padre Francisco Assis, escolherá os novos membros para compor as oito diretorias executivas do Círio.

Posse

Os membros da nova Diretoria da Festa tomarão posse no dia 9 de dezembro, para a organização do Círio de número 231, no ano que vem. A posse será às 18h, com missa na Basílica Santuário, seguida da cerimônia de posse, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré.

COPA

Bancos



Os jogos do Brasil na Copa do Mundo já começam a provocar mudanças em locais de atendimento ao público. Nas agências bancárias em todo o País haverá horário especial de atendimento nos dias de jogos da seleção. A decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) levou em consideração questões como a segurança das agências e de transporte de valores, e foi tomada com base na Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

EM POUCAS LINHAS

► O painel do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho aponta que 12,4 mil trabalhadores deram entrada no benefício no Pará, em outubro.

► Deste total, 9,3 mil solicitaram via internet, o que corresponde a 75,3% do montante.



► Das mais de 12 mil requisições, 10,7 mil foram habilitadas, alcançando 86,4% de taxa de deferimento.

► A principal faixa etária dos trabalhadores que solicitaram o seguro no Estado do Pará, em outubro, está entre 30 e 39 anos, e os homens representaram 69% dos pedidos.

► A grande maioria das requisições foi feita por trabalhadores com o Ensino Médio completo, sendo o comércio e os serviços as áreas mais recorrentes dentre estes profissionais.

► A numerosa comunidade francesa radicada no Pará vai receber um pacote de serviços que incluirá renovação e emissão de passaportes, carteiras de identidade, registros de casamentos e também certidões de nascimento para cidadãos franceses no Pará.

► Os serviços serão ofertados até o dia 23 deste mês, na Agência Consular de France, por uma delegação da Embaixada da França no Brasil, liderada pela cônsul-geral da França, Geraldine Auffrais.

► O vereador Igor Andrade (Solidariedade) parabenizou a TV Liberal pelo documentário exibido no último domingo sobre os 100 anos do empresário e jornalista Romulo Maiorana.

► Em seu pronunciamento, o parlamentar destacou que “Seu Romulo” sempre foi um visionário, e o seu amor pelo jornalismo fez o Pará ter o maior grupo de comunicação da região, com jornal, rádios, portal e TV.

► O vereador destacou que o documentário é um material histórico e deve ser visto por todos que querem o desenvolvimento do Estado.