Males da chuva

Casos de hepatite A, leptospirose e micoses aumentam no período chuvoso. Todo cuidado é pouco.

Taxa extra

A conta de luz seguirá com bandeira amarela em fevereiro, diz a Agência Nacional de Energia Elétrica.

"Sem a remoção (dos pacientes para outros Estados), vão continuar morrendo 80

a 100 pessoas por dia.”

(Repórter 70)

A advertência é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo ele, a remoção de doentes com covid-19 do Amazonas para outros Estados é a única solução para desafogar o atendimento especializado na região para que não haja sobrecarga do sistema de saúde.

TRANSFOBIA

Balanço

Divulgado ontem, Dia Nacional da Visibilidade Trans, o dossiê sobre a violência contra as pessoas trans confirmou São Paulo como o Estado que registrou o maior número de mortes por transfobia em 2020. Foram 29 assassinatos, aumento de 38% em comparação ao ano anterior. Com quatro casos registrados, mesmo número de 2019, o Pará ficou em 14º lugar no ranking nacional. Em 2018, o Pará havia registrado dez assassinatos motivados por transfobia, ocupando então a décima posição. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). O levantamento é feito a partir de pesquisas em matérias de jornais e mídias veiculadas na internet.

Violência

O dossiê faz um relato devastador sobre a situação das pessoas trans no Brasil, o país que ocupa a primeira posição no ranking de assassinatos de transgêneros no mundo. Em 2020, foram 184 registros oficiais sem contar as subnotificações. As mortes violentas são o cume de um rosário de privações de direitos. Os problemas começam com a rejeição em casa, passam pelo preconceito na escola e pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Esses são fatores que empurram essa população para a prostituição, consumo de substâncias tóxicas e suicídio. Segundo o dossiê, “a violência chama a atenção em todos os níveis de idade, mas as maiores chances de uma pessoa trans ser assassinada estão entre 15 e 29 anos”.

VACINA

Warao

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ao Governo do Pará e à Prefeitura de Belém uma recomendação para que os indígenas venezuelanos da etnia Warao sejam incluídos no plano de vacinação emergencial contra a covid-19. No documento, enviado na tarde de ontem, o MPF argumenta que o plano estadual de vacinação já prevê a imunização prioritária para indígenas, que é um grupo vulnerável à covid-19.

Riscos

No documento assinado pelo procurador da República Felipe de Moura Palha e Silva, o MPF afirma que “os riscos da covid-19 à vida dos Warao são intensificados pelas condições críticas da situação de refugiados, que aumentam a contaminação e os impactos da doença”. O prazo para que Estado e município respondam à recomendação é de cinco dias.

Emergência

No município de Santarém, no oeste paraense, o prefeito Nélio Aguiar (DEM) declarou situação de emergência social por 180 dias, em razão do intenso fluxo migratório de venezuelanos. Em decreto, publicado ontem, o prefeito justificou a medida alegando que os indígenas da etnia Warao, da Venezuela, não têm como se autossustentar neste momento e, por isso, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social deve criar força-tarefa para ações emergenciais que garantam “adequada assistência humanitária aos imigrantes”. Com a declaração de emergência social, o município fica dispensado de fazer licitações para contratação de serviços ligados às ações sociais e de saúde dos imigrantes venezuelanos.

CAIXA

Agências

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que a rede do banco será ampliada no Pará. Entre os beneficiados com novas unidades, está o município de Portel, no Arquipélago do Marajó, que passará a ter sua primeira agência da Caixa. A inclusão da cidade marajoara atendeu a pedido do senador paraense Zequinha Marinho (PSC) protocolado no final do ano passado. Nele, Marinho ressaltou a “extrema necessidade de atendimento à população, principalmente no que diz respeito aos benefícios sociais que a instituição representa”.

Expansão

Além de Portel, haverá novas unidades da Caixa em outros 15 municípios paraenses: Acará, Alenquer, Augusto Corrêa, Baião, Itupiranga, Monte Alegre, Óbidos, Pacajá, Rurópolis, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Soure, Ulianópolis, Vigia e Viseu. Ao todo, a Caixa anunciou a abertura de 75 novas agências no Brasil. A expectativa é que as essas unidades comecem a funcionar em três meses.

EM POUCAS LINHAS

A vereadora Beatriz Caminha será a nova líder do PT na Câmara Municipal de Belém. Caminha está no primeiro mandato. É a mais jovem vereadora eleita em Belém.

Além da liderança petista, Beatriz fará parte da comissão especial de acompanhamento da covid-19 na capital paraense.

A comissão foi criada para fiscalizar a atuação do executivo municipal na área.

É de R$ 50 mil a multa diária para pessoas jurídicas que descumprirem o novo decreto que aumentou as restrições para conter a alta da covid-19 no Pará. A cada reincidência, esse valor é dobrado.

Para pessoas físicas, a multa é de R$ 150 e também está prevista a duplicação em casos de reincidência.

As restrições para funcionamento de bares fizeram com que muitos estabelecimentos mudassem a razão social para restaurante que têm regras mais flexíveis de funcionamento.

Atualmente, por exemplo, bares devem permanecer fechados, enquanto restaurantes podem abrir, desde que não ultrapassem lotação acima de 50% da capacidade e não vendam bebidas alcoólicas após 22h.

A equipe do prefeito Edmilson Rodrigues, de Belém, fez serão para levantar dados para a mensagem do Executivo a ser lida na sessão de abertura dos trabalhos legislativos. A sessão será nesta segunda-feira, 1º de fevereiro.

Na Assembleia Legislativa do Pará, a sessão especial de abertura dos trabalhos será realizada na terça-feira, 2.

Trinta agentes de trânsito estão nas ruas e avenidas de Belém para fiscalizar o cumprimento de horário pelas empresas de transporte coletivo da cidade e também para garantir que a lotação máxima seja respeitada para se evitar aglomerações nos coletivos.

A operação prosseguirá até a segunda-feira, 1º, quando será reavaliada.