Cara do esporte da Globo, Galvão Bueno anuncia saída da emissora após 41 anos

Websérie sustentável

Disponível no YouTube, “O Gigante da Amazônia” mostra como o manejo sustentável mudou o destino do pirarucu.

Educação profissionalizante

Mesmo em meio à pandemia, o país tem alta demanda para técnicos industriais, amenizando os índices de desemprego.

Operação

“DÉDALOS”

Pelo jeito, a sombra de um ex-governador continua preocupando muitas autoridades. É o que pode explicar, segundo testemunhou um experiente jurista, uma movimentação entre um setor da Polícia Civil, em combinação com um conhecido juiz, numa operação já apelidada de “Dédalos”, que só pode ser devido ao labirinto, ou caminhos confusos próprios da política que estamos vivendo.

Eleições

JOVENS

A apatia dos jovens diante das eleições deste ano fez acender o sinal de alerta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que fez mutirão para tentar aumentar o número de registros de eleitores entre 16 e 18 anos. O resultado foi animador, mas ainda está bem abaixo do esperado. De acordo com o TSE, pouco mais de 10% dos jovens entre 15 e 17 anos que estariam aptos a votar em outubro de 2022 já procuraram a Justiça Eleitoral para fazer o cadastro. E o prazo para registro terminará no dia 4 de maio.

“HULK”

Na faixa etária de 16 a 18 anos, o voto ainda não é obrigatório e a baixa procura é apontada como resultado do desencanto dos jovens com a política. Nos últimos dias, a campanha para que eles se alistem ganhou aliados de peso como a cantora Anitta, os ex-BBBs Juliette e Gil do Vigor e até o ator norte-americano Mark Ruffalo, famoso por interpretar o super-herói Hulk.

MULHERES

Durante a Semana do Jovem Eleitor, entre os dias 14 e 18 deste mês, foram emitidos 96.425 novos títulos em todo o Brasil e no exterior para jovens nessa faixa etária. De acordo com o TSE, a procura foi maior entre as mulheres que responderam por 52.561 destes registros, enquanto os homens representaram 43.864 títulos. Com 6.172 registros de jovens, o Pará ficou em quarto lugar no número de novos eleitores, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Galvão Bueno (J. Bosco)



"Pretendo mergulhar de cabeça no mundo digital.”

GALVÃO BUENO, ao anunciar a saída da TV Globo após 41 anos no canal. A Copa do Mundo do Catar vai marcar a despedida do narrador, que deixa de ter vínculo fixo com a emissora em dezembro. “Vira-se uma página e o livro continua. Estamos falando sobre possibilidades em outras plataformas. A Globo é minha casa”, diz Galvão, com alegria.

INCREMENTO

Para incrementar esses números, o Tribunal Regional Eleitoral deve fazer nas próximas semanas, uma série de ações voltadas a esse público. Uma delas será entre os dias 28 e 30 de março, em Marabá, onde alunos de cinco escolas participarão da roda de conversa “A importância do voto e do combate à desinformação!”. No dia 1º de abril, o TRE do Pará levará o programa “Te Liga Jovem” à Escola Maria Neves e Silva, localizada na Vila Santa Fé, também em Marabá. Nesses encontros são ofertados serviços como a emissão de título eleitoral, revisão, transferência, entre outros.

VARAS

EXTINÇÃO

A reforma trabalhista fez cair vertiginosamente o número de ações nas Varas do Trabalho levando o Conselho Nacional de Justiça a avaliar o fechamento de algumas delas em razão da baixa procura. No Pará, o órgão chegou a cogitar o fechamento de duas varas: a de Óbidos, oeste do Pará, e a de São Félix do Xingu, sudoeste paraense. Na semana passada, contudo, durante encontro de presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, em Brasília, a medida foi rechaçada.

RAZÕES

O argumento, reforçado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira, é de que o fechamento das varas deixaria centenas de trabalhadores desassistidos. O ministro afirmou que não se trata apenas de números, mas de garantir a presença do Estado em regiões onde ainda são comuns registros do chamado trabalho análogo à escravidão. A solução para reduzir custos e manter as varas sem deixar servidores ociosos veio do trabalho remoto. Pessoal das duas varas poderá ser convocado para auxiliar, remotamente, unidades da justiça em outras cidades onde haja sobrecarga de trabalho.

UFPA

FORMATURA

O retorno integral às aulas presenciais na Universidade Federal do Pará vai provocar mudanças em outras eventos da instituição, entre eles as cerimônias de colação de grau que voltam a ser totalmente presenciais. Ou seja, não serão mais emitidos atos administrativos ou realizadas cerimônias online para a outorga de grau aos concluintes dos cursos de graduação.

CASAMENTO

COMUNITÁRIO

Seguem até 2 de abril as inscrições para o casamento comunitário a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Pará no dia 14 de maio. As inscrições podem ser feitas na sede da Ouvidoria Agrária, na avenida Conselheiro Furtado.

EM POUCAS LINHAS