'Cabe uma nova Reforma da Previdência no Brasil? A resposta é não', diz Simone Tebet

Atesta CFM

Conselho Federal de Medicina lança plataforma on-line para validar e emitir atestados médicos em todo o país.



Setor da saúde

O Brasil atingiu em julho a marca de 51.235.927 usuários de planos de saúde. Os dados foram divulgados ontem pela ANS.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Cabe uma nova Reforma da Previdência no Brasil? A resposta é não.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e do Orçamento, disse ontem que o governo tem três medidas para reformular a Previdência dos militares, que custou R$ 49,7 bilhões aos cofres públicos em 2023.



>OBRAS

CANAL



Moradores das proximidades do canal da Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, em Belém, acompanham o avanço das obras do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O canal é um dos 12 canais secundários que compõem a Bacia do Tucunduba e, atualmente, recebe serviços de retificação, com cravação de estacas flutuantes, e, ainda, instalações das placas de contenção e estroncas superiores, vigas de coroamento e pilaretes que servirão como guarda-corpo.



>FAKE NEWS

CONTROLE



A cada dez brasileiros, oito consideram muito importante o controle das fake news nas redes sociais para garantir uma disputa justa nas eleições. E 81% dos entrevistados acreditam que a disseminação de notícias falsas pode impactar “muito” os resultados das urnas. Os dados são da 21ª edição da pesquisa Panorama Político 2024: Notícias Falsas e Democracia, do Instituto DataSenado, em parceria com o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding. Essa é a maior pesquisa sobre fake news feita no Brasil. Foram entrevistados 21.808 brasileiros de todas as 27 Unidades da Federação, entre 5 e 28 de junho deste ano. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro média nas respostas para dados nacionais foi de 1,2 ponto porcentual.



>GESTÃO

REFÚGIO



Começou nesta semana o processo para renovação dos Conselhos Gestores do Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia e da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu. O edital é para preencher vagas destinadas aos representantes da sociedade civil e as entidades interessadas devem enviar a documentação necessária no prazo de 30 dias a partir da data de publicação.



LOCALIZAÇÃO



O Refúgio abrange os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará, possui uma área de 6.367,27 hectares e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, criada em 1997, para preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, além de promover atividades de pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico.



>COP

JOVENS



Entre os eventos preparativos para a COP 30, em 2025, jovens de toda a América Latina vão participar, entre os dias 6 e 10 de setembro, na capital paraense, da Conferência Climática Regional de Juventudes Latinoamericanas (RCOY Latinoamérica 2024). O evento será realizado em quatro locais de Belém e é parte da estratégia regional da Youngo, constituinte de juventudes da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). São esperados cerca de 500 jovens e autoridades da região, entre ministros, secretários de governo, governadores e membros da Organização das Nações Unidas.



>ÔNIBUS

PREPARAÇÃO



A prefeitura de Belém anunciou que deu início aos procedimentos para a operação dos cinco ônibus elétricos, que finalmente vão poder circular pela cidade, depois que o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará retirou a medida cautelar que suspendia a licitação. A primeira linha começará a operar de forma expressa, conectando os terminais do BRT do Mangueirão e São Brás. Os motoristas já iniciaram o treinamento para operar os veículos.



NOVIDADES



Os ônibus elétricos comprados pela prefeitura de Belém são equipados com ar-condicionado e wi-fi, têm zero emissão de poluentes, são até 60% mais econômicos do que os veículos movidos a diesel e têm capacidade para 76 passageiros. Além disso, os veículos são equipados com carregadores de celular disponíveis aos passageiros e vidros com tratamento UV, influenciando na temperatura interna. O piso baixo, sem degraus, permite a acessibilidade das pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, crianças e pessoas com deficiências, no embarque e desembarque.

Em Poucas Linhas

- Desde abril deste ano, quando iniciou sua operação em Belém, a Ciclus Amazônia, gestora de resíduos sólidos da cidade, já mapeou 240 áreas com descarte irregular de resíduos. A empresa garante que já conseguiu sanar mais de 140 pontos críticos, ou seja, 60% do total.

- Além de lixo domiciliar e entulho despejados pela população e coletados pela empresa, foram retirados cerca de 10 mil pneus das ruas da cidade.

- A Vale e a Midrex Technologies, Inc. fecharam acordo de cooperação para avançar em uma solução técnica para o uso de briquetes de minério de ferro em plantas de redução direta. A assinatura, no Centro de Desenvolvimento de Pesquisa e Tecnologia da Midrex, nos Estados Unidos, amplia o trabalho de testes realizado no último ano.

- Atualmente, a maioria das plantas de redução direta utiliza pelotas de minério de ferro como matéria-prima. O processo de produção de briquetes da Vale representa uma alternativa ao processo de pelotização, com menores custos de produção, menor intensidade de investimento e emissão de CO2 aproximadamente 80% menor.

- A prefeitura de Belém realiza hoje a segunda edição da Seresta do Carmo. Será a partir das 18h, na Praça do Carmo, na Cidade Velha. Além de shows gratuitos, a programação inclui palestra com o arquiteto e urbanista Matheus Vieira. Ele falará sobre a arquitetura contemporânea amazônica, às 18h, no Teatro Popular Nazareno Tourinho.

- O Ministério Público do Trabalho PA-AP ingressou com ação civil pública contra dois fazendeiros, donos de fazendas em Cumaru do Norte, no Pará, onde um trabalhador foi baleado quatro vezes ao tentar rescindir contrato de trabalho, em julho deste ano.

- Na ação, o MPT pede, além da verba rescisória dos trabalhadores, reparação por dano moral individual e coletivo, até o montante de R$ 3,2 milhões.