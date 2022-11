'Brasil, mostra tua cara!', eternizou Gal Costa com sua voz inesquecível

Pesca boa

A pesca esportiva anima o setor turístico no Pará. Evento em Belém mostra o potencial econômico para a região.

Alerta aos condutores

A Sefa alerta para golpe do falso boleto do IPVA enviado por e-mail. A secretaria diz que não adota essa prática.

Gal Costa (J.Bosco)

"Brasil, mostra tua cara!”

GAL COSTA, ao eternizar com sua voz inesquecível um dos principais trechos da música “Brasil”, de Cazuza, composta por ele em 1988. Uma das maiores estrelas da MPB, a cantora baiana morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, deixando saudade em uma legião de fãs de várias gerações.

DÍVIDAS

IMPOSTOS



Os débitos de empresas e pessoas físicas inscritos na dívida ativa dos estados brasileiros cresceram 45% de 2015 a 2021 e devem ultrapassar em 2022 a marca de R$ 1 trilhão. Os dados fazem parte do Atlas da Dívida Ativa, trabalho realizado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), e foram divulgados durante o 19º Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que reúne auditores e fiscais das fazendas estaduais de todo Brasil. Ontem, a entidade também divulgou o levantamento “Barões da Dívida dos Estados”, que reúne as mil empresas com os maiores débitos inscritos nas 20 unidades da federação. Os estudos podem ajudar os próximos governos a buscarem recursos para o financiamento de políticas públicas.

AMAZÔNIA

LIVRO



Ex-ministro da Defesa durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o jornalista Aldo Rebelo, que também foi presidente da Câmara Federal e comandou outros ministérios como o da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou que passará uma temporada no Pará, possivelmente, em Altamira. A imersão na região faz parte do trabalho para escrever o livro “A Maldição de Tordesilhas: Quinhentos Anos de Cobiça na Amazônia Brasileira”, ainda sem data de lançamento. Rebelo integra o time de articulistas de O LIBERAL, publicando artigos nos primeiros domingos de cada mês.

LANCHA

IÇAMENTO

Após duas tentativas de contratar, via licitação, empresa para içar a lancha Dona Lourdes II, que naufragou na altura da Ilha de Cotijuba, a Secretaria de Segurança Pública do Pará anunciou que desistiu do processo e anunciou que a responsabilidade pelo trabalho caberá à empresa proprietária da embarcação. A decisão da Segup foi motivada também pelo fato de que os corpos das 23 vítimas foram encontrados.

CHAGAS

COMBATE



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realiza a expedição do Expresso Chagas XXI, projeto participativo e interativo que desembarca em Belém, no Planetário do Pará, nesta sexta e sábado. Além da visita à exposição dividida em seis vagões temáticos, também estarão disponíveis testes gratuitos para a doença de Chagas. A estimativa é de que, no Estado do Pará, haja mais de 200 mil pessoas convivendo com a forma crônica da doença. A Expedição da Fiocruz foi criada para conscientizar e ajudar na prevenção.

GAL

SAUDADE



A cantora Gal Costa, que morreu na manhã de ontem, deixou uma multidão de fãs por todo Brasil e, no Pará, não foi diferente. O último show da estrela da MPB na capital paraense foi em 2019, durante o festival Se Rasgum. Na apresentação, Gal Costa apresentou o álbum “A Pele do Futuro”, que tem entre as faixas uma parceria com Marília Mendonça, a rainha do sofrência, morta no ano passado, em um acidente aéreo. Neste ano, Gal chegou a marcar uma nova vinda a Belém. Ela se apresentaria na I Bienal das Artes, mas o show foi cancelado e ela foi substituída pela cantora Simone.

PREFEITAS

DESAFIO



A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, participa, ao lado das prefeitas de Cáceres (MT) e Palmas (TO), do painel “Prefeitas Amazônicas Construindo Caminhos Rumo à Transição Justa”, que faz parte da programação da COP 27, que está sendo realizada no Egito, até o próximo dia 14. As três gestoras vão debater medidas contra a crise climática nos municípios da Amazônia Legal liderados por mulheres. O convite à comitiva foi feito pelo Instituto Alziras, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade.

COBERTURA

INTERNACIONAL



Por falar em COP 27, o Grupo Liberal estará realizando a cobertura do evento, importante para o futuro da Amazônia, com conteúdo multimídia e em multiplataformas. O material jornalístico será publicado e veiculado em O Liberal, Amazônia Jornal, site OLiberal.com, Rádio Liberal e TV Liberal. A cobertura também será bilíngue, com o projeto Liberal Amazon, que estará presente, publicando reportagens em inglês e português, atraindo ainda mais a atenção internacional para o tema Amazônia, a partir da voz dos amazônidas. A cobertura será feita com conteúdo multimídia pelos jornalistas Daniel Nardin, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, e Alice Morais, repórter do Liberal Amazon.

Em Poucas Linhas

► O professor da Universidade do Estado do Pará (Uepa) Aiala Colares, articulista do projeto Liberal Amazon, vai apresentar, durante a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27, no Egito, os resultados de sua pesquisa sobre crimes ambientais e crime organizado na Amazônia. O trabalho foi realizado em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

► A Secretaria de Comunicação do Governo do Pará lançou o aplicativo da Agência Pará, que poderá ser baixado, gratuitamente, para os sistemas IOS e Android. O aplicativo dará acesso às principais notícias sobre a gestão e também a uma série de serviços públicos.

► A Editora Paulinas fez ontem a doação de 104 livros didáticos e paradidáticos com edição em braille. Ao todo, foram 13 kits literários que irão para as escolas da rede municipal de ensino que têm alunos com deficiência visual. A doação da Paulinas faz parte do Programa Livro Acessível, no âmbito do Programa Nacional Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE).

► O auditor fiscal Francelino Valença foi eleito para presidir a Federação Nacional dos Servidores do Fisco Estadual e Distrital. Valença vai substituir o paraense Charles Alcantara. O mandato é de três anos. A diretora de Administração do Sindifisco Pará, Karla Lima, será a representante paraense na nova diretoria da federação, que teve papel importante como consultora do novo governo para temas como a reforma tributária.

► A Câmara de Conciliação da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) atingiu, nesta semana, a marca de sete mil acordos firmados. A Câmara foi criada em 2019, para fazer o atendimento direto ao cidadão, mediando conflitos em processos judiciais e administrativos, nos quais o Estado do Pará seja parte.