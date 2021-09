Bolsonaro promete revelar 'verdades' do Brasil na Assembleia da ONU

Melhoria na telecomunicação

O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que cria o programa que garantirá serviço de banda larga de boa qualidade na Amazônia.

Ensino superior

A Universidade do Estado do Pará convocou 291 candidatos na quinta repescagem do processo seletivo de 2021.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Podem ter certeza, lá teremos verdades, realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos para o mundo.”

Foi o que afirmou, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sobre o tom do discurso que fará na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, 21, em Nova York, nos Estados Unidos.



Cooperação

MINÉRIOS

O Governo do Pará e a Agência Nacional de Mineração (ANM) assinarão, nesta segunda-feira, 20, um acordo de cooperação técnica para prestação mútua de assistência. A parceria prevê a realização de ações para auxiliar a ANM na fiscalização do aproveitamento e exploração de recursos minerais e também na fiscalização da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no território paraense.

DESEMPENHO

No ano passado, o Pará foi o maior gerador da CFEM do Brasil, contribuindo com mais de R$ 3 bilhões para o balanço nacional. O destaque foi o minério de ferro, responsável por cerca de 86% de toda a arrecadação estadual. A indústria mineral extrativa e de transformação mineral paraense exportaram, em média, R$ 18 bilhões por ano. O Estado exporta principalmente o minério de ferro, concentrado de cobre, ouro, manganês, bauxita, caulim, silício e liga metálica ferro-níquel.

Tomé-Açu

ELEIÇÃO

Terminou ontem o prazo para a apresentação de pedidos para registro das candidaturas que vão disputar a Prefeitura de Tomé-Açu, na eleição suplementar marcada para o dia 7 de novembro. Até a noite de ontem, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral exibia pedidos de registro de três candidatos: Carlos Vila Nova (PL), Francisco Eudes Lopes (PSDB) e Marcelo Barreto (Patriota). O prazo para julgamento de registros vai até o próximo dia 18 de outubro.

CASSAÇÃO

Os moradores do município voltarão às urnas porque o candidato mais votado nas eleições do ano passado - Carlos Vinícius - teve o registro cassado. Além de Tomé-Açu, Goianésia do Pará também terá nova eleição. Neste caso, a votação será no dia 3 de outubro.

Médicos

SEMANA

Um paralelo entre a gripe espanhola (1918-1920) e a pandemia do novo coronavírus dará o tom da palestra do médico e escritor José Maria de Castro Abreu Junior, que fará parte da programação da “Semana do Médico”, organizada pelo sindicato da categoria no Pará, no período de 18 a 20 de outubro. Abreu Junior escreveu o livro “O Vírus e a Cidade”, onde mostra os efeitos da doença nos centros urbanos.

Hemodiálise

URGÊNCIAS

A conclusão da implantação do serviço de hemodiálise no Hospital de Retaguarda “Dom Vicente Zico”, em Belém, supre uma antiga lacuna na rede hospitalar pública de urgência na capital paraense. O médico cardiologista Kleber Ponzi, diretor do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, disse à coluna que esse último serviço implantado completa o ciclo de hemodiálise nos três grandes hospitais públicos da capital, sendo os dois primeiros do chamado sistema “porta aberta”, que são os Prontos-socorros Municipais Mário Pinotti (Umarizal) e Humberto Maradei (Guamá).

“Chupa-cabra”

DENUNCIADO

A Justiça Federal tornou réu um morador de Belém denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por furto qualificado em uma agência da Caixa no centro do município paraense de Castanhal. Em julho do ano passado, o acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar após várias pessoas terem indicado aos policiais que o detido portava um apetrecho conhecido como “chupa-cabra”, que é usado para “pescar” os envelopes de depósito em dinheiro nos caixas eletrônicos. Para ser liberado, ele tentou subornar os policiais com R$ 60 mil. Se condenado, o denunciado pode ficar preso por até oito anos.

Covid-19

MEDICAMENTO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, ontem à noite, que aprovou a indicação do medicamento baricitinibe para o tratamento de pacientes internados com a covid-19. O uso do medicamento é autorizado para pacientes adultos hospitalizados e que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva. Os dados que sustentam a eficácia e a segurança do medicamento no tratamento para a covid-19, diz a Anvisa, foram apresentados pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda.

