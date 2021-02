'Boi de piranha', diz deputado preso afirmando que foi usado para apaziguar relação Congresso x STF

De cara nova

O “Mangueirão” vai ser reformado e modernizado. A ordem de serviço será assinada hoje pelo governo estadual.

À espera da vacina

A Prefeitura de Belém deve anunciar, em breve, a data para a vacinação contra a covid-19 dos idosos com 80 anos ou mais.

Daniel Silveira, deputado federal (PSL-RJ) (J. Bosco)

"Fui boi de piranha”

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) reclamou de parlamentares da base do governo de Jair Bolsonaro que, na semana passada, votaram pela sua prisão. Segundo interlocutores que o visitaram na prisão, Silveira, que se sente abandonado, afirmou que foi usado para apaziguar a relação entre o Congresso e o STF.

TETRAVIRAL

Desabastecimento

A vacina contra o novo coronavírus não é a única que está em falta nos postos de saúde de todo o Brasil. Ontem, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, usou as redes sociais para reclamar da falta da vacina tetraviral - contra o sarampo, a rubéola, a caxumba e a catapora - na rede pública municipal. O desabastecimento atinge o País desde junho do ano passado.

Recomendação

Por mensagem de texto, em um grupo de WhatsApp que reúne coordenadores de imunização pelo Brasil afora, o Ministério da Saúde recomenda que a tetraviral seja substituída por uma dose da tríplice viral associada a uma dose da vacina varicela monovalente. O esquema é recomendado para crianças entre doze e 15 meses de idade. Não há, oficialmente, qualquer previsão de regularização do abastecimento.

Covid-19

Vacinas

Mais uma vez, a quantidade de vacinas contra o novo coronavírus enviada pelo governo federal ao Estado do Pará gerou frustração. Motivo: o baixo número de doses. Para a capital paraense, por exemplo, foram pouco mais de 21 mil doses, o que é suficiente para imunizar apenas 10,5 mil pessoas, uma vez que o próprio Ministério da Saúde manteve a recomendação para que os Estados e também os municípios mantenham, em estoque, a quantidade necessária para garantir a aplicação da segunda dose.

Promessa

A expectativa do governo do Pará é de que, até o final de março, o Estado receba mais 1,5 milhão de doses de imunizantes. Aí sim o ritmo da vacinação deve se acelerar. A torcida é grande para que a promessa feita pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante uma visita oficial ao município de Santarém, no oeste paraense, seja cumprida.

TUCANOS

União

Depois de o presidente estadual do PSDB, deputado federal Nilson Pinto de Oliveira, ter negado que o partido fosse alvo de uma debandada, foi a vez do ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro se manifestar sobre os boatos de que encabeçaria o voo dos tucanos para outras paragens. À coluna, Pioneiro garantiu que tem feito o possível para ajudar Nilson Pinto no “grande trabalho e esforço para unir o partido”. Sobre o futuro dele na legenda, onde está filiado desde 1995, afirmou que, embora ainda seja cedo para falar de eleições, já está conversando com lideranças para tentar viabilizar sua candidatura ao Senado Federal.

TERRA

Regularização

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o governador do Pará, Helder Barbalho, assinarão, hoje, o protocolo de intenções para elaboração e parceria para o programa de regularização fundiária na capital paraense. Durante a cerimônia, marcada para as 10 horas, na Arena “Guilherme Paraense”, o “Mangueirinho”, serão entregues 350 títulos de propriedade para famílias da área do conjunto Carmelândia.

CONTAS

Equilíbrio

Em conversa com deputados estaduais, o secretário estadual de Fazenda, René Sousa Jr., disse que espera para “muito breve” a obtenção da Certificação A do Tesouro Nacional pelo Pará. Isso porque, segundo ele, mesmo em meio ao cenário de crise econômica, o Estado é considerado um bom pagador. Outra boa notícia é que o Pará tem uma das maiores capacidades de endividamento entre as Unidades da Federação. A margem dos empréstimos é de até 200% da receita corrente líquida, ou seja, tudo o que o Estado arrecada em doze meses, descontadas as transferências constitucionais. O Pará usou apenas 20% dessa margem. Na prática, isso significa que ainda há espaço para buscar financiamentos para investimentos junto a parceiros nacionais e internacionais.

Doenças raras

Comitê

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, empossou, ontem, o Comitê Interministerial de Doenças Raras. Criado em dezembro de 2020, o colegiado será coordenado pela pasta e contará com representantes de seis ministérios. O comitê atuará no desenvolvimento de políticas que resultem em melhor qualidade de vida para pessoas com doenças raras. Também formulará estratégias para a coleta, processamento, sistematização e disseminação de informações sobre esses males.

EM POUCAS LINHAS

► Os flamenguistas da capital paraense festejaram, ontem à noite, a conquista do bicampeonato do Brasileirão pelo Flamengo. Gritos de vitória e a queima de fogos de artifício marcaram a comemoração.

► A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará fechou parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) para garantir internet pública gratuita para os advogados.

► Criada em 2020, a subseção do município de Uruará, no sudoeste paraense, será a primeira contemplada pela parceria entre OAB e Sectet.

► O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará criou uma força-tarefa para atualizar os dados de transparência pública.

► A partir de agora, na aba “Transparência pública”, no site do órgão, estarão disponíveis os dados administrativos, financeiros e fiscais, facilitando o acompanhamento das ações do instituto.

►Correção: o número de processos ainda físicos no Pará é de 618 mil, dos quais 200 mil na Região Metropolitana de Belém. Na edição de ontem, informamos ser de apenas 618.

► Com a ampliação da equipe e a compra de scanners, a meta do Tribunal de Justiça do Pará é reduzir esse número rapidamente. A capacidade de digitalização é de 72 mil folhas ao mês.

► Uma das figuras mais populares do Ver-o-Peso, a vendedora de ervas Clotilde Melo de Souza, a “Dona Coló”, sofreu um acidente vascular cerebral na última quarta-feira, 24.

► Atendida na Unidade de Pronto Atendimento no município de Marituba, a paciente precisava ser transferida para um hospital, mas faltava leito.

► A procura mobilizou admiradores que fizeram pressão para que “Dona Coló” fosse transferida o mais rápido possível. Na manhã de ontem, finalmente, a transferência ocorreu.

► A erveira seguirá o tratamento no Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci.