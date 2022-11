Biden na COP 27: 'É urgente garantir um planeta melhor para todos nós'

Atenção aos prematuros

Dez mães e bebês ganharam ensaios fotográficos no Hospital Regional do Baixo Amazonas. A ação é pelo “Novembro Roxo”.

Mais segurança

A Polícia Civil reforça o efetivo durante a operação “Proclamação da República”, por conta do feriado de 15 de novembro.

UPAS

RETORNO

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou, na noite de ontem, que o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros da Marambaia e Jurunas foi retomado e está sendo feito de acordo com o chamado “Protocolo de Manchester”, que define a ordem de atendimento de acordo com a gravidade do paciente. Sem receber pagamento desde agosto, os médicos começaram a fazer paralisações de advertências no final de setembro. Neste mês anunciaram que entrariam no protocolo atendendo apenas casos moderados e graves.

PAGAMENTOS

As duas Upas são administradas pela organização InSaúde, responsável pela contratação dos médicos. A Sesma admite que houve demora para fazer os repasses à OS, mas argumenta que o atraso de 60 dias não justificaria a paralisação, porque o contrato prevê tolerância de 90 dias. Ontem, a Sesma informou, via assessoria de imprensa, que nas UPAs “estão sendo atendidos casos leves, moderados e graves, de acordo com o protocolo de Manchester, durante 24 horas, de domingo a domingo”, mas não deu detalhes sobre o possível repasse de recursos à OS.

MAIS ATRASOS

Também estão em atraso os repasses para as empresas responsáveis pela prestação de serviços nas áreas de trauma e neurocirurgia no Pronto Socorro Mário Pinotti, o PSM da 14 de Março. O último repasse foi feito há quatro meses. Ontem, os médicos das duas especialidades anunciaram que vão suspender o atendimento por tempo indeterminado.

RECADASTRAMENTO

LIMITE

Depois de prorrogar por 30 dias o recadastramento dos servidores em seu sistema, a direção do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) está preocupada.

ALERTA

Com isso, o Iasep voltou a alertar os beneficiários sobre o prazo de encerramento do recadastramento de 2022, prorrogado até o próximo dia 30 de novembro, prazo em que será finalizado em definitivo. Mesmo com a medida, até o momento apenas 60% dos mais de 200 mil segurados registraram o recadastramento. A atualização de dados está voltada aos servidores públicos estaduais e dependentes inscritos no plano, e é fundamental, por exemplo, para garantir a regularidade dos titulares na hora da declaração do imposto de renda, sendo a atualização de CPF dos usuários uma exigência da Receita Federal. A atualização pode ser feita diretamente no site do Iasep.

Joe Biden (J.Bosco)

"É urgente, para garantir um planeta melhor para todos nós”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, ao afirmar, na COP 27, que o país está dando atenção às políticas relacionadas às mudanças climáticas. Ele reafirmou o compromisso com a redução da emissão de carbono, conforme o Acordo de Paris.

PARAENSE

A paraense Isabela Morbach, 33 anos, cofundadora e diretora da CCS Brasil, associação que incentiva projetos de Captura e Armazenamento de CO2 no Brasil, estará na COP 27, no Egito, para acompanhar os painéis sobre as ações para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Isabela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e doutora pelo Instituto de Energia e Ambiente, da mesma instituição. Sua pesquisa subsidiou o projeto do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para regulamentar o armazenamento geológico no País.

EDUCAÇÃO

INTERNOS

De 2019 para 2022, o governo do Pará registrou aumento de 116% no quantitativo de internos do sistema prisional tendo acesso à educação regular em todo o Estado. Em 2019, o número de pessoas privadas de liberdade que estudavam era de 809. Neste ano, já são mais de 1,7 mil. Apenas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), são em torno de 1,4 mil internos.

COVID

MÁSCARA

Em razão do surgimento da nova subvariante da Omicron, a BQ.1, descoberta no dia 20 de outubro no Estado do Amazonas, a Coordenadoria de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região passou a orientar que toda e qualquer pessoa que apresente sintomas gripais use máscaras nas dependências da Justiça do Trabalho no Pará e Amapá.

VACINA

Além disso, a Justiça do Trabalho também anunciou que voltará a pedir a apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19, para acesso às unidades judiciais e administrativas da instituição. A BQ.1, que já possui casos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas, é a mesma que já está circulando na Europa.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária foi vencedora da Terceira Edição do Prêmio Inova Servidor, na categoria Processos, com o trabalho intitulado “Acelerando os Processos na SEAP: Caso exitoso nas licitações”.

► Também levou o prêmio na categoria Artigos, com o trabalho “Licitação como política pública de desenvolvimento regional”.

► Os artesãos de Ananindeua estão convidados a participar da primeira qualificação sobre cooperativismo do município, que será realizada no próximo dia 17 de novembro, às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que também é a responsável pela coordenação do curso.

► Os profissionais irão conhecer a importância da organização coletiva, para que possam gerenciar seus próprios negócios, comercializando coletivamente, e assim tornarem-se empreendedores sustentáveis e experientes.

► O curso está sendo realizado em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), e neste primeiro momento, é destinado somente aos artesãos.

► O VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) bateu o recorde de inscrições de novos municípios nesta edição. Foram 212 inscritos, de todo o Brasil.

► Neste domingo, 13, o júri do evento anunciará os 12 selecionados ao Fecant Regional (concurso dos artistas da região do Xingu) e os 12 selecionados ao Fecant Nacional (concurso dos demais artistas do Pará e do Brasil).

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) intensifica o trabalho no município de Tucuruí, com um mutirão de exames teóricos neste sábado (12), a partir das 8h.

► Os exames serão na Escola Odinéia Leite, localizada na avenida Raimundo Veridiano Cardoso. Não há a necessidade de agendamento prévio e o atendimento será por ordem de chegada.