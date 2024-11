'Bem-vindo de volta', diz Joe Biden ao parabenizar Donald Trump por vitória nas eleições

Habitação

Caixa tem contratos pré-aprovados de R$ 20 bilhões para financiamento, mas só tem R$ 3 bilhões para distribuir.

Privacidade

Autoridade de Proteção de Dados cobra explicações de empresa do criador do ChatGPT sobre escaneamento de íris dos brasileiros.

Joe Biden (J. Bosco)

"Bem-vindo de volta.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, parabenizou Donald Trump pela vitória e disse que trabalhará para que ele seja acomodado da melhor maneira no retorno à Casa Branca. Ambos se cumprimentaram e apertaram as mãos no Salão Oval.



APOSENTADORIA

CANCELAMENTO



Mais de dez mil aposentados e pensionistas, civis e militares, com benefícios concedidos até outubro de 2023, não fizeram a atualização cadastral junto ao Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (IGEPPS). O prazo se encerrou na última sexta-feira, 8. De acordo com o instituto, quem deixou de atender ao chamado do Censo Previdenciário terá o pagamento suspenso a partir de 27 de novembro. Caso a situação não seja regularizada até 10 de janeiro de 2025, o benefício previdenciário será cancelado.



PROVA



Outros quatro mil beneficiários do IGEPPS não realizaram a Prova de Vida e também terão o pagamento suspenso a partir de 27 de novembro. Para regularizar a situação no Censo Previdenciário, os segurados devem procurar as agências do IGEPPS na capital e interior. Também é possível acessar o site do IGEPPS para realização do recenseamento na modalidade a distância, agora disponibilizada não somente para os beneficiários que moram fora do Estado, mas para todos que precisam fazer a atualização cadastral obrigatória.



FOGO

COMBATE



Por meio das redes sociais, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, pediu que a população evite queimadas em áreas de mata. Nos últimos dias, focos de incêndio em Mosqueiro e Outeiro criaram nuvens de fumaça e provocaram pânico. Nesta semana, a prefeitura instalou um gabinete de crise para coordenar ações de combate ao fogo, reunindo agências distritais, Guarda Municipal, Secretarias de Meio Ambiente e Saneamento, Fundação Papa João XXIII e outros, sob a coordenação da Defesa Civil Municipal. O grupo atua em conjunto com instituições envolvidas, como o Corpo de Bombeiros, as polícias Civil e Militar e o Ministério Público do Estado do Pará.



RISCO



Em Mosqueiro, segundo informações oficiais, o caso chegou a ser classificado como incêndio florestal à altura da rodovia PA-381, afetando, principalmente, as comunidades 19 de Abril, Nova Esperança e Vitória. A gravidade, porém, foi reduzida e agora focos isolados são combatidos. Em Outeiro, a situação está controlada, mas ainda há focos de incêndio nas comunidades de Tucumaeira e Carlos Lamarca, no bairro Fama. Conforme as autoridades, o tempo seco colabora para o surgimento de queimadas.



ELEITOS

DIPLOMAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) confirmou para 17 de dezembro a cerimônia de diplomação dos 35 vereadores e do prefeito e vice-prefeito eleitos na capital paraense, Belém, nas eleições deste ano. O evento será às 17h, no Hangar. Em Marabá, sudeste do Pará, a diplomação ocorre no dia 12 de dezembro, também às 17h, no Carajás Centro de Convenções. Já em Santarém, no oeste paraense, a cerimônia está marcada para o dia 19 do mesmo mês, no Centro de Convenções de Santarém - Sebastião Tapajós.



JOVENS

EMBAIXADORES



A Secretaria de Estado de Educação divulgou, nesta semana, a lista dos 144 estudantes e 64 professores orientadores que irão participar da 1ª Conferência Internacional da Infância e Juventude sobre Educação e Mudanças Climáticas. O evento, que terá o tema “Reflorestando Mentes”, acontece de 17 a 21 de março de 2025, em Belém. A CYC é uma iniciativa que promove o intercâmbio e o interesse dos jovens nas questões ambientais. Os projetos e ações definidos durante a CYC serão levados para a COP 30 em novembro de 2025. A expectativa é de que mais de dois mil participantes e cerca de 200 países membros da ONU estejam na capital paraense para a CYC, para contribuir no cenário internacional dos debates do clima.



TERRA INDÍGENA

ALERTA



Não indígenas acampados na Vila São Francisco, na área da Terra Indígena Apyterewa - que passou por ação de desintrusão -, foram notificados de decisão judicial de interdito proibitório, medida tomada para prevenir que estes voltem a se assentar na região. De acordo com a decisão, “até o trânsito de não indígenas no interior da TI Apyterewa sem a devida autorização pode configurar desobediência, além de outros crimes, a depender do caso concreto”.

Em Poucas Linhas

- Enquanto a imprensa do Sudeste brasileiro tenta boicotar a realização da COP 30 em Belém, em novembro de 2025, mesmo com o governo federal e a ONU já tendo confirmado que não haverá mudança de sede a organismos internacionais que participam da COP 29, a expectativa é grande para a edição do ano que vem, com a conferência sendo realizada pela primeira vez em um Estado da Amazônia.



- Prova disso é que o governador Helder Barbalho já está sendo tratado como grande autoridade no evento em Baku, no Azerbaijão.



- O senador Beto Faro (PT-PA) recebeu nesta semana, em Brasília, o presidente nacional do Incra, César Fernando Schiavon Aldrighi, para discutir as demandas do Instituto nas três superintendências do Pará.



- Segundo Faro, o Incra enfrentou sérias dificuldades estruturais em 2023, o que torna essencial desenvolver infraestrutura básica nos 668 assentamentos.



- Para o senador paraense, a reativação das diretorias essenciais do Incra representa um avanço importante para a revitalização da autarquia. Ele ainda cobrou de Aldrighi urgência no atendimento das demandas sociais no Pará.



- O Grupo de Estudos de Professores de Línguas do Pará, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), lançou um e-book gratuito voltado para professores de língua inglesa do Estado.



- O livro digital reúne atividades que integram o ensino de inglês com a rica cultura paraense.



- O e-book foi criado pelos alunos do terceiro ano da Uepa, a partir de discussões sobre decolonialidade e educação crítica-reflexiva, e intitulado Boca de Lobo – uma alusão ao famoso nó de atar redes.



- O governo federal desperdiçou 58 milhões de imunizantes para proteger contra doenças que têm baixa cobertura vacinal, como difteria, tétano e coqueluche (DTP).