'...Fiquei surpreso com essa declaração. No dia em que eu tiver de fazer algum anúncio, farei'

Festival de música

O Rock in Rio 2022 confirmou, ontem, que Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok farão shows no festival.

Reconhecimento internacional

Reportagem feita pela TV Liberal está entre as produções do Jornalismo da Globo indicadas ao prêmio Emmy Internacional.

Tasso Jereissati (J. Bosco)

"Nunca conversei com quem quer que seja sobre essa questão. Portanto, fiquei surpreso com essa declaração e, no dia em que eu tiver, se tiver de fazer algum anúncio, eu mesmo farei.”

Em nota, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) desmentiu o governador João Doria (PSDB), de São Paulo, que afirmou, na noite de segunda-feira, no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, que o parlamentar, seu adversário interno, havia desistido de disputar as prévias da legenda para a escolha do candidato a presidente da República em 2022.

IMPOSTO DE RENDA

Mudanças

Um grupo de 63 entidades divulgou o terceiro manifesto pedindo o adiamento da análise da proposta que altera as regras do Imposto de Renda. O projeto tem o deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA) como relator na Câmara. O manifesto, liderado pelo presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Gustavo Brigagão, lista razões para o adiamento da apreciação do texto e afirma que as mudanças que considera radicais no texto não devem ser adotadas antes de “profundo debate com a sociedade”.

Ajustes

Sobre o manifesto, Sabino afirma que tenta costurar um texto viável para aprovação na Câmara, mas ouvindo diversos setores da economia, muitos dos quais já se manifestaram favoráveis às alterações ao texto, elaborado originalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Sabino diz que uma das prioridades da proposta é reduzir os impostos das pessoas físicas e jurídicas e reinstituir o tributo sobre os dividendos. O deputado diz que, justamente por ouvir o máximo de propostas de ajustes, o relatório, que já deveria ter sido votado na Câmara, está na quarta versão.

INCLUSÃO

Embarcações

A Assembleia Legislativa do Pará aprovou, ontem, em votação simbólica, o projeto de lei que prevê espaços reservados para pessoas com deficiência física em barcos, navios e ferryboats. Os espaços devem ser sinalizados. Segundo dados do IBGE, cerca de 1,8 milhão de pessoas têm algum tipo de deficiência no Pará. Quem já viajou em navios e barcos na região sabe como é difícil a acessibilidade para pessoas com deficiência e o projeto de lei, que segue agora para a sanção do governador Helder Barbalho, pode facilitar, e muito, a vida de pessoas com problema de mobilidade definindo, por exemplo, lugares específicos para atar redes. A autoria do projeto foi do deputado Carlos Bordalo (PT).

CIRO GOMES

Convite

Na entrevista exclusiva que concedeu ao Grupo Liberal na última segunda-feira, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) contou que, em 2018, foi chamado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o candidato a vice-presidente na chapa que seria encabeçada pelo petista, podendo, com a inelegibilidade deste, ser alçado a candidato do PT à Presidência. Ciro disse que recusou a proposta por considerar um erro Lula apresentar-se como candidato mesmo estando inelegível.

Coincidência

Horas depois da entrevista de Ciro ser divulgada pelo Grupo Liberal, o candidato derrotado nas eleições de 2018, Fernando Haddad (PT), concedeu entrevista ao jornalista Pedro Bial, na TV Globo (TV Liberal). Na conversa com Bial, Haddad também falou sobre os bastidores da eleição de 2018 e do convite de Lula a Ciro.Na entrevista ao Grupo Liberal, Lula foi o principal alvo do ex-ministro. Para ver ou rever a entrevista de Lula e Ciro aos jornalistas paraenses, basta acessar o portal OLiberal.com.

MARAJÓ

Queijo

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que está no arquipélago do Marajó desde o início desta semana, se reuniu, ontem, com produtores de queijo e criadores de búfalos. O encontro teve também a presença do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano. Damares ouviu reivindicações, mas não detalhou proposta para o setor produtivo do arquipélago. Na segunda-feira, a ministra já havia anunciado que os recursos para o projeto “Abrace o Marajó” passariam por um incremento, indo R$ 11 milhões para R$ 19 milhões. Mas as organizações da sociedade civil criticam o que consideram falta de transparência na apresentação das ações do projeto que, até agora, se limitou à distribuição de cestas básicas na região.

VEÍCULOS

Transferência

Um esforço do Colégio Notarial do Brasil e Tribunal de Justiça do Estado quase dobrou o número de cartórios que, agora, oferecem o serviço de comunicação de venda de veículos, que deve ser feita ao Departamento Estadual de Trânsito no momento da transferência de documentação de veículo, para que o antigo dono seja isentado de responsabilidades a partir daquela data. Trinta e dois cartórios em 18 municípios do Pará já aderiram ao sistema que facilita a vida dos motoristas.

EM POUCAS LINHAS

► O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), assinará hoje, Dia do Feirante, a ordem de serviço para as obras de reforma do Mercado Central do município.

► Boxes, pisos e banheiros da feira da Cidade Nova 4 também serão reformados.

► Terminam hoje as inscrições para o casamento comunitário marcado para 12 de novembro como parte da programação de encerramento da Semana Nacional de Conciliação.

► O casamento é organizado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Pará e é voltado para casais de Belém.

► A ONG EcoAmazon apresentará, neste domingo, na Praça da República, a garça Flora e o urubu Bento, os mascotes da campanha “Lixo Zero” em apoio às cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

► A escolha dos mascotes foi feita por votação na internet.

► O município paraense de Juruti já recebeu cerca de 40 mil doses de vacinas contra a covid-19, entre elas as da Pfizer e Janssen.

► Peixes ornamentais apreendidos na segunda-feira, 23, no aeroporto de Altamira, foram enviados para o Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu, ligado à Universidade Federal do Pará.

► A carga, que acabou interceptada pela Polícia Federal, continha 277 peixes conhecidos como “zebra” que seriam levados para Manaus (AM) e, de lá, provavelmente, seriam embarcados para o exterior. Uma pessoa foi presa.

► A Prefeitura de Belém marcou para amanhã a aguardada repescagem para quem perdeu a chance de receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

► A segunda chamada é para pessoas que nasceram entre 1961 e 1982.

► O Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves completa hoje 138 anos. A data será comemorada com programação especial.