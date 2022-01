BBC elege Natália Pasternak uma das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2021

Sem perturbação

A plataforma “Não Me Perturbe”, que bloqueia chamadas indesejadas, já conta com quase 10 milhões de números de telefone cadastrados.

A serviço da Pátria

Todo jovem do sexo masculino nascido em 2004 tem até o final de junho deste ano para fazer o alistamento militar obrigatório.

Natália Pasternak (J. Bosco)

"Cada um, num exercício de cidadania, deve ser multiplicador da mensagem da Ciência”

NATÁLIA PASTERNAK, microbiologista que tornou-se uma das vozes mais atuantes do Brasil no combate ao negacionismo da ciência em plena pandemia de covid-19. Presidente do Instituto Questão de Ciência e professora convidada na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade de Columbia (EUA), ela foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2021, a única brasileira da lista publicada pela BBC.



Covid-19

Óbitos

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) fez um detalhamento de 22 óbitos, tendo como causa base a covid-19, ocorridos em residentes da capital paraense neste mês, até o dia 21. O resultado apontou que 11 mortes, ou seja, a metade das ocorrências, foram entre pessoas não vacinadas contra o coronavírus.

Proporção

Porém, esses resultados não devem ser considerados em números absolutos, mas em proporção. Nesse cenário, sendo a população vacinada de Belém cerca de sete vezes maior do que a população que não se vacinou, significa dizer que o número de óbitos entre os não vacinados é sete vezes maior do que o registrado entre os vacinados em Belém.

Futebol

Segurança

A Federação Paraense de Futebol (FPF) deve pedir reforço no policiamento para os jogos do Parazão 2022, inclusive para maior atenção nos protocolos de saúde e na revista para acesso aos estádios. O pedido vem após as cenas lamentáveis de invasão de campo e objetos arremessados ao gramado no final da partida entre São Paulo e Palmeiras, pela “Copinha”, com juniores em campo.

Tumulto

O jogo era de torcida única, do São Paulo. Mesmo assim, “criminosos travestidos de torcedores”, como classificou a Federação Paulista de Futebol, criaram tumulto e até uma faca foi jogada em campo contra os jogadores. O Palmeiras venceu o jogo por 1 a 0 e avançou para a final da Copinha com o Santos. Mas, a cena da faca no gramado repercutiu e acendeu o alerta em todo país sobre o risco e potencial de violência que precisa ser evitado e combatido.

Elza Soares

Homenagem

O cartunista paraense J.Bosco, de O LIBERAL e jornal Amazônia, é um dos artistas selecionados para participar de uma exposição virtual de caricaturas em homenagem à cantora Elza Soares, uma das maiores vozes da música brasileira, que faleceu aos 91 anos, na quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro. A mostra intitulada “Em traços de amor” reúne obras de 50 artistas de várias partes do país, como Mauricio de Sousa e Kleber Sales, além de J.Bosco, que tem, ao longo da carreira, participação e premiação em vários salões de humor pelo Brasil e exterior.

Travessia

Bilhete

A Superintendência de Mobilidade Urbana do Município de Belém (Semob) ainda não se manifestou sobre a recomendação da Defensoria Pública do Estado do Pará, para que implemente o bilhete único, com integração nos portos e acessos para a travessia dos moradores de Outeiro. O pedido foi feito por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), e tem o objetivo de ajudar os usuários a não terem custos ainda maiores nos deslocamentos do distrito. A proposta da Defensoria é que os passageiros utilizem o mesmo bilhete para se deslocar até o seu destino, evitando assim que sejam cobrados duplamente por apenas um caminho.

Comitê

Exportações

Para fortalecer as cadeias produtivas exportadoras do Pará, o governo estadual criou o Comitê de Comércio Exterior do Estado do Pará (Comex-PA). Entre os objetivos estão a contribuição com políticas de desenvolvimento do setor produtivo do Pará; a colaboração com a implementação de programas de incentivo às exportações e importações.

Cacau

Apesar de ser um órgão consultivo, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), o Comex deve propor ações estratégicas para a área, especialmente, na atualidade, sobre as exportações de cacau, do qual o Pará é o maior produtor brasileiro.

Afastamentos

Metropolitano

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) informou à coluna que, mesmo com o alto índice de afastamentos de profissionais por conta da covid-19 na pandemia, a atual gestão vem conseguindo garantir a manutenção dos atendimentos de urgências e cirurgias eletivas, sem qualquer prejuízo aos pacientes.

Em Poucas Linhas