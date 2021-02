Barroso: 'Revólveres e pistolas não são bens de primeira necessidade'

Óbitos por dia

Santarém, no oeste paraense, registrou, neste mês, a média diária de 4,6 mortos pela covid-19.

Expediente presencial

O Ministério Público do Trabalho do Pará e Amapá retoma as atividades presenciais em Belém, a partir de amanhã.

"Revólveres e pistolas não são bens de primeira necessidade”

LUÍS ROBERTO BARROSO, ministro do Supremo Tribunal Federal, durante julgamento sobre resolução do presidente da República, Jair Bolsonaro, que zera alíquota para importação de armas. O caso estava em plenário virtual e foi suspenso por pedido

de vista do ministro Alexandre de Moraes.

DISPUTA

A queda de braço entre as empresas de mídia, que produzem material jornalístico, e as chamadas big techs, grandes corporações responsáveis pela gestão de redes sociais, como o Facebook, teve um capítulo importante neste mês. O cenário da disputa foi a Austrália, que discute, no Senado, lei para obrigar as redes a remunerar os meios de comunicação pelo compartilhamento de notícias. A reação do Facebook foi violenta. A rede de Mark Zuckerberg bloqueou as páginas de notícias na Austrália.

REAÇÃO

A decisão gerou críticas em todo o mundo. Especialistas alertaram que a retirada de notícias, apuradas por empresas jornalísticas, das redes sociais teria o efeito de potencializar o impacto das notícias falsas, potencializando os distúrbios de informação e gerando ainda mais caos, neste momento de pandemia em que as notícias de qualidade podem representar a diferença entre a vida e a morte.

MODELO

Na última terça-feira, 23, o Facebook recuou e anunciou a suspensão do bloqueio das páginas de notícias na Austrália e também o início de negociação com o governo para definir as regras para a remuneração das empresas de lá, o que deve ocorrer em, no máximo, dois meses. Países como Canadá e França também discutem a questão.

BRASIL

No Brasil, grupos de mídia têm discutido a questão e a experiência australiana poderá ser usada como modelo por aqui. As big techs são apontadas hoje como as maiores vilãs para o jornalismo já que não financiam a produção de conteúdo. Apenas lucram com a distribuição, colocando em risco o modelo de negócios dos jornais.

ORÇAMENTO DOS GOVERNADORES

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, no início da tarde deste sábado, que vai chamar todos os governadores para a formulação do Orçamento Geral da União. “Com o recrudescimento e nova onda da pandemia, quero chamar todos os governadores para contribuírem com sugestões na formulação do orçamento geral da União”, escreveu Lira, em sua conta oficial do Twitter. Lira disse também que vai ouvir os governadores sobre sugestões legislativas emergenciais que possam ser adotadas para enfrentar os efeitos da covid-19, “respeitando o teto fiscal”, destacou.

BELÉM DOS BURACOS

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) promete iniciar nesta semana uma operação “tapa buracos” na área central de Belém. A meta é chegar a 2, 6 mil metros quadrados de área recuperada. Até agora foram mapeados 256 trechos em situação precária. A operação deve durar cerca de 90 dias. Dez equipes vão estar nas ruas. A titular da Sesan, Ivanise Gasparim, diz que entre as áreas a serem recuperadas estão as avenidas Arthur Bernardes e Bernardo Sayão, além de vias no bairro da Cidade Velha. O investimento estimado é de R$ 10 milhões.

MÉDICOS FAZEM APELO

São assustadores os depoimentos de médicos, enfermeiros e auxiliares que atuam na linha de frente do atendimento a pacientes de covid-19 em todo o Pará. A palavra mais repetida é exaustão. Por causa desse acompanhamento direto dos doentes, são esses profissionais que mais têm feito alertas para que a população não se descuide do uso da máscara e evite aglomerações. Em vídeos distribuídos nas redes sociais, alguns chegam a implorar para que as pessoas tenham bom senso neste momento em que os números de doentes e mortos têm crescido em todo o Brasil.

NÚMEROS

No Pará, os dados de sexta-feira para a covid-19 foram de 1.245 casos e 42 óbitos incluídos no sistema. Desses, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), 16 ocorreram ainda na última sexta-feira. As demais em dias anteriores, mas só foram incluídas no sistema no dia 26. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está próxima dos 80% e a média móvel de mortos é de 49 por dia, aumento de 81% em relação às últimas duas semanas. Esses números reforçam ainda mais a necessidade de redobrar os cuidados.

EM POUCAS LINHAS

Os três sacerdotes mais idosos da Arquidiocese de Belém já receberam a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.

O padre Odorico Raffin, de 95 anos, e os cônegos Raul Tavares, de 93 anos, e Cláudio Barradas, 91 anos, já estão imunizados.

O presidente da OAB-PA, Alberto Campos, testou positivo para a covid-19. Em nota, a OAB informou que o estado de saúde é estável, sem febre alta. Durante o período de afastamento de Campos, Cristina Lourenço assumiu a presidência da Ordem.

O racismo estrutural brasileiro pode ser quantificado. O país tem hoje 52,5 milhões de pessoas vivendo na pobreza.

Pretos e pardos representam 56,10% de toda a população brasileira, mas representam 72,7% desses 52,5 milhões de pessoas com renda per capita mensal abaixo de R$ 420.

Mais um órgão aderiu oficialmente às sessões virtuais. Desta vez foi o Conselho Nacional do Ministério Público. Para isso, o órgão aprovou uma emenda regimental criando o plenário virtual CNMP.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), legenda presidida por Giovanni Queiroz, no Pará, ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória que prepara a privatização da Eletrobras.

A deputada paraense e Vivi Reis (PSOL) enviou, junto com a colega de partido Sâmia Bomfim (SP), requerimento ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pedindo explicações sobre o programa “Adote um Parque”.

As deputadas afirmam estar preocupadas com as regras que podem ter sido criadas para beneficiar empresas previamente escolhidas pelo ministro.

O Brasil é um dos países que mais realizam exames médicos complementares em planos de saúde, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar.