'Às vezes falam de corrupção, mas é mentira. Dilma é honesta', afirma Michel Temer

Ação de cidadania

A partir de hoje, Oeiras do Pará, Melgaço e Portel receberão assistência em saúde prestada pela Marinha do Brasil.



Mulheres negras

A Prefeitura de Belém vai promover, a partir de amanhã, o “Julho das Pretas”, com programação especial.



Michel Temmer (J. Bosco)

"Às vezes falam de corrupção, mas é mentira. Dilma é honesta.”

Em entrevista ao portal UOL, o ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou, ontem, que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) é uma pessoa honesta e que seu processo de impeachment foi decorrente de problemas políticos como a “dificuldade da petista de se relacionar com o Congresso Nacional e com a sociedade”. O ex-presidente manteve o posicionamento de que não houve golpe em 2016 e sim o “cumprimento da Constituição Federal”.

CÍRIO 2022

ATENDIMENTO



A Defesa Civil de Belém começou a fase de visitas técnicas aos locais que servirão de postos de atendimento durante as principais procissões oficiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Serão nove postos que funcionarão no sábado da Trasladação e no domingo da Grande Romaria. Além da identificação da fachada, um mapa com os endereços de cada posto será distribuído para a população em forma de ventarola. Nesses postos, os romeiros terão acesso a atendimento prestado por profissionais de saúde que atuarão de forma voluntária. A estimativa é de que 1,6 mil se envolvam no trabalho.



MOBILIZAÇÃO



E a inscrição para pessoas físicas e jurídicas que desejarem atuar como voluntários durante a Festa de Nazaré vai começar em agosto. Neste ano, a Defesa Civil de Belém será a responsável pelo cadastro de todas as pessoas e organizações que atuarão no maior evento religioso do Pará. O edital de chamamento será publicado no site da Prefeitura de Belém. Pela primeira vez o processo será totalmente on-line.

CONSTRUÇÃO

REGIONAIS



Em evento técnico realizado nesta semana, em Belém, empresários e especialistas convidados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Pará ressaltaram a necessidade do Brasil discutir uma legislação ambiental que permita e incentive a política de construção da casas com o uso de madeiras regionais. Entre as vantagens, o foco no “carbono zero”. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, arquiteto e urbanista, também convidado, disse que “já está na hora da sociedade discutir essa alternativa natural”, e lembrou que há trabalhos científicos nas Universidades Federais Rural da Amazônia (Ufra) e do Pará (UFPA) sobre o uso vantajoso da madeira na construção civil. E concluiu: “é preciso romper esse preconceito com as madeiras regionais”.

SENADO

DISPUTA



O encontro estadual do Progressistas (PP), realizado ontem, em Belém, contou com expressiva adesão de vereadores e prefeitos do interior do Estado, parlamentares estaduais, federais e do governador Helder Barbalho, do MDB. O evento sela a já anunciada pré-candidatura de Flexa Ribeiro ao Senado pelo novo partido. A confirmação será feita em convenção do PP, que será no início de agosto.

DEFESA

URNAS



A Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa) engrossou o coro das entidades que, nesta semana, se manifestaram em defesa da Justiça Eleitoral e do sistema de votação brasileiro. Em nota, a entidade que reúne juízes do Estado declarou “apoio integral à Justiça Eleitoral brasileira e aos membros do Tribunal Superior Eleitoral”. O documento foi mais uma, das muitas reações, às declarações do presidente Jair Bolsonaro durante reunião com diplomatas de vários países. No encontro, o presidente, que vai disputar a reeleição, repetiu o discurso sobre a falta de transparência e risco de violabilidade da urna eletrônica.



DESINFORMAÇÃO



No documento, a Amepa ressaltou que sua defesa do sistema de votação não tem “conotação político-partidária”. “A Amepa, ao encampar o repúdio e juntar-se às mais diversas entidades que já rechaçaram veementemente as infundadas declarações do presidente da República, nada mais faz que defender a verdade. Já passou da hora das instituições brasileiras darem um basta a essa nefasta campanha de desinformação e ao populismo autoritário que não pode resultar em nada além da desordem institucional e na promoção do fanatismo político”, diz trecho da nota da Amepa.

FÓRUM

MINORIAS



Representantes dos nove países que integram a Pan-Amazônia - Brasil, Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname - começam a desembarcar, na semana que vem, na capital paraense para participar do Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa). A programação oficial será de 28 a 31 deste mês, na Universidade Federal do Pará. Mas, em paralelo ao evento oficial, haverá uma série de atividades focada na defesa das minorias e do meio ambiente. O Fospa foi criado em 2001, como parte do Fórum Social Mundial.

Em Poucas Linhas

► O major-brigadeiro do ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, titular do Primeiro Comando Aéreo Regional, vai presidir hoje, às 9h, a cerimônia em homenagem aos 149 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, o “Patrono da Aeronáutica”. Durante o evento, autoridades civis e militares serão agraciadas com a medalha do mérito “Santos Dumont”.

► O escritor paraense Daniel Fraiha Pegado lançou o livro “Benefícios Fiscais de ICMS em (Des)acordo com o Ordenamento Jurídico Brasileiro”. A publicação já está disponível na livraria virtual da editora Lumen Juris. Na obra, Pegado analisa a Lei Complementar nº 160, de 2017, que trata de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Estados e o Distrito Federal.



► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) volta a realizar neste fim de semana o projeto “Verão com Justiça e Cidadania”. A promoção é da Coordenadoria dos Juizados Especiais. O caminhão do TJPA e uma barraca da Secretaria de Estado de Segurança Pública ficarão na saída do atalho da praia do Atalaia, em Salinópolis, das 9h às 16h.



► Será realizada em Belém, nesta segunda-feira, 25, a sétima edição da “Marcha das Mulheres Negras”. A concentração será na “Escadinha” da Estação das Docas, a partir das 17h, e o percurso seguirá pela avenida Presidente Vargas até o Quilombo da República, situado na esquina das avenidas Assis de Vasconcelos e Nazaré.



► Formado apenas por meninas, o grupo paraense de robótica “Iaçá” foi convidado para a mostra nacional de robótica em São Bernardo do Campo (SP). Para conseguir recursos para a viagem, as jovens criaram uma “vaquinha virtual”. As doações podem ser feitas através do site vakinha.com.br.