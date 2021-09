Em nome da solidariedade

Continua a coleta das doações de alimentos e absorventes femininos pela campanha “Círio Solidário”, da Diretoria da Festa de Nazaré.

Formação de musicoterapeutas

Será lançado, hoje, o primeiro curso de pós-graduação lato sensu em Musicoterapia da Fundação Carlos Gomes.

Marcelo Queiroga, ministro da saúde (J. Bosco)

“Às vezes, acelerando demais você pode escorregar na curva.”

Foi o que disse, ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao descartar a possibilidade de o País acelerar o Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas em Nova York, onde o ministro acompanha o presidente Jair Bolsonaro. Queiroga disse que o Brasil está indo muito bem com a vacinação e voltou a declarar que a previsão é que, no fim de outubro, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com duas doses da vacina.

JANSSEN

Dúvida

Os moradores da Região Metropolitana de Belém querem saber o motivo da baixa oferta da vacina Janssen, produzida pela Johnson & Johnson, pelos programas municipais de imunização contra a covid-19. A cobrança não é por acaso. Essa vacina garante a imunização com apenas uma dose, e, por isso, muitos paraenses, se pudessem, fariam a opção pela Janssen. A questão é justamente que, por precisar ser aplicada apenas uma vez, o Ministério da Saúde optou por distribuir a Janssen para as regiões que exigem logística menos complexa. Para as capitais brasileiras e grandes centros urbanos, a opção tem sido pela vacina da Pfizer que, por ser armazenada em recipientes com baixíssimas temperaturas, exige postos de atendimento com melhor infraestrutura. Até agora, o Pará só recebeu 938.450 doses da Janssen de um total de 10.068.940 de doses de imunizantes enviadas pelo Ministério da Saúde.

Adolescentes

O Consórcio Conectar, organização que reúne prefeitos de 2,5 mil municípios brasileiros, fechou posição contra a decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação contra a covid-19 dos adolescentes entre 12 e 17 anos de idade em todo o Brasil. Em documento que será enviado ao ministro Marcelo Queiroga, os prefeitos afirmam que “a normativa vai na contramão dos protocolos implementados em outros países e contraria evidências científicas já divulgadas quanto à segurança e efetividade da imunização de jovens e adolescentes”. Primeiro vice-presidente do consórcio, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), alertou também para a necessidade de que o ministério crie, junto aos municípios, estratégias para atendimento às crianças e jovens que tiveram casos de ansiedade e depressão agravados pelas restrições impostas pela pandemia.

VIAGENS

Ânimo

O anúncio, feito ontem pelo governo norte-americano, de que abrirá, em novembro, as fronteiras dos Estados Unidos para os viajantes brasileiros vacinados contra a covid-19 deixou os empresários do setor de turismo mais animados. A expectativa é de incremento das vendas de passagens, especialmente, para o mês de dezembro, período de férias escolares. A animação tem base estatística. Uma pesquisa divulgada ontem pela Morning Consult apontou que, a cada quatro brasileiros, um planeja fazer viagem internacional nos próximos seis meses. Os Estados Unidos é o destino preferido deles.

PSC

Filiação

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Pará e ex-senador Mário Couto confirmou à coluna que assinará, em outubro, a sua ficha de filiação ao PSC, partido comandado no Pará pelo senador Zequinha Marinho. Couto informou que se desligou do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, para tentar viabilizar uma candidatura em 2022, já que na legenda atual não teria horário eleitoral gratuito e nem fundo partidário, o que o tornaria pouco competitivo na disputa. Quem também poderá se filiar ao PSC nas próximas semanas é o delegado federal Everaldo Eguchi, que disputou o segundo turno da eleição à Prefeitura de Belém com Edmilson Rodrigues (Psol). Marinho, Couto e Eguchi trabalham para formar uma chapa puro sangue com possível apoio do presidente Jair Bolsonaro que deve disputar a reeleição.

CARTAZ

Polêmica

Paraenses que moram em outros Estados têm se deparado com um problema inusitado. Por causa das convenções de condomínios, muitos foram proibidos de afixar, em suas portas, os exemplares do cartaz oficial do Círio de Nazaré. Em São Paulo, um jornalista foi ameaçado de multa caso não retirasse o cartaz.

BANCOS

Alerta

Os bancos alertam os correntistas sobre o aumento do número de fraudes que permitem a invasão e furto das contas dos clientes. O golpe é simples: os fraudadores fingem que são das instituições bancárias, enviam links em mensagens de e-mail, SMS, WhatsApp ou no inbox das redes sociais orientando o cliente a clicar para solucionar falsas irregularidades na conta. Uma vez que o usuário clica no link e confirma seus dados, é aberta a porta para que a conta seja roubada. Os bancos orientam que o usuário nunca clique em links ou arquivos para atualizar seu cadastro ou solucionar eventuais problemas na conta corrente.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Pará receberá, hoje pela manhã, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

► O rito da bênção será celebrado pelo padre Deogratias Maria Muderhwa. Por causa da pandemia de covid-19, a programação será exclusiva para membros e servidores da Corte de Contas.

► O TCM está com uma ambientação especial que retrata momentos da Festa de Nazaré e a cerimônia terá acompanhamento musical da cantora paraense Alba Mariah.

► Com eleição suplementar marcada para 7 de novembro, o cartório eleitoral do município de Tomé-Açu funcionará em regime de plantão até a divulgação oficial dos eleitos.

► Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou três pedidos de registros de candidatos para disputa à prefeitura do município: Carlos Antônio Vieira, do PL (coligação “Juntos com a Força do Povo”); Francisco Eudes Lopes Rodrigues, do PSDB (coligação “Por uma Tomé-Açu Melhor”) e Marcelo Barreto da Silva, do Patriota.

► A Justiça Eleitoral terá até o dia 18 de outubro para julgar os pedidos de registros.

► O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos abriu, ontem, processo seletivo para servidor público de qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo federal que queira ser cedido ao ministério.

► São duas vagas para atuar na equipe da Secretaria Executiva, responsável pela condução do programa “Abrace o Marajó”.

► Os servidores interessados poderão se inscrever até o dia 13 de outubro.

► O Círio de Nossa Senhora da Conceição do município de Santarém será realizado apenas com uma carreata. A festa será no último domingo de novembro e o formato foi anunciado, ontem, pela Arquidiocese.