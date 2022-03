'As mulheres não foram invisíveis, foram invisibilizadas', afirma ministra Cármen Lúcia

Obras na rede

Até o meio-dia de hoje, estará suspenso o abastecimento de água em algumas vias do bairro Curió-Utinga, em Belém.

Descargas elétricas

O Inpe revelou que o Brasil registrou 29% mais raios em janeiro e fevereiro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.

Ministra Cármen Lúcia (J.Bosco)

"As mulheres não foram invisíveis, foram invisibilizadas.”

Segunda mulher a assumir uma cadeira na história do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia disse, ontem, que o preconceito de gênero ainda afasta as mulheres das posições de poder. “Nós somos a maioria da população brasileira, mas temos menos de 20% de representação no Legislativo e apenas uma governadora entre os 27”, disse ela em evento promovido em São Paulo.

COMBUSTÍVEIS

Reajustes

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Sindicombustíveis) emitiu nota repudiando o aumento nos preços praticados por distribuidoras do Estado do Pará. Segundo a nota, o reajuste surpreendeu os donos de postos de combustíveis e o próprio sindicato. A nota foi assinada pelo presidente do Sindicombustíveis, José Antônio Victor. O argumento das distribuidoras é que o atual cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia provocou a elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que já ultrapassa a marca recorde de 130 dólares.

Reação

O Sindicombustíveis argumenta que, embora o preço do combustível no Brasil seja diretamente dependente da cotação do barril de petróleo no mercado internacional, a Petrobras não sinalizou, até agora, qual será a sua posição quanto ao valor das refinarias, não existindo anúncio sobre eventual reajuste. Ainda assim, antes mesmo dessa definição da Petrobras sobre o repasse do aumento, as distribuidoras já elevaram o preço de venda aos postos. A entidade informou que se manifestou para informar a sociedade e chamar a atenção dos órgãos de fiscalização.

SEGURANÇA

Recursos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, ontem, que vai liberar R$ 10 milhões para financiar projetos de prevenção à violência contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Serão selecionados projetos estaduais e municipais. Os trabalhos devem ser desenvolvidos e apresentados pelas Polícias Civis e Militares, Corpos de Bombeiros e Guardas Municipais de todo o País. Os recursos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. As inscrições das propostas começarão no próximo dia 22, na plataforma +Brasil, portal de convênios do governo federal.

FASEPA

Doações

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) recebeu 600 computadores doados pelo Ministério Público do Estado do Pará. Os equipamentos ajudarão a reduzir os impactos causados pela interrupção das aulas presenciais, ocasionada pela pandemia de covid-19. Com os computadores, os adolescentes e jovens inseridos no sistema socioeducativo conseguiram voltar a estudar.

Sensibilização

Os equipamentos foram doados após apelo feito pelo promotor de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Antônio Lopes Maurício. Por meio de ofício, ele sensibilizou as instituições públicas e privadas para que doassem equipamentos que estivessem subaproveitados. Entre os doadores estão o Banco do Estado do Pará, Banco da Amazônia e o Centro Universitário do Estado do Pará.

PESQUISA

Clínica

O Instituto Evandro Chagas (IEC) vai inaugurar, amanhã, as novas instalações do Núcleo de Pesquisas Clínicas (NPC) no campus da avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. No evento de inauguração, o IEC vai receber a titular da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, e a médica que coordenou os estudos clínicos da vacina da Oxford Astrazeneca no Brasil, Sue Ann Costa Clemens.

Voluntários

O IEC está recrutando voluntários para contribuir com a pesquisa clínica em saúde pública. Os voluntários precisam ser pessoas maiores de 18 anos de idade que ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19. Interessados podem acessar o site do instituto para se pré-cadastrar para contatos futuros pela equipe do NPC.

PASTORES

Presidência

O pastor da Assembleia de Deus em Belém, Samuel Câmara, e a esposa dele, Rebekah, estiveram entre os convidados do presidente Jair Bolsonaro para evento com líderes evangélicos, ontem, no Palácio da Alvorada. A reunião dos pastores na residência oficial da Presidência da República foi marcada por discursos e orações. O encontro reuniu cerca de 400 lideranças religiosas e 100 parlamentares da base de apoio ao governo federal, além de ministros de Estado e da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em Poucas Linhas

► A Câmara Municipal de Belém aprovou a criação da Frente Parlamentar Mista de Direito à Cidade, de autoria da vereadora Bia Caminha (PT). A frente terá participação igualitária entre representantes do Legislativo e da sociedade civil e será um fórum permanente de discussão de problemas e soluções para a qualidade de vida na capital.

► Será na terça-feira, 15, a audiência pública promovida pela Promotoria de Justiça do Consumidor, para debater as boas práticas na venda e exposição de produtos e alimentos destinados ao consumo nas feiras livres de Belém. O debate tem como público-alvo principal os feirantes/ permissionários de Belém, mas é aberto ao público em geral. As inscrições podem ser realizadas através do seguinte e-mail: 1pjc@mppa.mp.br.

► As cidades de Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure foram incluídas no programa “Creches por todo o Pará”. As ordens de serviço para a construção das três creches foram assinadas, ontem, pelo governador Helder Barbalho (MDB). Durante a assinatura, ele garantiu que, até o final de 2023, as obras serão entregues. Além das três cidades do Marajó Oriental, outros 28 municípios paraenses já foram incluídos no programa do governo estadual.

► Levantamento da Junta Comercial do Pará, divulgado no Dia Internacional da Mulher, aponta que 42,36% das empresas paraenses são comandadas por mulheres.

► A Norte Energia, empresa concessionária da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, recebeu o selo “Aliança pelas Águas Brasileiras”. Entregue pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o selo é um atestado de boas práticas para a revitalização de bacias hidrográficas. No caso da Norte Energia, a concessão se deu em razão de ações de reflorestamento às margens da bacia hidrográfica do rio Xingu, no Pará.