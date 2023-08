'As instituições saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro, dia da infâmia', afirma Rosa Weber

Comércio de medicamentos

No ano passado, a venda de remédios em farmácias movimentou cerca de R$ 106 bilhões no Brasil, segundo a IQVIA.



Bolada em jogo

A Mega-Sena 2617 vai sortear um prêmio estimado em R$ 50 milhões nesta quarta-feira (2) para quem acertar as seis dezenas.

Rosa Weber (J. Bosco)

"As instituições saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro, dia da infâmia.”

Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem, em discurso de abertura dos trabalhos da Corte no segundo semestre.

SAÚDE

PROBLEMAS



A promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos Elaine Carvalho Castelo Branco emitiu Recomendação Administrativa para que a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) tome providências em relação à Unidade Municipal de Saúde da Cremação. A recomendação foi expedida após vistoria que constatou uma série de problemas no local.



AÇÃO



A unidade, cujo prédio não foi originalmente projetado para abrigar atividades de saúde, passou por adaptações, mas estas foram consideradas inadequadas. Entre os problemas está a utilização de divisórias não laváveis; elevador instalado, destinado à acessibilidade, fora de funcionamento e banheiros no pavimento térreo interditados. No documento enviado à Sesma, a promotora afirma que o município precisa tomar medidas para resolver os problemas e assim evitar possíveis demandas judiciais.

IMPOSTO

DEBATE



Convidado para participar do seminário com o tema “Reflexões sobre o texto aprovado da Reforma Tributária”, realizado nesta semana, em São Paulo, o deputado federal paraense Joaquim Passarinho (PL) destacou que os empresários chegam a pagar até 20% de imposto para realizar uma contratação e afirmou que não considera isso justo. Uma solução apontada pelo parlamentar é a desoneração da folha de pagamento, medida tributária adotada para estimular o mercado de trabalho e reduzir os encargos sobre a folha de pagamento das empresas.



DESONERAÇÃO



Essa política, destacou Passarinho, tem como objetivo aliviar o peso dos encargos trabalhistas, tornando as contratações mais atrativas para as empresas e incentivando a criação de empregos, além de reduzir o custo da mão de obra para as empresas, possibilitando a ampliação dos negócios.

DÍVIDAS

NEGOCIAÇÃO



O Procon Pará deu início ontem ao “Mutirão Renegocia!”. A programação segue até o dia 31 deste mês. A meta é ajudar os consumidores a negociar suas dívidas. Poderão ser negociadas dívidas de consumo, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, entre outras. O consumidor deve levar documentos pessoais e os que estiverem relacionados à dívida.

ASSISTÊNCIA

PLANOS



O mês de maio de 2023 teve o maior número de beneficiários de toda a série histórica, tanto em planos de assistência médica quanto em planos exclusivamente odontológicos, segundo o Panorama - Saúde Suplementar, divulgado nesta semana pela agência responsável por regulamentar o setor. Para beneficiários em planos de assistência médica, foi o segundo mês consecutivo de recorde. O anterior havia acontecido em novembro de 2014, quando o número chegou a 50.541.430.

GARIMPO

DISCUSSÃO



Os deputados federais Keniston Braga, do MDB do Pará, e Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais; o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, e o deputado estadual Ronie Silva, do MDB do Pará, foram os convidados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) para discutir a visão política e os interesses nacionais em evento marcado para 31 de agosto. O fato de os quatro convidados serem simpáticos a medidas como a exploração garimpeira em terras indígenas e ao marco temporal gerou protestos. Mas o debate terá também nomes como do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e será mediado pela CEO da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), Mônica Sodré, o que na visão dos organizadores revela a decisão de abordar o tema por diferentes visões.

FLORESTAS

MINISTROS



“Políticas Públicas e Florestas” será o tema da conferência de abertura da Cúpula do Judiciário, marcada para a próxima sexta-feira (4). A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, confirmaram presença na conferência. Em seguida, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin presidirá a conferência “Juízes e Florestas”, que contará com a participação dos ministros do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso.

Em Poucas Linhas

► Se os vendedores de lojas localizadas no shopping estão com medo, os das lojas de rua estão em pânico.



► Dia 7 de agosto o ex-ministro Aldo Rebelo fará uma palestra na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa). O tema: “Os entraves da Amazônia”.



► A falta de educação com os depoentes na CPI das ONGs é de se lamentar. O que os parlamentares - não todos - fazem é abuso de autoridade.



► Alguns integrantes exibem sua competência para inquéritos. Como um que perguntou a um coronel: “Coronel, qual a sua patente?”. De bate-pronto a resposta: “coronel”.



► O jornal se retifica com o chef de cozinha Felipe Castanho, irmão do chef Thiago Castanho, quanto ao preço do pão com ovo vendido em sua padaria.



► O preço é R$ 25 devido aos insumos usados e à forma de preparo. Quem foi lá e já provou diz que dá vontade de comer outro, depois outro, depois outro...



► No último final de semana, sete mortes foram registradas nas estradas do Pará. Triste e lamentável.



► O governo e a prefeitura de Belém tiveram uma ideia de gênio: suspender as aulas nos dias 8 e 9 de agosto. Deveriam saber que mais de 80% dos alunos vão de ônibus. A coluna tem a curiosidade de saber quem foi o gênio que teve essa ideia.



► Com 405 atividades em plenárias para até 3 mil pessoas, a avaliação é de que os Diálogos Amazônicos, evento que antecede a Cúpula da Amazônia, acabará sendo um evento pouco objetivo.



► Na prática será muito mais uma vitrine para os diferentes grupos que, de uma hora para outra, passaram a reivindicar o protagonismo sobre a região e os debates em torno das mudanças climáticas.