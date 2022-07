'As Forças Armadas devem permanecer quietinhas em seu canto', afirma Joaquim Barbosa

Risco nas férias

Agentes de segurança pública do Estado apreenderam linhas cortantes usadas em pipas, na praia do Atalaia, em Salinas.

Imóveis residenciais

O Senado aprovou projeto de lei que prevê a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre ganhos com aluguéis.

(J.Bosco)



"As Forças Armadas devem permanecer quietinhas em seu canto”

JOAQUIM BARBOSA, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ao criticar uma fala do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, sobre a segurança das urnas eletrônicas. Barbosa afirmou em suas redes sociais que pressão sobre a Justiça Eleitoral no pleito deste ano sinaliza ao mundo que Brasil caminha para um golpe de Estado.

PL

CONVENÇÕES



No Pará, o Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, já decidiu internamente que fará sua convenção estadual no dia 20 de julho, a primeira data estipulada pelo calendário eleitoral para as eleições de 2022. Segundo lideranças da legenda, a data pesou na decisão uma vez que pesquisas internas apontam para a importância de acelerar ao máximo a divulgação da confirmação da candidatura majoritária do senador Zequinha Marinho ao governo do Pará.



CANDIDATOS



A chapa do PL tem ainda confirmados nomes já conhecidos na política do Pará, como o ex-senador Mário Couto, que tenta voltar ao Senado, e o delegado Éder Mauro, deputado federal que busca a reeleição este ano. A convenção será no Pará Clube.

MERENDA

PREFERÊNCIA

O diagnóstico da educação elaborado nos municípios do arquipélago do Marajó pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) aponta que a merenda escolar aparece como fator preponderante para manter os estudantes em sala de aula. Mas não é qualquer lanche escolar. Na sondagem respondida pelos alunos, os itens preferidos, e que fazem a merenda valer a pena, são o açaí e seus acompanhamentos, em especial a farinha d’água.



FOMENTO



O Tribunal de Contas dos Municípios compartilhou a informação com os municípios, reforçando a ideia de que cada vez mais as prefeituras adquiriram esses itens da famílias extrativistas e da agricultura familiar, fomentando essa cadeia produtiva e, ainda, atendendo às preferências alimentares dos estudantes, que em muitas cidades do Marajó ainda têm na merenda escolar a principal refeição do dia.

POSTOS

PREÇOS



Deve ser intensificada esta semana a fiscalização do Procon do Pará aos postos de combustíveis para coibir e notificar postos que ainda estejam cobrando valores não condizentes a nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre os combustíveis, energia elétrica e comunicação, que desde o último dia 4 foi fixada pelo governo estadual em 17%, percentual que significa, no caso da gasolina, por exemplo, uma redução média de R$ 0,93 por litro.

MULTA



Nesse cenário, os postos que forem flagrados sem a remarcação dos preços para baixo, estarão cobrando valores abusivos aos consumidores e poderão ser multados. A fiscalização do Procon foi informada ao Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Pará no final da semana passada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos.

URNA

AUDITORIA



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará fará, pela primeira vez, nas eleições deste ano, a auditoria das urnas eletrônicas em dois polos de votação. O trabalho será feito em Belém, no ginásio Mangueirinho, e em Marabá, no Carajás Centro de Convenções. Ao todo, 27 urnas serão auditadas no Estado. Para organizar o processo, o Tribunal está formando uma Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica (Cave), que será presidida por um juiz eleitoral e ficará responsável por coordenar o trabalho, que contará com o apoio de servidores da Justiça Comum e do Ministério Público.

VERÃO

FILAS

O segundo domingo de julho teve mais a “cara” das férias, com a tradicional saída em massa da capital. Além do trânsito mais intenso na BR-316 desde as primeiras horas da manhã de sábado, outro sinal visível se deu nas filas em São Brás para as viagens ao distrito de Mosqueiro. Mesmo a linha Mosqueiro/São Brás tendo recebido reforço da Prefeitura de Belém com 20 ônibus, triplicando a frota para 30 veículos, a demanda de passageiros nas primeiras horas de sábado e domingo foi intensa. Ontem, a Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) informou que nos dois dias as filas no terminal de linha da Praça Araújo Martins só foram zeradas depois das 10 horas. O balanço da Semob apontou que nas 20 viagens, até o meio-dia, 900 pessoas foram transportadas para Mosqueiro em cada dia.

Em Poucas Linhas

► Alunos indicados pela Coordenadoria de Diversidade Sexual, da Prefeitura de Belém, finalizaram o “Curso básico de hidratação e escova”, oferecido por meio do Banco do Povo de Belém, mediante contrato firmado com o Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac). Esse foi o segundo curso na área de cabeleireiro oferecido ao público LGBTQIA+. Os beneficiados já planejam empreender montando o próprio salão de beleza, inclusive, com a ajuda do crédito solidário do Banco do Povo.

► Em vigência no modelo de adesão automática desde 9 de julho de 2019, o Cadastro Positivo completou três anos com aumento do acesso ao crédito e inclusão financeira de milhares de brasileiros, segundo dados da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC). A entidade reúne os birôs de crédito gestores do banco de dados do Cadastro Positivo e aponta que, hoje, mais de 140 milhões de cadastros de pessoas físicas e jurídicas integram o banco de dados, o que equivale a 79% da população brasileira.

► Turistas com destino a Soure e Salvaterra terão, a partir desta semana, os serviços do novo ferry boat da empresa Henvil I. A embarcação é a maior do Brasil em sua categoria, e tem capacidade para mil veículos pequenos e mais de mil passageiros. O novo ferry também dispõe de elevador para idosos e pessoas com deficiência.

► A Associação Brasileira de Pesquisa Mineral e Mineração reúne em Belém, em agosto, as maiores empresas do ramo para o Simpósio do Ouro e Feira de Mineração da Amazônia, na Estação das Docas.

► O escritório de projetos de inovação da Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), aprovou quatro novos projetos de extensão voltados para as regiões do Marajó e Baixo Tocantins. Os projetos contemplam açaí, produção de mudas e os Sistemas Agroflorestais, os SAFs.