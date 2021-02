Arthur Lira muda local destinado à imprensa e responde: 'Em nada vai interferir na circulação'

Prepare o balde

Vai faltar água, hoje à noite, no Umarizal, Nazaré e Reduto. O motivo é a desinfecção de reservatórios da Cosanpa.

Vítima da violência

Morreu, ontem, durante uma cirurgia, o cachorro baleado por um suposto policial militar, na Vila da Barca, em Belém.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Em nada vai interferir na circulação da imprensa.”

Foi o que afirmou, em nota, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), após ser criticado por mudar o local destinado à imprensa na Casa para instalar no lugar o novo gabinete da presidência. Com isso, os jornalistas passarão a trabalhar em um espaço distante da área onde são realizadas as sessões da Câmara.



EDUCAÇÃO

Novidade

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) lançou, ontem, o que promete ser uma revolução no ensino superior no Brasil. É o Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (Promover) que vai permitir que estudantes de graduação de uma universidade federal possam cursar disciplinas em qualquer outra instituição do País, de maneira remota.

Intercâmbio

O piloto do programa começa já neste semestre com alunos das Universidades Federais de Goiás, do Rio Grande, Maranhão e do Sul da Bahia. A meta é atingir a pelo menos 69 instituições federais de ensino em todo o Brasil. O Promover tem a missão de integrar alunos de diferentes Estados brasileiros, facilitando o intercâmbio de experiências. O primeiro edital oferece vagas em 340 disciplinas. Estudantes das quatro instituições contempladas na primeira fase podem escolher até três disciplinas ofertadas em instituições de outras cidades e Estados.

ALIMENTOS

Carestia

Dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará revelam que, em janeiro, a cesta básica na capital ficou 1,28% mais cara na comparação com os valores de dezembro. A alta acumulada nos últimos doze meses já chega a 22,08%. Belém tem a 11ª cesta básica mais cara entre as 17 capitais onde o Dieese faz o levantamento. Na capital paraense, o gasto médio para comprar os produtos básicos para refeições é de R$ 507,31, o equivalente a 48,05% do salário mínimo. A cesta básica mais cara do País foi encontrada em São Paulo (SP), com média de R$ 654,15. A menor média foi registrada em Aracaju (SE), onde a cesta básica pode ser comprada por R$ 450,84.



INDÍGENAS

Barreiras

Uma Medida Provisória (MP), publicada pelo governo federal, determinou a criação de barreiras sanitárias em áreas indígenas e quilombolas. De acordo com a MP, caberá à Fundação Nacional do Índio (Funai) a responsabilidade pelo “planejamento e operacionalização das ações de controle das barreiras sanitárias”. O governo diz que o objetivo da medida é controlar o trânsito de pessoas e mercadorias para evitar o contágio e a disseminação do novo coronavírus em aldeias e comunidades.

reedição

Em outubro do ano passado, uma MP semelhante havia sido editada, mas perdeu a validade em 31 de dezembro do ano passado. Com o recrudescimento da pandemia, especialmente na Região Norte, onde está boa parte das terras indígenas do País, houve a necessidade de reedição.

Oriximiná

Resistência

A Prefeitura de Oriximiná, no Baixo Amazonas, segue resistindo contra o decreto estadual que determinou lockdown na região para conter a segunda onda da pandemia da covid-19. O decreto estadual estabeleceu que a medida deveria ser cumprida em 14 municípios. Apenas Oriximiná não aderiu. O Ministério Público ingressou com ação civil pública. Na última sexta-feira, o juiz Ramiro Almeida Gomes deu prazo de dois dias para que a prefeitura edite um decreto estabelecendo o fechamento das atividades não essenciais pelo período de 15 dias. A prefeitura recorreu, mas o desembargador Roberto Pinheiro Maia Bezerra negou o recurso. O imbróglio jurídico continua.

Carimbó

Campanha

Mestres e mestras do carimbó vão participar de uma ação inédita realizada junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). É a campanha “Conectando Patrimônios: redes de artes e sabores”. O objetivo é promover o carimbó e os mestres paraenses, estimulando a venda de produtos associados, como os próprios curimbós, maracás, banjos, saias e outros adereços. Nesta primeira fase da campanha, participam outros grupos, como indígenas do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, capoeiristas de vários Estados e mestres fazedores das violas-de-cocho do Mato Grosso. Diante da pandemia de covid-19, que impediu a realização de atividades culturais, reuniões, shows e todo o tipo de evento, a campanha busca fortalecer social e economicamente esses grupos.

EM POUCAS LINHAS

► Com a possibilidade, cada vez maior, de um acordo entre as prefeituras da Região Metropolitana de Belém e a empresa Guamá Tratamento de Resíduos para adiar o fechamento do aterro sanitário de Marituba, moradores do entorno começam a se mobilizar. Também querem ser ouvidos sobre o assunto.

► A Equatorial Energia fará, de hoje até sexta-feira, um mutirão de atendimento para renegociação de dívidas, troca de lâmpadas e cadastros na tarifa social. O atendimento será no shopping Metrópole, em Ananindeua, sempre das 10h às 17h.

► O Ministério Público do Trabalho (MPT) entregou ao Conselho Tutelar de Redenção um veículo avaliado em R$ 88 mil para ser usado no ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

► O dinheiro para compra do carro veio de acordo com donos de uma fazenda flagrados desrespeitando direitos trabalhistas.

► Em outra ação, contra o Banco da Amazônia, o MPT firmou acordo no valor de R$ 400 mil que foram destinados para a compra de cilindros de oxigênio, medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e produtos de higiene pessoal para profissionais de saúde da rede pública do Estado.

► O Conselho Nacional de Justiça fará hoje, às 18h, pelo canal no Youtube, o anúncio dos vencedores da 11ª edição do prêmio “Conciliar é Legal.”

► O prêmio foi criado para incentivar ações que ajudem a aproximar as partes, resolvendo conflitos de maneira rápida e desafogando a Justiça.

► O Pará é um dos Estados que menos vacinou contra a covid-19. Aparece em penúltimo lugar no ranking nacional da vacinação. Até agora, foram imunizadas 78.506 pessoas nos 144 municípios paraenses.

► Em último lugar no ranking está o Tocantins, com a aplicação de 14.145 doses do imunizante. Tanto o Pará quanto o Tocantins ainda não vacinaram nem 1% de suas populações. Os dados são do CoronavírusBot.