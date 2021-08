Arthur Lira afirma que Bolsonaro 'estaria resguardado dessas instabilidades políticas'

Descontos de IPVA

Os proprietários de veículos com final de placas 09 a 39 poderão pagar o IPVA com desconto até amanhã.

Incerteza da economia recua

O Indicador de Incerteza da Economia brasileira recuou 3 pontos de junho para julho deste ano.

"O presidente do Brasil estaria resguardado dessas instabilidades políticas”.

Arthur Lira (J. Bosco)

A declaração é do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que numa live com o ministro Gilmar Mendes defendeu o debate sobre a adoção do sistema semipresidencialista no Brasil.

IMPOSTO

DISTRIBUIÇÃO

O Diário Oficial do Estado trouxe, na última sexta-feira, o índice provisório da cota parte do ICMS para o ano que vem, ou seja, o critério para distribuição do tributo estadual entre os 144 municípios paraenses. Como previsto, o índice mantém forte concentração de receita nos municípios sede de atividades de mineração. Parauapebas e Canaã dos Carajás, juntas, devem ficar com 25% do total arrecadado. Com a publicação, começa a contar o prazo de 30 dias para recurso. O índice definitivo deve ser publicado até 30 de setembro.

ESTUPRO

REGISTROS

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que no ano passado o Pará registrou 37,9 casos de estupro para cada grupo de 100 mil habitantes. O número fica acima da média nacional, que é de 28 casos por grupo de 100 mil pessoas. Em todo o País foram 60.926 registros de violência sexual, de acordo com dados oficiais fornecidos pelas polícias civis dos Estados e do Distrito Federal. Especialistas afirmam, contudo, que o número real deve ser ainda maior, uma vez que esse é um crime com alto índice de subnotificação. Parte das vítimas evita fazer o registro por medo e vergonha.

EMPREGOS

PARÁ

Dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam que o Pará é o estado da região Norte que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2021. Ao todo foram 36.175 novos postos de trabalho criados. Só no mês de junho foram 10 mil novos empregos. O estudo foi produzido com base em informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência. O governador Helder Barbalho comemorou o resultado nas redes sociais.

IMPORTUNAÇÃO

DENÚNCIA

Servidora de um órgão público de Belém registrou queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) por importunação sexual no ambiente de trabalho. A polícia está investigando o caso e o órgão, notificado da situação, também apura internamente com abertura de uma sindicância, e diz que só após esse processo pode tomar as providências cabíveis. Porém, tem prestado todo o atendimento e suporte emocional à servidora. Na Deam, a recomendação a todas as mulheres é denunciar sempre.

ALERTA

DELTA

Um surto de covid-19 com muitos infectados pela variante Delta em Cape Cod, uma península no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos (EUA), ligou o alerta dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para instar alguns americanos a começar a usar máscaras novamente. As autoridades locais disseram que foram pelo menos 430 casos confirmados, ligados a um grupo após as festividades no fim de semana de 4 de julho em Provincetown, na ponta de Cape Cod.

GRAVE

O CDC disse em um relatório emitido na última sexta-feira, 30, que 127 pessoas vacinadas infectadas com a variante Delta durante o surto pareciam carregar tanto vírus quanto as 84 pessoas não vacinadas ou parcialmente vacinadas que foram infectadas. Em sua apresentação interna, o CDC apontou que o rápido estudo desses casos junta-se a outros que demonstraram que a variante Delta está associada a níveis mais elevados do vírus, um período mais longo de infecciosidade e adoecimento mais grave do que as variantes anteriores.

JORNALISTAS

PREMIAÇÃO

Dos cinco jornalistas do Pará indicados ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar, quatro profissionais são do Grupo Liberal. Do jornal O LIBERAL foram indicados a jornalista Cléo Soares e o repórter fotográfico Tarso Sarraf. Da TV Liberal as indicações foram dos repórteres Carlos Brito e Jalília Messias. O quinto indicado do Pará é o jornalista Denilson d’Almeida, do Diário do Pará. A eleição é promovida por Jornalistas&Cia e patrocinada pela prestigiada Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que homenageia profissionais e publicações do jornalismo especializados nos segmentos de saúde e bem-estar. A divulgação dos vencedores será a partir de 12 de agosto.

EM POUCAS LINHAS

Repercutiu positivamente o desfecho da ação integrada realizada pelas polícias Civil e Militar, coordenada pelo titular da Secretaria de Segurança Pública, Ualame Machado, que evitou assalto ao caixa eletrônico do Banpará no Hospital Ophir Loyola, na quinta-feira desta semana.

A ação resultou em três envolvidos mortos e quatro presos, todos ligados com facções criminosas de alta periculosidade. Além de frustrar o crime milionário, a ação também evitou que pacientes do hospital e familiares tivessem um dia traumático, numa rotina já marcada pelo drama de enfrentar doença tão grave.

Apesar do enorme potencial turístico da região, apenas 3% dos turistas brasileiros planejam viajar para a Amazônia em 2021, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.

Questionada sobre ações para reverter esse quadro, a Secretaria de Turismo apresenta muito discurso, mas poucas ações concretas.

Ou seja: Até hoje, o secretário André Dias não disse a que veio. É, sem dúvida, um secretário sabor baunilha.

Hoje tem “vacinaço” contra a gripe (Influenza H1N1).

Será de 8 às 12 horas, no centro cultural ao lado da Praça Pio XII (antiga estação de trem), em Icoaraci.

A meta é vacinar, hoje, mil pessoas.

Por outro lado, não haverá, neste domingo, vacinação contra a covid-19. Faltam imunizantes.

Uma possível comprovação de presença da variante Delta do novo coronavírus no Pará poderá influenciar a decisão da arquidiocese de Belém e da Diretoria da Festa de Nazaré em relação às procissões do Círio da “Padroeira dos Paraenses”.

O anúncio sobre como serão as romarias está marcado para o próximo domingo, 8.

Terminam na terça-feira, 3, as inscrições para o programa de estágio do Ministério Público do Trabalho.