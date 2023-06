'Aqui não tem marinheiro de primeira viagem', diz ministro sobre críticas à articulação do governo

Praça Santuário de Nazaré

A revitalização do calçamento da praça, que foi atingida pela queda de uma samaumeira, em fevereiro, começou ontem.



Vacina nos shoppings

A vacinação contra gripe e a covid-19 estará disponível nos shoppings Grão-Pará e Boulevard, além do IT Center, das 10h às 17h.

"Aqui não tem marinheiro de primeira viagem.”

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, ao ser questionado sobre críticas à articulação política do governo.



O impasse gerado pela negativa do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, à fase de estudos para a atividade de perfuração marítima de sondagem de petróleo na foz do Amazonas voltará ao Congresso Nacional. Desta vez, o debate será no Senado Federal, com data a ser definida já nos próximos dias. A audiência será em resposta a um requerimento do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que já tem confirmada a participação do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e do titular do Ibama, Rodrigo Agostinho.



Do Pará, também confirmaram presenças o vice-presidente e presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Dias Carvalho, acompanhado de José Maria Mendonça, presidente do Centro das Indústrias do Pará, vinculado à Fiepa, além da deputada Alliny Serrão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Já há confirmação que da parte de Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, a tese a ser defendida é de que a empresa gerou todos os dados necessários à segurança das operações e cuidados ambientais nessa primeira fase do projeto.



Boa parte do que for apurado no bingo que será realizado hoje, em Castanhal, pelo setor do agronegócio da cidade, será destinada ao Serviço Social de Equoterapia, modalidade que funciona há mais de 20 anos, mantida com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais do município, no parque de exposição da cidade. A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências físicas e também com Transtorno do Espectro Autista.



Apesar de ter construído uma história de resultados, o projeto vive dias difíceis para continuar atendendo quem dele necessita. Paralisado durante a pandemia, o projeto voltou à atividade por meio da solidariedade de 16 empresas ligadas ao agronegócio de Castanhal e região. Além de receber essas ações beneficentes, a coordenação do projeto trabalha hoje na articulação de maior participação da Prefeitura de Castanhal e do governo estadual, para que o atendimento possa chegar a mais pessoas que buscam essa terapia.



Embora os dados do Sistema de Informação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano apontem que o Pará é um dos maiores doadores de leite do país, com 63,2 mil litros doados na última década, a cultura da doação é irregular internamente, e alguns municípios sofrem falta grave de leite humano, prova de que as doações precisam ser melhor distribuídas. Marabá, na região sudeste, é um dos casos críticos. Seu único banco de leite, no Hospital Materno Infantil Municipal (HMI), está à míngua.



Antes da pandemia, a unidade recebia o equivalente a 30 litros de leite humano de doações mensais. Com o fim do período crítico da pandemia, a unidade só atingiu até o momento 15 litros de leite nas doações mensais. Com esse quadro, o hospital só consegue atender os bebês prematuros da UTI neonatal. Os demais que carecem de doações são obrigados a entrar em outro tipo de suplementação, que não atende às necessidades das crianças e leva a maior tempo de internação dos bebês. A prefeitura do município já iniciou uma campanha, mas o número de doadoras ainda não aumentou.



No sítio arqueológico localizado na comunidade do Menejó, a 10 km da cidade de Monte Alegre, um grupo de arqueólogos da Inside Consultoria caminha para finalizar o resgate de centenas de materiais cerâmicos de influência tapajônica, dentre eles vasilhas, peças com figuras de animais e cerâmicas decoradas. Esses materiais pertenciam a grupos que habitavam a região antes mesmo do descobrimento do Brasil. O resgate arqueológico, respaldado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), integra as ações no contexto das obras de construção e de pavimentação de 40 km da PA-423, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes (Setran).

- As lideranças políticas do Pará estão consolidando o hábito de se espalhar pelos arredores dos municípios de origem, fazendo política “em família”.

- A mais nova iniciativa do gênero é do deputado Antônio Tonheiro (PP), ex-prefeito de Capitão Poço e irmão do atual prefeito da cidade, que nesta semana andou impulsionando a “candidatura” da esposa Socorro Tonheiro para a cidade vizinha de Garrafão do Norte.



- O município de Portel, no arquipélago do Marajó, atingiu a meta da Busca Ativa Escolar (BAE) do Ministério da Educação, com a rematrícula de 606 alunos na faixa etária de 4 a 17 anos que estavam fora da escola.

- O número é resultado da ação intensiva da Secretaria Municipal de Educação junto às comunidades locais, que foram fundamentais no processo de reinserção dos estudantes de Portel.



- Começa neste sábado a 1ª Etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2023, uma ação do Ministério da Saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), seu Departamento de Vigilância à Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses.



- O público-alvo são cães e gatos a partir de três meses de vida, saudáveis e fêmeas não prenhes.



- Hoje a vacinação é das 8h às 16h, na praça Dalcídio Jurandir, bairro da Cremação, e na praça Frei Daniel de Samarat, no Guamá.



- Amanhã será das 8h às 16h, na Praça Brasil, no Umarizal, e no Centro Comunitário Maria Mendes, bairro da Terra Firme.



- Marcada para a segunda-feira, a posse do novo titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha, será prestigiada por pelo menos cinco governadores da Amazônia.



- Até a tarde de ontem haviam confirmado presença os governadores do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade); Amazonas, Wilson Miranda Lima (União Brasil); Maranhão, Carlos Brandão (PSB); Pará, Helder Barbalho (MDB); e de Roraima, Antonio Denarium (PP).