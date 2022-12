'Apresentamos as modificações que a gente julgava necessárias', diz Relator-Geral do orçamento

Saúde e conscientização

A Sespa promoveu mais uma ação para diagnóstico precoce e prevenção da Aids, na UsiPaz Cabanagem.

Presença indígena

Indígenas Warao celebram cultura e resistência em Belém. Encontro foi celebrado com danças e esportes.

(J. Bosco)

"Apresentamos as modificações que a gente julgava necessárias”

MARCELO CASTRO, senador e relator-geral do Orçamento de 2023, após uma reunião, ontem, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O parlamentar disse que leva em conta o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição aprovado no Senado para elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA).

TRANSIÇÃO

FINAL



Integrantes da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva passaram o fim de semana trabalhando. Os relatórios finais dos grupos temáticos devem ser concluídos até amanhã, quando serão encerrados, oficialmente, os trabalhos, durante cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. A partir daí os documentos, que serão tornados públicos, passarão para os titulares dos ministérios. Com 30 integrantes, o grupo referente ao meio ambiente concluiu o relatório na madrugada de hoje. O documento define ações para os primeiros 100 dias de governo e entre as prioridades está a reativação de fundos para financiamento de projetos sustentáveis na Amazônia.



INDÚSTRIA



A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou documento pedindo que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que começa em janeiro de 2023, recrie o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A medida já está sendo analisada pelo Gabinete de Transição. No documento, a entidade que representa industriais de todo o País afirma que a volta do ministério “é fundamental para a reversão do processo de desindustrialização ocorrido no Brasil nas últimas décadas”.



PROCISSÃO

SEGURANÇA



A Arquidiocese de Santarém, no oeste do Pará, divulgou nota garantindo que as próximas romarias e procissões, entre elas a Caminhada da Fé, que fazem parte da programação oficial do Círio de Nossa Senhora da Conceição, terão a segurança reforçada. No domingo, 4, duas pessoas morreram, após serem atropeladas por um motorista que furou a barreira policial na BR-163, durante a romaria. O documento, assinado pelo arcebispo metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman, a Igreja Católica no município não detalha as ações de segurança.



INDIGNAÇÃO

CRIME VIRTUAL



Indignação e revolta tomaram conta das redes sociais desde que vieram à tona as ações de Maurício César Mendes Rocha Filho, acusado de expor vídeos íntimos de mulheres em Belém. O suspeito foi preso durante a operação “Exposed”, deflagrada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará. Na internet, cresce o movimento para que outras mulheres denunciem o acusado que se apresenta como “hétero top”.



Missa

Yasmin macêdo



Familiares e amigos da influencer e estudante universitária Yasmin Cavaleiro de Macêdo se reúnem hoje para a missa de um ano de morte da jovem. O encontro será às 19h30, na Paróquia da Santíssima Trindade, no bairro da Campina, em Belém. Em dezembro do ano passado, a influenciadora desapareceu, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari. O corpo foi encontrado no dia seguinte, no distrito de Icoaraci. Sete pessoas que estavam na lancha - incluindo o dono da embarcação Lucas Magalhães - foram indiciadas no caso.



ROBÔ

“Baby búfalo”



Seis alunas do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará (UFPA) desenvolveram o protótipo de um robô batizado de “Baby Búfalo”. A pesquisa faz parte do Laboratório de Motores de Combustão Interna da instituição e é fruto de um projeto de extensão que começou em abril deste ano. O projeto surgiu a partir da experiência na construção de pequenos projetos de carrinhos mais simples.



VACINA

BIVALENTE



As secretarias de saúde dos Estados esperam ainda para esta semana a chegada de doses da nova vacina do tipo bivalente contra a covid-19. O imunizante, mais potente, é produzido pelos laboratórios Pfizer/BioNTech e já teve uso, no Brasil, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



DISTRIBUIÇÃO



A nova vacina pode ser usada como dose de reforço na população de 12 anos de idade ou mais. O Brasil recebeu o primeiro carregamento na sexta-feira, 9, e nas próximas horas deve começar a distribuição para os Estados. A expectativa é receber, até fevereiro, 36,3 milhões de doses. A vacina bivalente é adaptada para combater as variantes Ômicron.

EM POUCAS LINHAS

- O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, realiza hoje a programação especial de Natal do Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista (Natea).



- A programação vai atender pacientes dos setores do semi-intensivo e intensivo com atividades lúdicas e contará com um Coral Natalino organizado pelas Musicoterapeutas do Centro



- O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação é referência no Pará em assistência de média e alta complexidade às pessoas com autismo.



- Confirmada para hoje a divulgação do edital para o concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).



- Serão ofertadas 136 vagas mais cadastro reserva para os níveis médio e superior.



- O Ministério Público Federal (MPF) e a Frente Povos Tradicionais de Matrizes Africanas (Potmas) realizam, amanhã, evento para discutir a criação de uma agenda de combate ao racismo religioso no Estado.



- O evento é aberto para organizações públicas e sociais e será realizado, nesta terça-feira, às 14 horas, na sede do MPF em Belém.



- Até a próxima quinta-feira, 22, moradores de Santarém contarão com uma ação de cidadania para a emissão de carteiras de identidade.



- A programação será realizada no Ginásio Poliesportivo de Santarém “Professora Djalma Lima”.



- A iniciativa do governo estadual é coordenada pela Secretaria Regional de Governo do Oeste e conta com a participação da Polícia Civil do Pará, das secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e de Esporte e Lazer (Seel) e o apoio da prefeitura de Santarém. No Pará, a Polícia Civil (PC) é o órgão responsável pela emissão do documento.

- A meta é emitir dez mil carteiras de identidade, zerando o déficit de atendimentos agendados no município.