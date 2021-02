Aprender & Empreender com Aurélio Teixeira e os desafios de iniciar seu negócio

Aurélio Fernandes Teixeira (Arquivo Pessoal)

Aprender & Empreender

Nome: Aurélio Fernandes Teixeira

Idade: 38 anos

Nome do negócio: Feirão da Construção

Segmento: material de Construção

Tempo de atuação: 13 anos

Quais foram os maiores desafios ao iniciar seu negócio?

Nosso principal desafio ao iniciarmos foi o baixo valor disponível que tínhamos para investir (que era de R$ 6.200,00), vindos da minha rescisão e da minha esposa, que acreditou junto comigo na ideia de realizarmos esse sonho. Tivemos também dificuldade com a falta de crédito na praça para adquirirmos produtos e fecharmos parcerias por sermos novos na área e desconhecidos enquanto empresa. Porém, com muito esforço, dedicação e trabalho sério, conseguimos, em menos de dois anos, aumentar em mais de 1.000% o valor de investimento inicial.

Quais os acertos?

Buscamos, desde sempre, entender melhor o mercado e a área onde estamos. Dentro disso, o Feirão se tornou uma das referências no segmento dentro do Tapanã e bairros adjacentes. Sempre nos colocando à disposição, seja no balcão ou no salão, para entendermos melhor nossos clientes, recebendo sugestões, críticas e observações para estreitarmos o relacionamento e, assim, atender da melhor maneira as necessidades por meio de produtos e serviços com qualidade e variedade, além de preços justos e entregas rápidas e com segurança. Participamos e disponibilizamos também aos nossos colaboradores treinamento e aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos dos produtos para oferecermos a comodidade para o cliente encontrar tudo num só lugar.

E os erros?

Não podemos atropelar os processos a serem seguidos, como planejamento estratégico, objetivos a curto e longo prazos e ações para alcançarmos tudo o que foi planejado e proposto. Às vezes, a vontade de fazer é tão grande que não atentamos para alguns detalhes que podem acarretar em momentos difíceis futuramente, principalmente neste início onde a empresa precisa se tornar autossuficiente e gerar renda para também sustentar as famílias de quem aposta e participa dos ideais.

Que dica você deixa para quem deseja empreender?

Siga sempre seu coração! Na época, tive a oportunidade de gerenciar uma rede nacional de escola de idiomas, mas resolvi mergulhar de cabeça nesse sonho. A vontade de construir algo sólido para minha família era maior. Com o apoio da minha esposa, criamos coragem e apostamos tudo, mesmo com algumas pessoas duvidando e nos chamando de loucos. Cada um sabe do seu potencial, comprometimento e coragem. Foque nisso e coloque em prática, de maneira justa e honrada, porque dessa forma tudo conspira a seu favor!

NOTAS:

Receita de Formatos

Abertas, até a próxima segunda-feira, 22, as inscrições para seleção no curso sobre processos de criação de projetos audiovisuais. Realizado de 1 a 13 de março, totalmente on-line, terá como foco a cozinha tradicional do Pará. São 15 vagas e cada selecionado receberá bolsa no valor de R$ 1.000,00. Para participar, é preciso ser paraense ou residir no estado. Mais informações em bit.ly/labformatospa.

Nova economia

Por conta da pandemia, muitos lares passaram a também abrigar espaços para home office. Isso fez com que casas e apartamentos fossem vistos com outros olhos... Neste cenário, ganham destaque startups que conectam arquitetos e clientes e entregam ambientes projetados a preços acessíveis.

Nova economia II

Para contratar o serviço, o cliente acessa o site da startup, preenche um quiz para descobrir seu estilo de decoração e “dá match” com um dos arquitetos cadastrados. Com o par selecionado, o profissional e o comprador constroem juntos o projeto, já com uma lista de produtos dentro de um orçamento predefinido.

Agora, também com criptomoedas

Até o fim de março, usuários do Google Pay e Samsung Pay, inicialmente nos Estados Unidos, terão possibilidade de pagar suas compras com moedas digitais, por meio do serviço BitPay. As transações poderão ser feitas usando Bitcoin ou outras criptomoedas. Mas, antes, será preciso convertê-las em uma moeda real, como o dólar.

Mais com menos

Pesquisa realizada pela RSW/US, empresa de novos negócios em Marketing, apontou: apenas 41% dos profissionais do setor esperam aumentar os investimentos em 2021, abaixo dos 50% do ano passado. Porém, um pouco melhor do que a baixa de todos os tempos, que foi de 38%, em 2013.

Injeção de Esperança

É o tema deste mês do Simineral On, publicação mensal do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral). Entre os destaques, a chegada da vacina, o papel da ciência e histórias inspiradoras em tempos de pandemia. O material completo, lançado esta semana, pode ser conferido em simineral.org.br.

Volta às aulas

A Faculdade Faci organiza os últimos detalhes para a volta às aulas 2021. Ainda este mês, no dia 22, os alunos veteranos retornam às atividades. Já no dia 1° de março é a vez dos calouros iniciarem o ano letivo. Em respeito ao momento de pandemia e à nova onda de contaminação pelo coronavírus, a instituição decidiu que todas as aulas serão realizadas de forma virtual, assim como uma programação de boas-vindas aos alunos.