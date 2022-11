Evento literomusical

Cachoeira do Arari terá cortejo com obras de Dalcídio Jurandir. O autor será homenageado nas “Trilhas do Literário no Marajó”.

Confraternização animada

Apresentações de stand-up em eventos de fim de ano de empresas estão se tornando cada vez mais comuns no País.

Emmanuel Macron (J. Bosco)

"Apoio a iniciativa para uma COP na Amazônia”

Emmanuel Macron, presidente da França, ao fazer uma postagem nesta quinta-feira (17) apoiando a ideia de a COP 30, em 2025, ser sediada na Amazônia. O governador do Pará, Helder Barbalho, repostou, em francês, a publicação de Macron e disse desejar que o evento seja em Belém, que ele chamou de “capital da Amazônia”.

SAÚDE

DESCASO



É muito difícil a situação de pacientes que procuram o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, em Belém. A unidade que deveria ser referência para o atendimento de traumas está sem ortopedistas e neurocirurgiões há uma semana. E não há sinal de que o quadro vá mudar. Os médicos que prestam serviço no PSM alegam que a suspensão do atendimento se deve a atrasos no pagamento que, em alguns casos, chegam a quatro meses, além da dificuldade para tratar do assunto com a prefeitura. O pior é que, com isso, o atendimento fica comprometido na unidade municipal: pacientes vítimas de acidentes já recorrem ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, estadual, que já está com demanda muito acima da capacidade.

ELEIÇÕES

SUPLEMENTARES



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará já se prepara para realizar novas eleições suplementares. Dessa vez, os 45.910 eleitores do município de Viseu, no nordeste paraense, devem voltar às urnas para eleger novo prefeito e vice-prefeito para a cidade. Durante a Sessão Plenária Administrativa na manhã de ontem, sob relatoria da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, foi aprovado, por unanimidade, o dia 5 de fevereiro de 2023 como a data das eleições para escolha dos novos gestores do município.



AFASTADOS



O prefeito de Viseu, Isaias José Silva Oliveira Neto (PL), e o vice-prefeito, Franklin Costa Sousa (MDB), eleitos em 2020, foram afastados dos cargos por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, que deferiu tutela cautelar para o afastamento imediato, em setembro deste ano. Eles são acusados de abuso do poder político durante a campanha. O presidente da Câmara, Avelino Aventina Siqueira (PL), assumiu o Executivo interinamente até a realização das eleições suplementares.

PROJETO

AMAZÔNIA +10



O Instituto Evandro Chagas teve projeto aprovado na primeira chamada da Iniciativa Amazônia +10, divulgada ontem. O objetivo da proposta do IEC é estabelecer uma rede de pesquisadores do Pará, Amazonas e São Paulo para avaliar como as atividades de desmatamento provocadas pela mineração na região de Carajás, sudeste do Estado, e de recapeamento da BR-319, no Amazonas, podem impactar na propagação de vírus emergentes e reemergentes em populações humanas, pequenos animais e insetos vetores de doenças.

Vírus

São considerados vírus emergentes aqueles recém-descobertos pela ciência ou causadores de novas doenças. Já os vírus reemergentes são aqueles conhecidos e “controlados” no aspecto epidemiológico, mas que voltam a representar ameaça à saúde pública.



FINANCIAMENTO



Previsto para aplicação em três anos, o valor total do financiamento do projeto é de R$ 1,25 milhão, a ser compartilhado entre as instituições participantes IEC (PA), Fiocruz (AM) e Unicamp (SP). A primeira chamada da Iniciativa Amazônia +10 selecionou 39 projetos de 18 estados e do Distrito Federal, em três áreas temáticas: território, povos da Amazônia e fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis. Os investimentos das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa nesta etapa totalizam R$ 41,9 milhões.

COP 30

AMAZÔNIA



Belém saiu na frente na disputa com Manaus (AM) para sediar a Conferência Mundial do Clima em 2025. A proposta para que o evento ocorra no Brasil foi confirmada pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento feito na última quarta-feira. Pela proximidade do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, com o governo federal, especialistas presentes ao evento passaram a considerar como certa a decisão por Belém. Mas, como ressaltou Lula, tudo vai depender da infraestrutura da cidade.



SEDE



A Conferência das Nações Unidas para o Clima é um evento global anual que reúne centenas de pessoas, entre ativistas, representantes da sociedade civil e líderes mundiais. O resultado é que a cidade-sede acaba tendo grande movimentação de turistas, não só nas duas semanas do evento, mas no período anterior. Na cidade egípcia de Sharm El-Sheikh, por exemplo, todos os hotéis estão lotados e taxistas de outras cidades estão no local para atender à demanda.

EM POUCAS LINHAS

► A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realiza, na próxima segunda-feira, 21, audiência pública para tratar das condições de trabalho na cadeia produtiva do dendê no Estado.



► A audiência vai reunir a professora Valena Jacob Chaves Mesquita, Diretora do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará; Leandro Morais de Almeida, coordenador do Curso de Ciências Econômicas da UFPA; Armin Mathis, diretor-geral do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea); Eduardo Imbiriba de Castro, presidente da OAB-Pará; e Mary Cohen, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará.

► A decisão de discutir a cadeia produtiva do dendê foi tomada por causa do alto número de denúncias que chegam ao TRT envolvendo desrespeito às leis trabalhistas no setor.



► Na segunda turma do TRT -8, a média tem sido de dez processos iniciados toda semana.



► Para comemorar os 45 anos de existência, celebrados hoje, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) realiza uma série de ações, entre elas a reforma do prédio sede da instituição.

► A Fadesp também reformulou seu portal, que ganhou aumento da capacidade de processamento e novo layout.

► A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fica até hoje no município do Acará, participando das comemorações do Círio do município.



► Uma semana após o início das obras de drenagem na BR-316, executadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), entre os quilômetros 4,5 e 5,5, no sentido Belém-Marituba, resta aos motoristas e passageiros treinar a paciência para passar pelo local.



► O congestionamento no perímetro chega a cerca de cinco quilômetros.



► O município de Belém vai anunciar hoje o início da aplicação da 5ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 60 anos, mas um dado chama atenção. Pouco mais de 50% da população elegível já buscou os postos de saúde para tomar a quarta dose, o que aumenta os riscos de uma nova onda da doença.



► Também hoje deve ser anunciado o início da vacinação para bebês com idade acima de seis meses.