'Apesar do fim do estado de emergência, a pandemia não acabou', ressalta Lula após anúncio da OMS

Poupança no vermelho

As retiradas na caderneta de poupança superaram as aplicações em R$ 6,251 bilhões, em abril, apontam dados do BC.



Colesterol alto

Uma pesquisa concluiu que uma em cada quatro crianças e adolescentes está com colesterol alto no Brasil.

"Apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo.”

Lula, presidente da República, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar que a covid não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional.

DECLARAÇÃO

CUIDADOS



A declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), de que a covid-19 deixou de ser uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), foi bem recebida pelas instituições e profissionais de saúde em todo o mundo. Na avaliação da Sociedade Paraense de Infectologia (SPI), o fim da emergência significa que não haverá mais intervenções internacionais com relação à covid-19. A vice-presidente da Sociedade, médica infectologista Helena Brígido, alerta, porém, que ainda é necessário manter a vigilância de casos e orientar a população em geral sobre sinais e sintomas, medicações sintomáticas, vacinas e a procura por atendimento médico em caso de sintomas respiratórios, principalmente em pessoas mais vulneráveis.



HERANÇA



Ela ressalta que a pandemia, em si, continua sendo uma característica da covid-19, pelo fato de ela estar em vários continentes, assim como ocorre com a aids, a tuberculose, entre outras doenças. O que não ocorre mais é o estado de emergência, embora algumas heranças tenham ficado para todos, como o necessário uso de máscaras nos quadros respiratórios. “É uma questão de bom senso”, diz ela, alertando que é preciso manter a orientação de vacinação para que o número de casos se mantenha abaixo do esperado em uma emergência global de saúde, sendo essa uma responsabilidade de gestores, profissionais de saúde e, também, da sociedade em geral.

COOPERAÇÃO

AMAZÔNICA



A convite do governo chinês, a professora Herdjânia Veras Lima, reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), está em viagem de uma semana à China, acompanhada do professor Paulo Farias, coordenador de projetos de expansão institucional da Ufra.



OBJETIVO



O objetivo da viagem é acertar detalhes técnicos e científicos para um importante acordo de cooperação com as universidades chinesas de Hohai e Zhuhai, ambas no país asiático. Na agenda estão visitas à Base de Agricultura em Kaiping, ao Departamento do Comércio da Província de Guangdong e, em Jiangmen, conhecer o Laboratório de Duplo Carbono e a Câmara de Alimento Animal.



CONTRAPARTIDA



A cooperação a ser firmada visa, da parte da Ufra, repassar conhecimentos técnicos, e da parte das universidades chinesas, futuro apoio na implantação do Projeto Amapá, coordenado pelo professor Paulo Farias, que envolve a ampliação da área de atuação da Ufra, com objetivo de concretizar o papel da instituição como uma universidade rural para toda a Amazônia. A contrapartida chinesa começou com a própria viagem da reitora e de Farias, já que todas as despesas da viagem estão sendo custeadas pelo governo chinês.

REFUGIADOS

TRABALHO



A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e a Gestor Consultoria realizam, na próxima sexta-feira, o I Encontro sobre Trabalho, Emprego e Renda à Pessoa Refugiada e Migrante. O evento, que ocorrerá na sede da Sejudh, tem como objetivo auxiliar os migrantes e refugiados moradores do Pará a se inserir no mercado de trabalho. Na ocasião, os migrantes e refugiados receberão auxílio para emissão da Carteira de Trabalho digital.

GOELDI

DEBATE



A Câmara Federal debate na próxima quarta, às 9h, os graves problemas de infraestrutura e da falta de provimento de pessoal do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O requerimento para a programação, que ocorrerá de forma semipresencial, é do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), que já falou pessoalmente com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, sobre a situação que afeta pelo menos três prédios históricos e recintos de animais. O museu, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também precisa de pelo menos 60 novos profissionais, carência que pode ser resolvida com a realização de concurso público.

EM POUCAS LINHAS

► O ex-deputado estadual Eliel Faustino (União Brasil), que parecia ter perdido a queda de braço pela secretaria de Meio Ambiente de Ananindeua, ressurgiu com certa força na gestão estadual. Ele assumiu esta semana o cargo de secretário adjunto da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e, assim, confirma sua reintegração ao grupo do governador Helder Barbalho. Nos bastidores, a informação é de que essa composição com o governo torna Eliel Faustino uma das novas opções para ser candidato a prefeito de Ananindeua, juntando-se a nomes como Miro Sanova, Nilse Pinheiro e até ao próprio ex-prefeito da cidade, Manoel Pioneiro. A avaliação de quem acompanha a política de perto é que “2024 promete” muitas emoções no segundo maior colégio eleitoral do Pará.

► Dois flamingos e dois cisnes percorreram mais de três mil quilômetros, do sudeste brasileiro até Belém, onde vão passar por período de adaptação no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, referência em reprodução e reabilitação de aves da região Norte. Os animais viviam no Zooparque Itatiba, em São Paulo, e a partir de agora ficarão em definitivo na capital paraense. Eles passarão por um período de quarentena e adaptação até serem soltos no parque estadual. Em contrapartida, 12 guarás e duas arapapás criados no Mangal das Garças, em Belém, foram doados para a instituição itatibense. O objetivo principal da permuta entre os zoológicos é fazer um enriquecimento da carga genética.

► O secretário-geral da OAB-PA, Afonso Lobato, representou o presidente da instituição, Eduardo Imbiriba, no IV Encontro dos Advogados de Santarém, de Portugal e do Brasil. Ele ministrou palestra no painel cujo tema era “Meio Ambiente e Direitos Humanos: Poluição, Pobreza e Desenvolvimento”.