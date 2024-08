'Apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade', diz Papa sobre eleição venezuelana

Balanço

As estatais federais registraram um déficit primário de R$ 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2024.



‘Agosto Branco’

A campanha iniciada em 1º de agosto objetiva a conscientização sobre o câncer de pulmão e mira também os cigarros eletrônicos.

(J. Bosco)

"Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade.”

Papa Francisco, ontem, sobre as denúncias de fraude envolvendo a reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela.



>OROPOUCHE

ÓBITO



Com a confirmação, na última sexta-feira, de um óbito fetal causado por transmissão vertical de Oropouche, o Ministério da Saúde anunciou que enviará aos estados e municípios nota técnica com orientações para a metodologia de análise laboratorial, vigilância e a assistência em saúde sobre condutas recomendadas para gestantes e recém-nascidos com sintomas compatíveis com a doença.



GESTANTE



O óbito foi registrado em Pernambuco e confirmado após estudo feito pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém. A gestante tem 28 anos e estava na 30ª semana de gestação. A confirmação considerou, entre outras informações, resultados que descartaram outras hipóteses de diagnóstico e resultados positivos em exames RT-PCR e imunohistoquímico.



ORIENTAÇÕES



O Ministério da Saúde informou que, no documento enviado aos estados e municípios, apresentará informações sobre medidas de proteção individual para prevenir a doença. Até o momento foram confirmados oito casos de transmissão vertical (da mãe para o feto) de Oropouche no País, sendo quatro casos em Pernambuco, um na Bahia e três no Acre. Quatro casos resultaram em óbito fetal e quatro casos apresentaram anomalias congênitas, como a microcefalia.



PESQUISA



Além das novas orientações às Secretarias de Saúde de estados e municípios, o governo federal montou três grupos de pesquisa sobre Oropouche para aprofundar o conhecimento sobre o transmissor da doença (Culicoides paraensis) e o comportamento do vírus no organismo, além do acompanhamento de estudos científicos em andamento. Esses estudos estão sendo realizados em parceria com a Fiocruz, Instituto Evandro Chagas (IEC) e Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, do Amazonas.



>GADO

DOAÇÃO



O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) confirmou que o gado retirado durante a operação deflagrada na Terra Indígena (TI) Ituna-Itatá será doado à Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém, no oeste do Pará. Segundo o Ibama, a instituição receberá os animais, que serão incorporados aos rebanhos permanentes da universidade destinados ao ensino e à pesquisa na fazenda experimental.



CABEÇAS



A operação, comandada pelo Ibama, com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na retirada de 118 cabeças de gado da Terra Indígena.



>ÁGUA

AMPLIAÇÃO



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realizará em agosto mais quatro caravanas do programa Água Pará. Os atendimentos serão realizados nos municípios de Belém, Capanema e Conceição do Araguaia. A meta é ampliar o número de famílias de baixa renda beneficiadas. A primeira caravana está marcada para os dias 9 e 10, no bairro do Guamá, em Belém. Em seguida, o cadastramento contemplará moradores do conjunto Carmelândia, na rodovia Augusto Montenegro.



DESCONTO



Na segunda quinzena, a caravana do Água Pará estará em Conceição do Araguaia, entre os dias 21 e 25, e em Capanema, de 29 de agosto a 1º de setembro, na praça Moura Carvalho. Com mais de seis mil cadastros realizados neste ano, o programa Água Pará garante aos beneficiários o pagamento de uma parte da conta de água. O valor custeado é referente ao consumo de até 20 mil litros.



>JUSTIÇA

FORMAÇÃO



O Conselho Nacional de Justiça vai disponibilizar ao longo do mês de agosto o curso Domicílio Judicial Eletrônico: Capacitação para Utilização – Entidades Privadas para Administradores e Representantes de Médias e Grandes Empresas. O curso é totalmente on-line e está disponível na plataforma Moodle do Ceajud. O Domicílio Judicial Eletrônico é uma ferramenta que concentra as comunicações processuais emitidas pelos tribunais brasileiros, possibilitando consultas a intimações, citações e demais comunicações processuais de forma eletrônica.

Em Poucas Linhas

- O partido União Brasil realiza nesta segunda-feira (5) convenção para homologar a candidatura do deputado estadual Eliel Faustino à prefeitura de Ananindeua. Será às 16h, na sede do Rotary Club, na Cidade Nova.

- Em convenção municipal, o PDT, partido do secretário estadual de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca Giovanni Queiroz, decidiu apoiar a candidatura de Igor Normando (MDB) à prefeitura de Belém.



- A decisão, contudo, ainda será submetida à executiva nacional, já que não houve consenso. Uma ala do partido defende apoio à reeleição de Edmilson Rodrigues (PSOL).



- A Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), centro vinculado à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e voltado para capacitação e treinamento de servidores públicos e do público em geral, certificou mais de seis mil pessoas entre os meses de janeiro de 2022 e julho de 2024, segundo balanço divulgado pelo órgão.



- Para aproximar a Justiça Eleitoral da população, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará lançou o Manual de Linguagem Simples “Legal pra Você”. A publicação está disponível no site do órgão e traz 71 termos técnicos explicados de forma acessível.



- A Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) Tancredo de Almeida Neves, em Ananindeua, foi indicada ao prêmio “Arte na Escola Cidadã”, na categoria ensino médio. O prêmio mapeia, reconhece e valoriza projetos em arte desenvolvidos em todo o País. O resultado do prêmio será divulgado no dia 8 de agosto. Ele contou com mais de mil inscrições por todo o Brasil, sendo que apenas quatro projetos foram selecionados para concorrer ao prêmio.



- O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual faz hoje cerimônia de posse de seis novos promotores de Justiça aprovados no último concurso público do órgão.