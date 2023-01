Ibovespa

Mesmo com alta de 1,23% registrada sexta, a primeira semana do novo governo fechou com 0,73% de perdas acumuladas na bolsa.

Em disputa

Aliados já cobram a demora de escolhas no segundo escalão de Lula. Correios, Iphan, INSS, Incra e agências reguladoras esperam.

Augusto Aras (J. Bosco)

"Ao preservar a política, preservamos o sistema jurídico. A paz só se faz com direito”,

AUGUSTO ARAS, procurador-geral da República, em balanço da atuação no Ministério Público Federal (MPF). Ele sugeriu que o MP retome atribuições constitucionais e criticou forças-tarefas que criminalizam a atuação política.



AMAZÔNIA

> AUTORIDADE

A Amazônia começa o ano no centro das discussões sobre seu importante papel na questão da mudança climática. Em seu discurso de posse, a ministra Marina Silva, que volta à pasta, confirmou que vai criar a autoridade para a mudança climática do Brasil, área para a qual um dos nomes indicados deve ser o da bióloga Izabella Teixeira, que também foi ministra do Meio Ambiente no governo de Dilma Rousseff, e hoje é copresidente do Painel de Recursos Naturais da Organização das Nações Unidas (ONU).

APOSTA

A aposta no nome de Izabella é feita por muitos analistas políticos, pela proximidade dela com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proximidade essa presenciada de perto durante a cobertura de O LIBERAL na COP 27, na qual Lula, após o discurso em que se posicionou sobre o combate ao desmatamento da Amazônia, deu um longo abraço em Izabella Teixeira, que é bastante respeitada pela comunidade internacional em relação às questões ambientais. Na COP 27 ela teve vários encontros com lideranças de outros países.

> MARAJÓ

PROMESSA

Em seu discurso de posse em Breves, cidade considerada a porta de entrada do lado ocidental do arquipélago do Marajó, o governador Helder Barbalho reiterou uma promessa que já havia feito em dois outros momentos ano passado: o asfaltamento da rodovia PA-382, que sai de Portel, liga-se a um braço da estrada de Bagre e cai na BR-422, ou seja, ligando, finalmente, o arquipélago ao continente, na região entre os municípios de Cametá e Limoeiro do Ajuru. Essa nova menção do governador ao projeto animou todos os setores econômicos da região com a possibilidade real de abertura dessa estrada - que até já existe, mas hoje não passa de uma vicinal precária, quase uma trilha, usada somente por caminhões e outros veículos tracionados que a usam, quase sempre, para a retirada clandestina de madeira daquela região.

INTEGRAÇÃO

Quando a promessa for concretizada, o veículo que estiver em Breves, em lugar de voltar a Belém em viagem de uma noite inteira por água, como é hoje, poderá seguir por Portel e alcançar, por exemplo, a ponte de Igarapé-Miri, seguir para os municípios da Transamazônica ou para Marabá. Torna-se a PA-382 uma rodovia estratégica para o Estado, expandindo fronteiras agrícolas e de beneficiamento da madeira.

TURISMO

O asfalto atrairá mais investimentos também ao turismo no lado ocidental do arquipélago - que, só em Breves, Portel, Bagre, Anajás e Curralinho soma mais de 300 mil habitantes. Até hoje, especialmente na divulgação de produtos turísticos, o Marajó ainda é visto como uma região que se resume às cidades de Soure e Salvaterra.

>SAÚDE

INSTITUTO

O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Tourinho, vai presidir a sessão solene de instalação do Instituto de Ciências Médicas (ICM) da UFPA. A cerimônia será na próxima segunda, 9, às 17h. No ato, o reitor também dará posse aos primeiros dirigentes da unidade. O professor Silvestre Savino Neto será o diretor-geral do Instituto e a Faculdade de Medicina será dirigida pela professora Aurimary Chermont.

HISTÓRICO

Também fará parte do Instituto o Programa de Pós-Graduação em Atenção e Estudo Clínico no Diabetes (PPGDiabetes), coordenado pelo professor João Felício. A data escolhida para o evento é simbólica: no dia 9 de janeiro de 1919 foi criada a então Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará. A sede do instituto será o prédio histórico da Faculdade de Medicina, na Generalíssimo Deodoro.

> NOMEAÇÕES

AUDITORES

O governo do Estado nomeou na última quinta-feira novos auditores fiscais aprovados em concurso público realizado no ano passado. Em julho foram nomeados 60 auditores, que passaram por curso de formação e já estão em atividade. Na última quinta foram chamados mais 90 auditores. Com isso foi zerado o cadastro de reserva. O mesmo concurso resultou na nomeação de 50 fiscais de receitas. Representante das carreiras fiscais, o Sindifisco comemorou as nomeações, mas alega carência no quadro de fiscais de receitas, o que torna necessário, segundo o sindicato, a realização de novo concurso.



EM POUCAS LINHAS



- Administrador de empresas, com pós-graduação em Gestão e Liderança na UC Berkeley Califórnia, Alan Rezende será o novo presidente da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, seção Pará.

- Rezende já foi diretor da entidade por três mandatos. Lucélia Guedes será a vice-presidente. O mandato vai até 2025.

- A Companhia Bric Brac de Teatro comemora 15 anos de fundação com espetáculos gratuitos de teatro de bonecos, de 26 a 29 de janeiro, no Teatro da Usina da Paz, no Icuí- Guajará.

- Criada em 2010, a Bric Brac é a primeira companhia de teatro de bonecos de fio da região Norte, reconhecida nacionalmente com prêmios como o Mirian Muniz de Teatro (Funarte); e Prêmio Secult de Teatro (Governo do Pará), entre outros.

- Após reunião com o ministro Jader Barbalho Filho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou que, no dia 12, data de aniversário de Belém, será assinado documento para a retomada das obras do conjunto Viver Outeiro, que faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

- O encontro entre os gestores foi em Belém, na tarde de sexta-feira.

- O Viver Outeiro tem 1.008 apartamentos, mas as obras estão paradas há mais de quatro anos.

- Na área de mobilidade e urbanismo, a promessa é firmar parceria entre governo federal e município para os projetos do Parque São Joaquim e a Orla da Estrada Nova.

- Pais e mães têm reclamado da alta excessiva nos preços dos materiais escolares. A ordem é pesquisar. Leitora da coluna conta que, de um estabelecimento para outro, a diferença de preços pode chegar a até 50%.

- Segue aquecido o setor de cursos preparatórios para concursos. Editais como o da Advocacia Geral da União estavam entre os mais esperados.

- No próximo dia 12, quinta-feira, O LIBERAL circula com edição especial pelos 407 anos de Belém.