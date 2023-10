R70: 'Ao povo americano eu digo: esta não é a minha hora'

No dia do AVC

Uma em cada quatro pessoas com 35 anos sofrerá derrame, alertou ontem a Organização Mundial do AVC.

Levantamento

Censo do Conselho Nacional de Justiça revela que 30% dos presídios não têm bibliotecas. Média nacional é de 2,4 livros por preso.

Mike Pence (J. Bosco)

'Ao povo americano eu digo: esta não é a minha hora'

Mike Pence, ex vice-presidente dos EUA no governo do Donald Trump desiste de concorrer à indicação do partido Republicano para a eleição presidencial americana

SELO VERDE

EXCLUSÃO

Nenhuma instituição da Amazônia foi chamada para integrar o comitê gestor do “Selo Verde”, criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para certificar produtos ecologicamente e socialmente corretos e assim facilitar o ingresso nos mercados nacional e internacional. Na lista de entidades que formarão o comitê estão Federação Brasileira de Bancos, Câmara de Comércio Exterior e Universidade de São Paulo (USP).

ALERTA

A ausência de instituições paraenses gerou protestos. Na semana passada, em linha direta com o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do ministério, Rodrigo Rollemberg, a pesquisadora paraense Ima Vieira apontou a falha. Rollemberg garantiu que entidades como a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) serão chamadas a participar. Além disso, durante a consulta pública serão coletadas sugestões para aperfeiçoar o mecanismo visto pelo governo federal como a grande aposta para desenvolver produtos da chamada bioeconomia.

RETRATAÇÃO

Rollemberg prometeu vir a Belém nas próximas semanas para conversar com as lideranças locais. A USP, afirmou o secretário, foi chamada na primeira hora porque já atua com o governo federal em um programa de rastreabilidade de produtos. Ima Vieira é integrante do Conselho de Administração do Centro de Bionegócios da Amazônia presidido por Rollemberg.

ECONOMIA

AQUECIDA

Depois dos bons resultados do Círio de Nazaré que atraiu, segundo dados oficiais, mais de 80 mil turistas para o Estado, os setores de comércio e serviço no Pará se prepararam para uma boa movimentação nas vendas de Natal.

turistas. No período da quadra nazarena, nas três primeiras semanas de outubro, os turistas deixaram em torno de R$ 150 milhões na capital paraense, segundo estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

CONTRATAÇÕES

Depois de dois anos de vendas em baixa ainda por conta dos efeitos da pandemia de covid-19, neste Natal o movimento deve aumentar e com isso, as contratações. A estimativa é de que as vagas temporárias cheguem a 4,6 mil, 10% acima do estimado para o ano passado.

RESGATE

FAZENDA

Um trabalhador foi resgatado em condições análogas à de escravidão em uma fazenda na zona rural do Município de Tomé-Açu, no Pará. Segundo o procurador do Trabalho Marcius Souza, “o trabalhador resgatado, sua esposa e filha de um ano e oito meses estavam alojados em um galpão, em condições deploráveis de habitabilidade”.

SEM CONDIÇÕES

O promotor disse ter constatado também “ausência de estrutura básica de segurança, higiene, privacidade e de conforto”. “Não havia divisões de compartimento, camas, local para guarda de alimentos e para pertences pessoais e nem instalações sanitárias e o local não oferecia condições de vedação que protegesse o trabalhador e sua família contra o acesso de animais peçonhentos”, detalhou. A ação foi realizada pela Superintendência Regional do Trabalho.

SHOPPINGS

ÁGUA

A Promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério Público do Estado do Pará emitiu recomendação aos shoppings centers de Belém para que estes cumpram a lei municipal que obriga estabelecimentos desse tipo a fornecer água potável para os clientes. No documento, a promotora Joana Coutinho explica que “a distribuição da água deve ser feita por meio de bebedouros elétricos, com a opção de fornecimento do líquido em temperatura gelada ou natural”. Além disso, os bebedouros devem estar localizados nos corredores de acesso aos banheiros, exceto em casos onde condições técnicas impeçam, devendo, contudo, estar nas proximidades. É ainda determinado que sejam instalados bebedouros em todos os acessos aos banheiros, visando garantir a distribuição confortável e uniforme do líquido entre os consumidores. Caso a recomendação não seja atendida, o caso será levado à Justiça.

Em poucas linhas



► Belém receberá ministros da Cultura de todo o Mercosul durante a 3ª edição do MIC BR - Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, que ocorrerá no Hangar de 8 a 12 de novembro. O evento, que terá na programação oficinas, palestras, feira criativa, espetáculos, showcases e exposições artísticas, reunirá mais de 300 convidados de todo o continente, fomentando a rede de negócios na área da produção cultural.

► Quem viu, quem vê. Nenhum deputado do PSDB compareceu à Convenção Estadual do PSDB, realizada na tarde do sábado, 28, na Câmara Municipal de Belém. O evento foi marcado pela reeleição do presidente estadual, Nilson Pinto, ex-deputado federal. O PSDB já foi o maior partido do Estado.

► O Poder Judiciário do Pará doará, agora em novembro, 591 computadores a 18 instituições. Os equipamentos serão substituídos por outros modelos em razão da necessidade de modernização do parque tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Entre as entidades beneficiadas pelo Judiciário paraense estão a Comunidade Católica Shalom, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colares, a Associação Polo Produtivo do Pará e a Associação Projeto Bom Jesus.

► As doações também atendem à Resolução 400/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta a logística sustentável adotada pelo TJPA, em um processo coordenado do fluxo de materiais, do fornecimento ao desfazimento, considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado, em consonância com a Agenda 2030, que estabelece os objetivos do desenvolvimento sustentável.

► Com o feriado de finados, em 2 de novembro, caindo na quinta-feira, esta será mais uma semana com apenas três dias úteis nos órgãos do Estado e do município de Belém. A sexta-feira deve ser facultada.