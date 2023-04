'Amazônia em pé, Brasil em pé', diz Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente

Rede social

O Twitter começou a remover o selo azul e gratuito de verificação que antes era distribuído a pessoas notáveis de várias áreas.



Negacionistas são criticados

O Ministério da Saúde condenou, ontem, a falta de atitude do Conselho Federal de Medicina em relação aos médicos antivacinas.

"Amazônia em pé, Brasil em pé.”

Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, destacou o papel do Brasil na luta contra as mudanças climáticas, durante pronunciamento na Lide Brazil Conference, na Inglaterra.

O prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Lopes Martins (MDB), protocolou, junto ao Ministério Público do Estado, representação contra o vereador do município, Sharles Peixoto (PT). No documento o gestor pede que o MP, exercendo papel de fiscalizador da aplicação do dinheiro público, investigue o uso, pelo petista, de recursos da Câmara de Vereadores em benefício próprio, o que configura improbidade administrativa. No dia 5 de março deste ano, Peixoto pediu à Câmara um carro para, segundo ele, “realizar ação parlamentar”. A Casa alugou uma caminhonete Mitsubishi L200 que foi usada pelo vereador para ir a Marabá, a cerca de 400 quilômetros de Conceição do Araguaia, participar do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Dirceu ten Caten (PT) à prefeitura do município. O aluguel do carro foi confirmado pelo presidente da Câmara Alessandro Aquino (PSC) e a presença de Sharles no evento político-eleitoral, em Marabá, amplamente divulgada nas redes sociais.

Uma comissão formada por representantes do Ministério Público do Estado e Comissão Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará (OAB/PA) e Sindicato dos Médicos visitou, ontem, unidades de saúde do município de Belém. A primeira parada foi no Pronto-Socorro Mário Pinotti, o PSM da 14 de Março. Lá, o principal problema é a superlotação. O hospital tem capacidade para 205 leitos e, na manhã de ontem, todos estavam ocupados. Havia também 40 pessoas em observação, em poltronas; além de 33 recebendo atendimento nos corredores. Entre essas havia pacientes nas áreas de clínica geral, neurologia e traumatologia.



Também foram visitados o Pronto-Socorro do Guamá e as unidades de Pronto Atendimento dos bairros da Terra Firme e Jurunas.



As informações serão apresentadas às autoridades de saúde com pedidos de providências e, se for necessário, poderão subsidiar ação civil pública para obrigar a prefeitura de Belém a melhorar o atendimento.

A primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, fez ontem postagem nas redes sociais prestando solidariedade à vereadora Bia Caminha (PT) e à deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), que foram ameaçadas de morte em postagens de ódio nas redes sociais.



Na mensagem ela lamentou que a internet seja usada para difundir crimes de ódio. “Nós mulheres não podemos nos calar. Contamos com a apuração e acompanhamento dos órgãos de segurança para que os responsáveis sejam identificados e punidos”, disse.



A postagem recebeu o comentário da deputada federal Elcione Barbalho, que se solidarizou com as parlamentares e ofereceu apoio. Bia também agradeceu o apoio da primeira-dama. Ontem, Caminha e Lívia foram orientadas pelas autoridades de segurança do Estado a não sair de casa até que os autores das ameaças sejam identificados.

Fontes da coluna confirmaram ontem que o ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Rolf Hackbart, assumirá a presidência do Banco da Amazônia. Hackbart é gaúcho e muito ligado ao atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, de quem foi assessor técnico. O anúncio oficial ainda não tem data marcada. Já a nomeação do ex-senador Paulo Rocha para titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia é aguardada para a semana que vem.

A quinta-feira, 20 de abril, foi de salas de aula vazias em várias escolas do Pará. Apesar dos esforços das autoridades para tranquilizar pais, mães e responsáveis, muita gente preferiu deixar as crianças e adolescentes em casa por causa da série de boatos sobre possíveis ataques às unidades de ensino, divulgada por meio das redes sociais. Ontem completou 24 anos o massacre de Columbine, que deixou 15 mortos nos Estados Unidos. A data é celebrada também por grupos extremistas por ser aniversário do líder nazista Adolf Hitler.

► A Associação Comercial do Pará e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae-PA) marcaram para 16 e 17 de junho, na Estação das Docas, o Circuito Pará Negócios, uma feira de negócios desenhada para facilitar a aproximação entre empresas e práticas inovadoras.

► Presidida pelo paraense José Priante (MDB), a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara Federal, vai realizar um seminário para debater a destinação dos recursos do Fundo Amazônia. A proposta foi do deputado federal Carlos Gomes (Republicanos-RS). A Comissão aprovou a criação de grupos para tratar de temas como saneamento ambiental, mudanças climáticas, desmatamento e queimadas.

► A historiadora e antropóloga Dayseane Ferraz foi nomeada nova diretora do Museu do Estado do Pará (MEP), que faz parte do Sistema Integrado de Museus e Memoriais. O MEP funciona no Palácio Lauro Sodré, antigo Palácio do Governo.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou projeto de indicação que obriga hospitais e unidades básicas de saúde do Pará a manter, em seu pronto atendimento, intérpretes de Libras, para atender pacientes com deficiência auditiva e auxiliar nas informações solicitadas pelo médico ao paciente. Agora a proposta, de autoria do deputado estadual Carlos Bordalo (PT), segue para apreciação do governador Helder Barbalho (MDB).

► Belém recebe, na quarta-feira (26), a segunda rodada dos Diálogos pelo Clima. O coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Biko Rodrigues, apresentará um painel sobre a importância dos povos tradicionais (quilombolas, indígenas e outros) para a conservação ambiental. O evento ocorrerá no Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público e faz parte de um dos eixos de atuação do Programa Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas e Áreas Protegidas nos Biomas Amazônia e Cerrado (Copaíbas).