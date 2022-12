'Além de ser erro intelectual, fake news é uma burrice colossal', afirma Paulo Guedes

Doar vida

O Hospital Oncológico Infantil promove campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemopa.

Descarte consciente

Cooperativa de catadores recebe mais de 41 mil processos eliminados, após triagem do Tribunal de Justiça do Pará.

Ministro Paulo Guedes (J. Bosco)

"Além de ser erro intelectual, fake news, é uma burrice colossal”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, ao voltar a rebater, ontem, as acusações de que o governo Bolsonaro deixará uma “herança maldita” para Lula. No último domingo, 11, o Ministério da Economia divulgou nota oficial, na qual negou que o País esteja quebrado, citando a queda da dívida pública e a perspectiva de o primeiro superávit primário do Governo Central desde 2013.

BANANA

AMEAÇA

Produtores, instituições e técnicos do setor rural estão sendo chamados para um encontro, hoje, na sede da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, no bairro do Marco, em Belém. A reunião, com a presença de um especialista do Ministério da Agricultura, é para tratar de ações para combater a fusariose, praga apontada como uma das principais ameaças ao cultivo da banana. A intenção é repassar informações sobre medidas fitossanitárias que possam proteger os bananais do Estado.

APOIO

PROMOTORES



A Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep), entidade que representa os promotores e procuradores de Justiça, divulgou nota declarando “irrestrito apoio e admiração ao trabalho levado a efeito” pelos integrantes do MP paraense. O documento foi tornado público, um dia após a fala do atual corregedor do Ministério Público Estadual, Manoel Santino. Em discurso, na solenidade de comemoração pelo Dia Nacional do Ministério Público, o corregedor afirmou que “os defensores estão fazendo um trabalho melhor que o dos promotores no interior do Estado”, e citou o caso de integrantes do órgão que estariam atuando no Rio de Janeiro, longe da comarca.



CARÊNCIA



Na nota, a Ampep afirma que “o Ministério Público do Estado do Pará enfrenta um déficit de centenas de cargos de Promotor de Justiça vagos, o que impõe sobrecarga ao trabalho”. Diz ainda que promotores e procuradores “são merecedores de elogios, pois vencem todas as dificuldades e em verdadeiro serviço cívico desempenham com êxito todas as funções disciplinadas na Constituição Federal”, e finaliza ressaltando que “comentários que venham a menosprezar a atuação dos Promotores de Justiça são inaceitáveis e comprometem o salutar debate e a discussão sobre os melhores caminhos para se alcançar o interesse público e a concretização constitucional”.

VEREADORES

SALÁRIOS



A Câmara de Vereadores de Belém derrubou o veto do Executivo ao projeto de aumento salarial dos vereadores do prefeito e do vice-prefeito. O aumento havia sido vetado ainda durante a gestão de Zenaldo Coutinho. Com a derrubada do veto, os salários dos vereadores, em torno de R$ 15 mil, poderão chegar a R$ 18 mil. Já o salário do prefeito deve ficar em R$ 25,3 mil.

PREVIDÊNCIA

RECEITAS



O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) bateu recorde de recuperação de receitas em 2022. Apenas de junho a dezembro deste ano, a autarquia garantiu R$ 134 milhões ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Pará estadual, em recursos provenientes de compensação previdenciária (Comprev). Ainda estão previstos mais R$ 70,9 milhões a serem repassados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) até o início de janeiro. Com a entrada desse recurso, o Igeprev vai totalizar quase R$ 205 milhões em receitas recuperadas em oito meses.



EXPERIÊNCIA



Esses números garantiram à autarquia paraense o 4º lugar no ranking nacional de recuperação de receitas. O assunto foi tema de um encontro no último dia 7, entre o presidente do Igeprev, Giussepp Mendes, e o governador do Tocantins, Wanderley Castro, que fez um pedido de cooperação técnica. Castro quer replicar a experiência do Igeprev na gestão do sistema previdenciário tocantinense, para a recuperação de receitas via Comprev.

SAÚDE

PAGAMENTOS

A respeito de nota publicada a última quarta-feira, sobre a falta de pagamentos para médicos e empresas prestadoras de serviços, a Organização Social Pró-Saúde informa que, após reunião com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), ficou definido que os pagamentos em atraso devem ser feitos em duas parcelas, nos meses de janeiro e fevereiro.



SUBSTITUIÇÃO



A Pró-Saúde está sendo substituída, pelo Estado, nas gestões dos hospitais Regional do Baixo Amazonas, em Santarém; da Transamazônica, em Altamira; além do Materno-Infantil de Barcarena; e do Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Em Poucas Linhas

► O Barco Amazônia Luz abre, hoje, a programação alusiva ao Natal deste ano. A embarcação, decorada e iluminada com a temática do Natal, estará aberta ao público, com entrada gratuita, na Estação das Docas, das 19h às 22h, desta sexta, 16, ao domingo, 18. Na segunda, 19, o barco segue para Cotijuba. Na terça, 20, estará em Icoaraci. Na quarta, 21, e quinta, 22, no Píer da Vila de Mosqueiro e, na sexta, 23, novamente na Estação das Docas.

► Considerado a principal ferramenta de acesso às informações e históricos de saúde do paciente em todo o mundo, o Prontuário Médico Eletrônico, conhecido como PEP, é usado em apenas 6% dos hospitais da região Norte. No Brasil, a região Sudeste lidera o ranking de uso do PEP, com percentual de uso em 44%. Os dados fazem parte do relatório MoVing The Future - “Panorama do uso do Prontuário Eletrônico do Paciente no Brasil”, realizado pela MV, multinacional especializada na transformação digital no setor de saúde.

► O governador Helder Barbalho recebeu convite para participar do Fórum Econômico Mundial, que acontecerá em Davos, na Suíça, em janeiro do ano que vem. O Fórum reúne líderes mundiais e costuma discutir os desafios do capitalismo. Helder foi convidado para falar sobre o desenvolvimento sustentável e o “Plano Estadual Amazônia Agora”, criado para reduzir o desmatamento e gerar empregos verdes.

► Foi aprovado na Câmara Municipal de Belém projeto de lei que substitui a Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur) e cria, em seu lugar, a Secretaria Municipal de Turismo. Com o novo status, a pasta poderá captar recursos de bancos e agências de fomento, nacionais e internacionais.