"Ajustes nos juros seguirão convergência da inflação para a meta", reafirma presidente do BC

Redes sociais

Com o bloqueio do ‘X’ no Brasil, iniciado no sábado (31), usuários migram para os aplicativos rivais Threads e Bluesky.

Retomada autorizada

A Meta, responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, poderá usar dados de brasileiros para treinar IA.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"Se e quando houver um ciclo de ajuste nos juros, ele será gradual.”



Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ele voltou a dizer, nesta sexta-feira (30), que ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo compromisso de convergência da inflação para a meta.

VEREADORES

NEGADO

Por unanimidade, os juízes membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará negaram o pedido de aumento do número de cadeiras de vereadores em Belém, dos atuais 35 para 39. A negativa foi uma resposta ao mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo diretório municipal de Belém do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Na sessão presidida pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, presidente do TRE-PA, o pedido teve voto contrário tanto do relator, o juiz eleitoral Marcelo Lima Guedes, quanto do desembargador José Maria Teixeira do Rosário, do juiz federal Airton Portela e dos juízes Rosa de Fátima Navegantes, Marcus Alan de Melo Gomes e Rafael Fecury Nogueira, atuais membros da corte eleitoral do Pará.

UNÂNIME

A ideia de aumentar o número de cadeiras na vereança de Belém começou com uma consulta feita pela Câmara Municipal de Belém (CMB) ao Tribunal, antes da realização do último censo. Havia a estimativa de aumento populacional que dava conta de Belém com população acima de 1,35 milhão de habitantes, o que permitiria o aumento do número de vereadores da capital. Porém, a partir da informação oficial do Censo 2020, a população oficial de Belém foi contabilizada em 1.303.403 habitantes. Com esse número, o aumento das cadeiras na CMB fere tanto a Constituição Federal quanto a própria Lei Orgânica de Belém, motivo da decisão unânime dos juízes eleitorais em negar o pedido do PDT.

USINAS



ALERTA

O nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas consideradas como as quatro mais importantes do País está na casa dos 20%, volume considerado muito crítico pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que fez a última atualização na quarta-feira (28). Esses números já eram esperados para este período, mas acendem o alerta para patamares ainda menores nos próximos meses.

SEGURANÇA

Duas das usinas com o pior cenário estão no sistema Sudeste/Centro-Oeste, uma no Sul e uma no Norte - a hidrelétrica de Balbina, na bacia do rio Amazonas. Segundo o ONS, esta representa apenas 5,13% do subsistema Norte, percentual que é compensado com as demais usinas da região, especialmente as de Tucuruí e de Belo Monte, no Pará. Apesar do verão intenso no Estado, estas continuam com reservatórios acima da margem de 30%, o que dá segurança ao subsistema Norte nos próximos meses.

CRÍTICO

Em geral, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os volumes caíram nos sistemas de todas as regiões do País. No Norte, Nordeste e Sul os níveis, apesar de medianos, são os menores desde a crise hídrica de 2021. A comparação é feita de agosto de 2023 até o mesmo mês deste ano. Nesta última medição, a afluência dos rios que chegavam às hidrelétricas era 62,44% da média histórica no Sistema Interligado Nacional (SNI). Essa é também a menor taxa desde 2021, quando o percentual foi de 44,39%.

NOTA



OAB/PA

Os bastidores da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará (OAB/PA), pegaram fogo nesta sexta-feira, 30. A OAB emitiu nota explicando um processo disciplinar em curso, decorrente de uma acusação feita pelo advogado Sávio Barreto, membro da oposição à atual diretoria. O processo foi conduzido pelo Tribunal de Ética e Disciplina (TED), que não sofre qualquer influência da diretoria executiva da OAB/PA. Sávio Barreto, que foi suspenso por 60 dias por divulgar um processo sigiloso, tem garantido o efeito suspensivo da punição e vai participar do pleito à presidência, marcado para 18 de novembro deste ano. Ainda assim, ele alega que está sendo perseguido para não concorrer à cadeira principal da OAB/PA.

MALÁRIA



ERRADICAÇÃO

Os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no oeste do Pará, serão os primeiros a receber os dois novos métodos, ofertados pelo Ministério da Saúde via Sistema Único de Saúde (SUS), para o combate à malária. A meta é eliminar a doença até 2035. Na semana passada, técnicos do governo federal e do Estado passaram por treinamento para ministrar a tafenoquina e fazer o teste G6PD, destinado ao tratamento da malária. A grande vantagem do novo tratamento é que ele é feito em dose única. Atualmente, uma das maiores dificuldades no enfrentamento à doença é o abandono do tratamento pelos pacientes.

Em Poucas Linhas

► Belém receberá, de 26 a 29 de setembro, mais uma edição do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Amazônia e o Flor Pará 2024 -, considerado o maior festival do segmento na América Latina. A programação será realizada no Hangar e a meta é reunir 800 produtores de amêndoa de cacau, de plantas e flores, além de empresários do ramo do chocolate de diferentes regiões do Estado.

► Foi encerrado neste fim de semana o curso de Direitos Humanos e Atendimento Humanizado às Pessoas em Situação de Rua, voltado para agentes do grupamento operacional das inspetorias administrativas e regionais da Guarda Municipal de Belém.

► O objetivo é preparar os guardas para oferecer atendimento humanizado, com sensibilidade e respeito, garantindo a integridade e dignidade de todos, principalmente da população mais vulnerável, como os moradores de rua, incluindo a população LGBTQIA+ que vive nessa situação.

► O curso foi ministrado pela Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, com a participação da Fundação Papa João XXIII e das secretarias municipais de Saúde e de Administração.

► A empresa Bravo Mineração LTDA. e a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) renovaram o Protocolo de Intenções para implantação da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Barcarena.

► O documento faz parte dos procedimentos para instrução do processo administrativo a ser encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, após assinatura do governador Helder Barbalho.

► Uma fábrica localizada na rodovia Transcoqueiro, no bairro do Una, foi notificada e proibida pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de continuar produzindo cimento e argamassa. A medida foi tomada após denúncia dos moradores do bairro, que afirmam enfrentar problemas causados por poluição ambiental.