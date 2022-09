'Agradeço a todos que estão comigo nessa! Feliz de voltar pra casa com mais uma conquista.'

PESQUISA

ANÁLISE

Na reta final para a eleição do próximo domingo (2), os números da pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), a pedido da TV Liberal, mostram que aumen- tou a definição do eleitor em relação à escolha que irá tomar em frente à urna. O índice de quem ainda pode alterar o voto é de 26%, enquanto na anterior era de 29%. No Senado, o número de indecisos caiu de 27% para 18%, e o de voto branco ou nulo reduziu de 14% para 8%.

CENÁRIOS

No cenário para governador, o Ipec perguntou, independentemente da intenção de voto, quem o eleitor acredita que será o próximo governador do Pará. Para 80%, Helder será reeleito e 6% acreditam que Zequinha Marinho vencerá a disputa.

CERTO

Um ponto da pesquisa também chama a atenção e deve ser trabalhado pelas coordenações de campanha. Na base dos que disseram que a intenção de voto para o governo é em Helder Barbalho, 54% disseram o número correto, que é do MDB e tem o número 15, enquanto 43% não souberam responder. Já entre os que mencionaram a escolha em Zequinha Marinho, o número certo, que é o do PL, número 22, foi mencionado por 29% dos entrevistados, e os que não souberam responder somam 69% dos eleitores. Apenas 2%, nos dois casos, responderam números diferentes das chapas inscritas.

CLIMA

Faltando menos de sete dias para o pleito, é evidente o interesse das pessoas pelas eleições deste ano nos níveis nacional e estadual. Para 41% dos entrevistados, o eleitor tem muito interesse no tema. Já para 29%, o interesse é médio. “Pouco interesse” chega a 17% e nenhum interesse, a 11%.

'Agradeço a todos que estão comigo nessa caminhada! Feliz de voltar pra casa com mais uma conquista."

declaração é da ginasta REBECA ANDRADE, que ontem conquistou a medalha de prata, nas barras assimétricas, ao entrar em ação na etapa de Paris da Copa do Mudo de ginástica artística. O evento serve como preparação para o Campeonato Mundial, que será realizado em outubro, na Inglaterra.

ELEIÇÕES

EXTERIOR

Funcionários do setor administrativo do Consulado Geral do Brasil em Lisboa anunciaram para o próximo dia 28 uma paralisação que deve durar até o dia 7 de outubro, ou seja, vai afetar os serviços no dia da eleição. Mas ontem o consulado divulgou nota garantindo que a votação do primeiro turno vai ocorrer sem atropelos. Ao todo, segundo o comunicado, 232 brasileiros residentes na capital portuguesa foram convocados para trabalhar como mesários. O consulado informou que todos os convocados, mesmo os grevistas, confirmaram que vão trabalhar no dia da eleição.

LOCAIS

Ao todo, 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022. Esse número é cerca de 40% maior que o registrado nas eleições gerais de 2018. Os residentes em outros paí-

ses podem votar apenas para presidente e vice-presidente da República. Lisboa é a cidade com maior quantidade de brasileiros habilitados a votar. São 45,2 mil eleitores. Em seguida aparecem Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos.

CÍRIO

LUZES

Mais de três mil lâmpadas de LED serão instaladas pela Prefeitura de Belém para iluminar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da Doca de Souza Franco. A montagem da esperada imagem luminosa está a todo vapor e ela deve ser inaugurada nos próximos dias. Serão milhares de lâmpadas dando forma ao manto da santa e novamente a imagem vai estar em um dispositivo rotacional, que dará movimento à estrutura.

PREJUÍZOS

O final da tarde de domingo foi marcado em Belém por chuva e ventos fortes que surpreenderam e causaram prejuízos.



EMPOUCASLINHAS

- A corda oficial do Círio 2022 já está em exposição no Armazém 1 da Estação das Docas, onde ficará até 6 de outubro. A visitação poderá ser feita das 10h às 22h, com entrada franca.

- Começou ontem e vai até 1o de outubro a expedição do navio-hospital-escola Abaré, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Com cerca de 50 profissionais, a embarcação passará por 16 comunidades ribeirinhas e três aldeias indígenas do município paraense de Belterra. Durante a viagem serão realizadas consultas odontológicas, ginecológicas, pediátricas, de infectologia, clínica médica e atendimento para pequenas cirurgias, além de entrega de medicamentos, exames laboratoriais, vacinação de rotina e contra a covid-19.

- O Brasil já tem um kit 100% nacional para diagnóstico de monkeypox (varíola dos macacos) e outras doenças com sintomas semelhantes. O kit foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológic(Bio-Manguinhos), órgão que faz parte da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e já recebeu o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

- Eleitores que estão em dúvida sobre o local de votação podem confirmar e se informar por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral. Faltando poucos dias para a votação, a orientação é para que o eleitor busque essas informações o quanto antes. No domingo, dia 2, o serviço pode ficar lento por causa do excesso de consultas. Para saber o local de votação é só acessar portal do TSE e informar alguns dados, como nome e data de nascimento.

- Quinta-feira (29) serão exibidos os últimos programas eleitorais gratuitos deste primeiro turno.