'Acho que eles acertaram e erraram como todos nós', diz Flávio Dino sobre a Operação Lava Jato

Cacau em pauta

O Senado Federal vota hoje um projeto de lei que define uma quantidade mínima de cacau no chocolate fabricado no Brasil.

Loteria

O concurso 2.855 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 25 milhões para os acertadores das seis dezenas.

Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) (J. Bosco)

"Acho que eles acertaram e erraram como todos nós.”

Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem que não há razão para que os ministros da Corte tenham um pensamento contrário ou favorável à operação Lava Jato. Segundo o magistrado, os agentes públicos acertaram e erraram “como todos nós”.

PAPA

SENADO

O senador paraense Beto Faro apresentou requerimento pedindo que o Senado realize sessão especial em homenagem ao Papa Francisco. A proposta ainda será apreciada em plenário. Na justificativa, Faro destacou que Francisco foi o primeiro papa oriundo do hemisfério Sul, “um jesuíta vindo das periferias e filho de imigrantes italianos nascido em Buenos Aires”. Para o senador, Francisco representou “uma fé que desce das catedrais e caminha entre os pobres”.

AMAZÔNIA

O senador afirmou ainda que fala não apenas como político, mas como “homem da floresta” e enfatizou que Francisco foi uma voz internacional em defesa da Amazônia, enxergando a região não como fronteira econômica, mas como território sagrado. O papa denunciou os impactos da exploração ambiental e reforçou o papel da Amazônia na luta global pela justiça climática e social.

VICE

FILIAÇÃO

O MDB espera reunir dez mil pessoas, entre autoridades da política estadual e nacional, no evento de filiação do vice-prefeito de Belém e secretário de Estado de Esporte da Seel, Cássio Andrade, ao partido. O evento será realizado amanhã, no Espaço Náutico, na avenida Bernardo Sayão. Andrade estava no Partido Socialista Brasileiro (PSB) havia 26 anos e deixou a legenda a convite do governador do Estado, Helder Barbalho.

VULNERÁVEIS

MEDIDAS

Em reunião com o Ministério Público Federal, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou que até o final de maio vai retomar o funcionamento do Consultório na Rua, que oferece serviços de saúde para pessoas em situação de rua. A Sesma se comprometeu a concluir, ainda neste mês, a Casa Rua, unidade também especializada no atendimento à população em situação de rua.

MORADIA

Na mesma reunião, a Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) anunciaram que trocarão informações para verificar se o perfil da população atendida pelo Centro Pop adequa-se às políticas habitacionais já oferecidas pela Cohab. Além dos órgãos do Estado e do município e do Ministério Público Federal (MPF), o encontro reuniu Ministério Público do Estado do Pará, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Pará.

AGRICULTORES

FEIRA

A partir do próximo 2 de maio, agricultores que hoje vendem seus produtos no entorno da feira que fica na avenida Romulo Maiorana terão uma área anexa à feira para expor seus itens. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), durante reunião com um grupo de 80 agricultores rurais dos municípios de Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Domingos do Capim e Igarapé-Açu. Eles vendem produtos como hortaliças e frutas orgânicas, mas estavam atuando na área de forma irregular e sem local apropriado.

DROGAS

CONSULTA

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza até 2 de maio inscrições para a Consulta Pública Presencial na região Norte para revisão do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (Planad). Interessados podem preencher o formulário on-line para participar como ouvintes do evento geral ou se inscrever como debatedores em eixos específicos para construção do plano. A Consulta Pública Presencial na região Norte para revisão do Planad vai ocorrer no dia 7 de maio, na capital paraense.

SECRETARIA

TROCA

O advogado Jarbas Vasconcelos deixou a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos. O anúncio foi feito na última terça-feira, durante reunião com os servidores da pasta, a quem Jarbas agradeceu pela “companhia na jornada”. Pelo menos por enquanto, o cargo será ocupado pela adjunta Edilza Fontes. Jarbas não anunciou se continuará no governo em outro cargo. No início do ano ele chegou a ser convidado para assumir a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, mas recusou o convite para continuar à frente da Secretaria.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Contas da União, em parceria com os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios do Pará, realizará no dia 15 de maio, em Belém, a segunda edição nacional do evento “Diálogo Público”. O evento é voltado para os gestores estaduais e municipais e vai debater desafios enfrentados no Pará com especialistas nas áreas de políticas públicas, desenvolvimento sustentável, licitações e contratos, obras públicas e transferências de recursos da União, com abordagem voltada para os desafios do Pará.

► As inscrições para as 144 prefeituras do Pará já estão abertas no portal do TCU e cada poder executivo municipal paraense pode inscrever três participantes.



► Amanhã a Fundação Cultural do Pará fará a entrega de 5,6 mil livros para bibliotecas localizadas no município de Bragança. Entre os espaços que serão contemplados com o acervo está a “quilomboteca”, localizada na comunidade quilombola América. A entrega do acervo faz parte da programação do projeto “FCP Por Todo Pará”, composta por cursos, palestras e oficinas gratuitas e que segue até o próximo dia 30, na região do Caeté. A “quilomboteca” receberá 800 livros escritos por autores paraenses. Os demais títulos serão entregues para bibliotecas escolares e para a biblioteca pública municipal.

► A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que o resultado final do edital 006 - Premiação de Pontos de Cultura, que seria publicado ontem, será anunciado hoje. O motivo foi o grande número de inscrições, que exigiu um tempo maior para o cruzamento de informações.

► O governador Helder Barbalho inaugura hoje a primeira Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue português-espanhol do Pará. A Escola Mestra Idalina Rodrigues Pereira vai beneficiar até 700 estudantes, da pré-escola ao ensino médio.

► A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) realizará hoje um treinamento teórico e prático na Casa do Açaí, no bairro da Cidade Velha